Володин предрек миграционный кризис в Европе из-за Украины

“Эта позиция дикая и предательская”: Гаспарян о том, что нужно сделать с мигрантами в России

Российская миграционная модель сегодня оставляет желать лучшего, в частности из-за того, что огромное количество приезжих людей не желают учить русский язык, а также вникать в традиции и культуру. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян