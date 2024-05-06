https://ukraina.ru/20240506/1054916440.html

Уволился и попросил убежище. Польский судья выступил против политики в отношении Минска и Москвы

Уволился и попросил убежище. Польский судья выступил против политики в отношении Минска и Москвы - 06.05.2024 Украина.ру

Уволился и попросил убежище. Польский судья выступил против политики в отношении Минска и Москвы

Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы

2024-05-06T12:48

2024-05-06T12:48

2024-05-06T12:48

новости

минск

москва

варшава

судья

убежище

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На пресс-конференции в Минске он зачитал и подписал заявление об отказе от своей должности.Он отметил, что пока это не официально оформленная просьба.Шмидт вынуждено покинул Польшу ввиду несогласия с политикой и действиями властей. Он подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию. Шмидт отметил, что его приезд в Белоруссию вызван тем, что здесь он может безопасно и свободно публично высказать ее.

https://ukraina.ru/20240430/1054819427.html

минск

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новости, минск, москва, варшава, судья, убежище