"Придется отдать территории": глава ВВС Латвии предположил, чем закончится украинский конфликт
14:04 06.05.2024 (обновлено: 14:05 06.05.2024)
Вероятно Украине придется распрощаться с частью своих территорий, чтобы сохранить государственность. Таким мнением поделился 6 мая командующий военно-воздушными силами Латвии Виестурс Масулис в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung
"Финляндия (по итогам войны с СССР в 1939-1940 годах - ред.) потеряла часть своей территории, но взамен получила свободу... Это только мое личное мнение, а не мнение наших вооруженных сил, но, возможно, так же будет и на Украине", - предположил Масулис.
По его словам, для него это наиболее реалистичный сценарий.
"Понятно, что Крым будет самой сложной частью переговоров. Но сложно сказать точно, что будет дальше. Это зависит от того, как будут развиваться события на фронте. Сейчас мы видим, что на некоторых участках украинского фронта дела обстоят совсем плохо", - отметил глава ВВС.
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