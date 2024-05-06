Уволился и попросил убежище. Польский судья выступил против политики в отношении Минска и Москвы
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы
На пресс-конференции в Минске он зачитал и подписал заявление об отказе от своей должности.
"Я прошу о статусе политического беженца", - сказал Шмидт.
Он отметил, что пока это не официально оформленная просьба.
Шмидт вынуждено покинул Польшу ввиду несогласия с политикой и действиями властей. Он подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию. Шмидт отметил, что его приезд в Белоруссию вызван тем, что здесь он может безопасно и свободно публично высказать ее.