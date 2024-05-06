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Российские военные нанесли удар по энергосистеме Сум и складу боеприпасов

Российские военные нанесли удар по энергосистеме Сум и складу боеприпасов - 06.05.2024 Украина.ру

Российские военные нанесли удар по энергосистеме Сум и складу боеприпасов

Украинские СМИ сообщили о нескольких сериях взрывов в Сумах в ночь на 6 апреля, после чего отмечали перебои с энергоснабжением в областном центре и ряде других городов области

2024-05-06T07:52

2024-05-06T07:52

2024-05-06T07:52

сумы

новости

харьков

взрыв

удары

склады

боеприпасы

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Местная областная военная администрация подтвердила, что российские военные нанесли удар по энергетическим объектам в регионе.Позднее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил в своем телеграм-канале, что объекты критической инфраструктуры в городе переводятся на резервное питание.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, рассказал, что российские войска нанесли удары по энергосистеме Сум и складу с боеприпасами в районе НИИ, связанного с химическим производством."Ночью в городе Сумы был нанесен удар по энергоструктуре и складам с боеприпасами... В 1.40 в Сумах был прилет с сильной детонацией в северо-восточной части города. Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством", - сказал Лебедев.По его словам, согласно сообщениям из Сум, теперь на этих производствах подготавливают боеприпасы для РСЗО. "Само производство и снаряжение ракет производится в подземных бункерах. Прилет БПЛА вероятнее всего попал в ракеты, подготовленные к погрузке", - добавил он.Также ночью сообщалось о проблемах с электроснабжением Харькова. "Жители связывают это с ударом по энергоструктуре Сум... На данный момент электричество в Сумах и большей части Харькова отсутствует", - уточнил Лебедев.

https://ukraina.ru/20240419/1054621205.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сумы, новости, харьков, взрыв, удары, склады, боеприпасы