Российские военные нанесли удар по энергосистеме Сум и складу боеприпасов - 06.05.2024 Украина.ру
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Российские военные нанесли удар по энергосистеме Сум и складу боеприпасов
Российские военные нанесли удар по энергосистеме Сум и складу боеприпасов - 06.05.2024 Украина.ру
Российские военные нанесли удар по энергосистеме Сум и складу боеприпасов
Украинские СМИ сообщили о нескольких сериях взрывов в Сумах в ночь на 6 апреля, после чего отмечали перебои с энергоснабжением в областном центре и ряде других городов области
2024-05-06T07:52
2024-05-06T07:52
сумы
новости
харьков
взрыв
удары
склады
боеприпасы
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Местная областная военная администрация подтвердила, что российские военные нанесли удар по энергетическим объектам в регионе.Позднее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил в своем телеграм-канале, что объекты критической инфраструктуры в городе переводятся на резервное питание.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, рассказал, что российские войска нанесли удары по энергосистеме Сум и складу с боеприпасами в районе НИИ, связанного с химическим производством."Ночью в городе Сумы был нанесен удар по энергоструктуре и складам с боеприпасами... В 1.40 в Сумах был прилет с сильной детонацией в северо-восточной части города. Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством", - сказал Лебедев.По его словам, согласно сообщениям из Сум, теперь на этих производствах подготавливают боеприпасы для РСЗО. "Само производство и снаряжение ракет производится в подземных бункерах. Прилет БПЛА вероятнее всего попал в ракеты, подготовленные к погрузке", - добавил он.Также ночью сообщалось о проблемах с электроснабжением Харькова. "Жители связывают это с ударом по энергоструктуре Сум... На данный момент электричество в Сумах и большей части Харькова отсутствует", - уточнил Лебедев.
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сумы, новости, харьков, взрыв, удары, склады, боеприпасы
Сумы, Новости, Харьков, взрыв, удары, склады, боеприпасы

Российские военные нанесли удар по энергосистеме Сум и складу боеприпасов

07:52 06.05.2024
 
© commons.wikimedia.org / Коваль Сергій ІвановичСумы
Сумы - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© commons.wikimedia.org / Коваль Сергій Іванович
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Украинские СМИ сообщили о нескольких сериях взрывов в Сумах в ночь на 6 апреля, после чего отмечали перебои с энергоснабжением в областном центре и ряде других городов области
Местная областная военная администрация подтвердила, что российские военные нанесли удар по энергетическим объектам в регионе.
"Авиационный удар по энергетическим объектам Сумщины. На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы. Последствия атаки уточняются", - отметили в администрации.
Позднее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил в своем телеграм-канале, что объекты критической инфраструктуры в городе переводятся на резервное питание.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, рассказал, что российские войска нанесли удары по энергосистеме Сум и складу с боеприпасами в районе НИИ, связанного с химическим производством.
"Ночью в городе Сумы был нанесен удар по энергоструктуре и складам с боеприпасами... В 1.40 в Сумах был прилет с сильной детонацией в северо-восточной части города. Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством", - сказал Лебедев.
По его словам, согласно сообщениям из Сум, теперь на этих производствах подготавливают боеприпасы для РСЗО.
"Само производство и снаряжение ракет производится в подземных бункерах. Прилет БПЛА вероятнее всего попал в ракеты, подготовленные к погрузке", - добавил он.
Также ночью сообщалось о проблемах с электроснабжением Харькова.
"Жители связывают это с ударом по энергоструктуре Сум... На данный момент электричество в Сумах и большей части Харькова отсутствует", - уточнил Лебедев.
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