https://ukraina.ru/20240506/1054919381.html

"Придется отдать территории": глава ВВС Латвии предположил, чем закончится украинский конфликт

"Придется отдать территории": глава ВВС Латвии предположил, чем закончится украинский конфликт - 06.05.2024 Украина.ру

"Придется отдать территории": глава ВВС Латвии предположил, чем закончится украинский конфликт

Вероятно Украине придется распрощаться с частью своих территорий, чтобы сохранить государственность. Таким мнением поделился 6 мая командующий военно-воздушными силами Латвии Виестурс Масулис в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung

2024-05-06T14:04

2024-05-06T14:04

2024-05-06T14:05

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"Финляндия (по итогам войны с СССР в 1939-1940 годах - ред.) потеряла часть своей территории, но взамен получила свободу... Это только мое личное мнение, а не мнение наших вооруженных сил, но, возможно, так же будет и на Украине", - предположил Масулис.По его словам, для него это наиболее реалистичный сценарий.

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