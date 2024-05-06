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Убийство Рассела Бентли: наказание для виновных должно быть неотвратимым

Убийство Рассела Бентли: наказание для виновных должно быть неотвратимым - 06.05.2024 Украина.ру

Убийство Рассела Бентли: наказание для виновных должно быть неотвратимым

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев 6 мая заявил, что виновные в гибели 64-летнего корреспондента Sputnik Рассела Бентли должны понести наказание. Уроженец США пропал в Донецке в начале апреля

2024-05-06T12:00

2024-05-06T12:00

2024-05-06T13:00

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Обстоятельства гибелиВосьмого апреля ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. Удар пришелся на Петровский район города.Бентли с женой Людмилой в это время находился в этом районе для переоформления документов. Мужчина увидел поднимавшийся с места прилета столб дыма и отправился на своей "Ниве" помогать пострадавшим. После этого он перестал выходить на связь.По словам его супруги, она вскоре прибыла туда, куда поехал ее муж, однако на месте она нашла только его автомобиль. Женщина заявила со ссылкой на свои неназванные источники, что Бентли был похищен. Спустя несколько дней телеграм-канал "Батальон Восток" сообщил, что по факту пропажи корреспондента возбуждено уголовное дело.Пятнадцатого апреля на странице Рассела Бентли в соцсети "ВКонтакте" появился пост от лица его жены, в котором она заявила, что ее супруг в день исчезновения был "жестко задержан" и его якобы удерживают "танкисты из 5-й бригады" (вероятно имелась ввиду 5-я отдельная гвардейская танковая бригада ВС РФ, дислоцирующаяся в столице Бурятии Улан-Удэ, а ныне участвующая в спецоперации на Украине).Друг семьи Бентли, режиссер, руководитель медиакомпании "Русский час" Александр Коробко сообщил со ссылкой на очевидцев, что Бентли могли принять за шпиона и отвезти военным дознавателям.Двадцать восьмого апреля житель Донецка, ополченец Влад Филин у себя в телеграм-канале сообщил, что "Ниву" Бентли угнали на следующий день после пропажи ее владельца и позже нашли на территории кирпичного завода в Петровском районе, почти у самой линии фронта. Машину взорвали, она сгорела. Внутри было найдено тело Бентли, останки были направлены на генетическую экспертизу.Девятнадцатого апреля Людмила Бентли заявила, что ее муж погиб. Эту информацию подтвердила главред RT и Sputnik Маргарита Симоньян."Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим Спутником. Ужасно. Царство Небесное...", - написала она у себя в телеграм-канале.Второго мая проект военкора Семена Пегова WarGonzo опубликовал сюжет, в котором приводится комментарий адвоката Бентли. По его словам, Главное военное следственное управление СК ведет расследование уголовного дела об убийстве, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.Адвокат заявил, что в интересах следствия не может разглашать подробности, ответив, что подозреваемые в убийстве Бентли "носят погоны".Ополченец из ТехасаРассел Бентли – личность для Донбасса по-своему легендарная. Бывший военнослужащий армии США, человек не простой судьбы, в 2014 году он по зову сердца приехал в Донецк, чтобы вместе с местными жителями противостоять агрессии киевского режима.Бентли родился в 1960 году в Остине, штат Техас. По данным издания Texas Monthly, его родители владели бизнесом по укладке асфальта. Детство провел в одном из респектабельных районов Хьюстона.С юных лет исповедовал левые идеи.Школу не закончил, бросив ее в старших классах, устроился работать сварщиком. В 20 лет поддался уговорам отца и поступил на службу в армию Соединенных Штатов, где провел следующие три года в качестве военного инженера.В 1982 году он вернулся из вооруженных сил домой в Техас. К этому моменту его родители потеряли свой бизнес и переквалифицировались в рестораторы, открыв свое заведение на побережье. Туда-то официантом и устроился после армии Бентли.С молодых лет Бентли был поклонником марихуаны, которая в те годы была еще вне закона. Именно с этим "увлечением" связан его первый приход в политику, а именно в партию, выступающую за легализацию этого наркотика.В 1990-е гг. Бентли совершил путешествие на Кубу, где он окончательно оформился как коммунист.В 1996 году его арестовали по обвинению в торговле запрещенными веществами, свою вину он признал. Получил чуть более 5 лет тюрьмы. Американские журналисты писали, что за несколько месяцев до освобождения он провалил тест на наркотики, что ставило его выход из заключения под вопрос. Тогда Бентли решил сбежать, что у него успешно получилось. Следующие восемь лет он провел в бегах. В 2007-м его поймали и снова отправили в тюрьму.После отсидки он вернулся в Остин и устроился работником по уходу за деревьями. Образ жизни рядового американского обывателя его, однако, не устраивал."Я чувствовал, что должен найти что-то настоящее в своей жизни. Я должен был выразить себя через действия, а не просто слова", - рассказывал он.В конце 2013 года на Украине начались протесты, которые в итоге привели спустя несколько месяцев к госперевороту в Киеве и началу Русской весны в Крыму и на юго-востоке Украины. Бентли через СМИ и соцсети внимательно следил за происходящим там, симпатизируя противникам неонацистов.В апреле 2022 года Бентли дал интервью изданию Украина.ру, в котором рассказал о своем видении тех событий.Большое влияние на него оказали события начала июня 2014 года в Луганске."Я увидел фото Инны Кукурудзы, женщины, которая 2 июня 2014 года попала под удар украинской авиации по зданию администрации в Луганске. Она лежала на улице, рядом со своими ногами, которые были оторваны взрывом во время атаки. Она умирала, но всё ещё была жива. Человек снимал на свой телефон последствия атаки, и она посмотрела на него и попросила его телефон, чтобы позвонить своей семье перед смертью. С этого видео была сделана фотография, на которой она смотрит прямо в камеру. Когда я увидел это фото, она как будто смотрела на меня, заглядывая в мою душу, спрашивая меня: "Что ты будешь с этим делать?" И в тот момент я понял, что поеду в Донбасс, чтобы защищать славных людей Донбасса, таких как Инна, от нацистских убийц, которых поддерживают и направляют США. Так я и сделал", - вспоминал Бентли.В начале декабря 2014 года, когда ему было уже 54 года, американец прибыл в Донецк. Служил в ополчении, в том числе в батальоне "Восток", позднее занимался гуманитарными вопросами, вел свой YouTube-канал (заблокирован в 2022 году).Получил российское гражданство, женился на россиянке, крестился в православие. Жил в Донецке.В последнее время работал корреспондентом Sputnik.Важно установить правдуУ истоков Сопротивления в 2014 году были люди самых разных профессий - рабочие и шахтеры, учителя и милиционеры, вчерашние менеджеры и бизнесмены, писал у себя в телеграм-канале глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Многие из них откликнулись и пришли на помощь истекающему кровью Донбассу, видя расстрелы на киевском майдане, а затем учиненные майданными боевиками погромы в городах исторической Новороссии и сожженных мучеников в одесском Доме профсоюзов. Тысячи добровольцев не только из России и с постукраинского пространства, но и со всего мира. Люди верой и правдой служащие Великой России. Люди с горящим сердцем, чей боевой путь всегда был сложен и тернист. Один из них - известный американский доброволец Расселл Бентли, позывной "Техас", - заявил он.Рогов подчеркнул, что гибель Бентли должна быть тщательно и всесторонне расследована, "замалчивать такое недопустимо".Журналист ВГТРК, вице-спикер Московской городской Думы Андрей Медведев также считает, что публичность расследования убийства Бентли крайне важна.Все что не сказали мы, скажут они и так, как им надо, резюмировал Медведев.

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эксклюзив, рассел бентли, убийство, украина, донбасс, россия