Уволился и попросил убежище. Польский судья выступил против политики в отношении Минска и Москвы - 06.05.2024 Украина.ру
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Уволился и попросил убежище. Польский судья выступил против политики в отношении Минска и Москвы
Уволился и попросил убежище. Польский судья выступил против политики в отношении Минска и Москвы - 06.05.2024 Украина.ру
Уволился и попросил убежище. Польский судья выступил против политики в отношении Минска и Москвы
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы
2024-05-06T12:48
2024-05-06T12:48
новости
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судья
убежище
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На пресс-конференции в Минске он зачитал и подписал заявление об отказе от своей должности.Он отметил, что пока это не официально оформленная просьба.Шмидт вынуждено покинул Польшу ввиду несогласия с политикой и действиями властей. Он подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию. Шмидт отметил, что его приезд в Белоруссию вызван тем, что здесь он может безопасно и свободно публично высказать ее.
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новости, минск, москва, варшава, судья, убежище
Новости, Минск, Москва, Варшава, судья, Убежище

Уволился и попросил убежище. Польский судья выступил против политики в отношении Минска и Москвы

12:48 06.05.2024
 
© Brian Aslak / flickr
© Brian Aslak / flickr
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Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы
На пресс-конференции в Минске он зачитал и подписал заявление об отказе от своей должности.
"Я прошу о статусе политического беженца", - сказал Шмидт.
Он отметил, что пока это не официально оформленная просьба.
Шмидт вынуждено покинул Польшу ввиду несогласия с политикой и действиями властей. Он подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию. Шмидт отметил, что его приезд в Белоруссию вызван тем, что здесь он может безопасно и свободно публично высказать ее.
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НовостиМинскМоскваВаршавасудьяУбежище
 
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