"Придется отдать территории": глава ВВС Латвии предположил, чем закончится украинский конфликт - 06.05.2024 Украина.ру
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"Придется отдать территории": глава ВВС Латвии предположил, чем закончится украинский конфликт
"Придется отдать территории": глава ВВС Латвии предположил, чем закончится украинский конфликт - 06.05.2024 Украина.ру
"Придется отдать территории": глава ВВС Латвии предположил, чем закончится украинский конфликт
Вероятно Украине придется распрощаться с частью своих территорий, чтобы сохранить государственность. Таким мнением поделился 6 мая командующий военно-воздушными силами Латвии Виестурс Масулис в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung
2024-05-06T14:04
2024-05-06T14:05
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"Финляндия (по итогам войны с СССР в 1939-1940 годах - ред.) потеряла часть своей территории, но взамен получила свободу... Это только мое личное мнение, а не мнение наших вооруженных сил, но, возможно, так же будет и на Украине", - предположил Масулис.По его словам, для него это наиболее реалистичный сценарий.
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Латвия, Новости, Украина, СССР, ВВС, Россия

"Придется отдать территории": глава ВВС Латвии предположил, чем закончится украинский конфликт

14:04 06.05.2024 (обновлено: 14:05 06.05.2024)
 
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Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Вероятно Украине придется распрощаться с частью своих территорий, чтобы сохранить государственность. Таким мнением поделился 6 мая командующий военно-воздушными силами Латвии Виестурс Масулис в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung
"Финляндия (по итогам войны с СССР в 1939-1940 годах - ред.) потеряла часть своей территории, но взамен получила свободу... Это только мое личное мнение, а не мнение наших вооруженных сил, но, возможно, так же будет и на Украине", - предположил Масулис.
По его словам, для него это наиболее реалистичный сценарий.
"Понятно, что Крым будет самой сложной частью переговоров. Но сложно сказать точно, что будет дальше. Это зависит от того, как будут развиваться события на фронте. Сейчас мы видим, что на некоторых участках украинского фронта дела обстоят совсем плохо", - отметил глава ВВС.
07:29
США собираются вмешаться в конфликт на Украине - американский конгрессменВ случае падения Украины Штатам, возможно, придется вмешаться конфликт путем задействования своих вооруженных сил. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News
 
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