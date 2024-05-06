Володин предрек миграционный кризис в Европе из-за Украины - 06.05.2024 Украина.ру
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Володин предрек миграционный кризис в Европе из-за Украины
Володин предрек миграционный кризис в Европе из-за Украины - 06.05.2024 Украина.ру
Володин предрек миграционный кризис в Европе из-за Украины
Мобилизация спрятавшихся в странах Евросоюза украинцев сорвалась, проблема украинских беженцев становится все более опасной для Европы и грозит перерасти в новый миграционный кризис. Об этом сообщил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин
2024-05-06T08:33
2024-05-06T08:33
мигранты
новости
украина
европа
вашингтон
вячеслав володин
ес
госдума
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По его словам, несмотря на стремления Вашингтона и Брюсселя воевать до последнего украинца, возможностей заставить людей идти на фронт все меньше.Как отметил Володин, если только в государствах Евросоюза начнут принимать решения о передаче киевскому режиму граждан Украины призывного возраста, в этих странах вспыхнут беспорядки, организуемые украинцами, не желающими "идти на верную смерть ради сохранения личной власти (Владимира) Зеленского". Он добавил, что руководство Евросоюза оказалось в ситуации, когда лучше ничего не делать, а любые решения, принимаемые в этой части, для них чреваты."Где поставить запятую в предложении "выдворить нельзя оставить" - такая дилемма сегодня стоит перед руководством европейских государств относительно вопроса о передаче киевскому режиму граждан Украины, уклоняющихся от призыва", - подчеркнул Володин.По его мнению, с одной стороны, страны Евросоюза хотели бы избавиться от них, с другой стороны, в европейских государствах проживает слишком много украинских беженцев и попытка их депортировать может обернуться еще большими проблемами для этих стран.
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мигранты, новости, украина, европа, вашингтон, вячеслав володин, ес, госдума
мигранты, Новости, Украина, Европа, Вашингтон, Вячеслав Володин, ЕС, Госдума

Володин предрек миграционный кризис в Европе из-за Украины

08:33 06.05.2024
 
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Мобилизация спрятавшихся в странах Евросоюза украинцев сорвалась, проблема украинских беженцев становится все более опасной для Европы и грозит перерасти в новый миграционный кризис. Об этом сообщил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин
По его словам, несмотря на стремления Вашингтона и Брюсселя воевать до последнего украинца, возможностей заставить людей идти на фронт все меньше.

"Не помогает даже новая мобилизация на Украине. Потери огромные, и их невозможно скрыть. Вооруженные силы киевского режима деморализованы. Поэтому граждане Украины не хотят стать "пушечным мясом", вернувшись домой с территории Европы", - объяснил спикер Госдумы.

Как отметил Володин, если только в государствах Евросоюза начнут принимать решения о передаче киевскому режиму граждан Украины призывного возраста, в этих странах вспыхнут беспорядки, организуемые украинцами, не желающими "идти на верную смерть ради сохранения личной власти (Владимира) Зеленского".
Он добавил, что руководство Евросоюза оказалось в ситуации, когда лучше ничего не делать, а любые решения, принимаемые в этой части, для них чреваты.
"Где поставить запятую в предложении "выдворить нельзя оставить" - такая дилемма сегодня стоит перед руководством европейских государств относительно вопроса о передаче киевскому режиму граждан Украины, уклоняющихся от призыва", - подчеркнул Володин.
По его мнению, с одной стороны, страны Евросоюза хотели бы избавиться от них, с другой стороны, в европейских государствах проживает слишком много украинских беженцев и попытка их депортировать может обернуться еще большими проблемами для этих стран.
- РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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