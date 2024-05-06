"Враг сменил тактику" - Гладков об атаке дронов на автомобили с рабочими под Белгородом - 06.05.2024 Украина.ру
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"Враг сменил тактику" - Гладков об атаке дронов на автомобили с рабочими под Белгородом
"Враг сменил тактику" - Гладков об атаке дронов на автомобили с рабочими под Белгородом - 06.05.2024 Украина.ру
"Враг сменил тактику" - Гладков об атаке дронов на автомобили с рабочими под Белгородом
Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали две движущиеся по дороге "ГАЗели", которые везли сотрудников предприятия ГК "Агро-Белогорье" на работу, а также легковой автомобиль в Белгородской области
2024-05-06T10:22
2024-05-06T10:22
вячеслав гладков
новости
белгород
белгородская область
вооруженные силы украины
дроны
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ВСУ атаковали пассажирскую "ГАЗель" в районе села Берёзовка Борисовского района в Белгородской области. 35 человек пострадали (в том числе двое детей), шесть погибли. "Мужчине в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости в настоящий момент проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь", - написал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.⠀Он заверил, что на месте работают все оперативные службы.Губернатор предложил рассмотреть защиту комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) промышленных объектов и агропромышленных комплексов.Следственный комитет РФ установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления.
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вячеслав гладков, новости, белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, дроны
Вячеслав Гладков, Новости, Белгород, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, дроны

"Враг сменил тактику" - Гладков об атаке дронов на автомобили с рабочими под Белгородом

10:22 06.05.2024
 
© belregion.ruВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© belregion.ru
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Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали две движущиеся по дороге "ГАЗели", которые везли сотрудников предприятия ГК "Агро-Белогорье" на работу, а также легковой автомобиль в Белгородской области
ВСУ атаковали пассажирскую "ГАЗель" в районе села Берёзовка Борисовского района в Белгородской области. 35 человек пострадали (в том числе двое детей), шесть погибли.
"Мужчине в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости в настоящий момент проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь", - написал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он заверил, что на месте работают все оперативные службы.
Губернатор предложил рассмотреть защиту комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) промышленных объектов и агропромышленных комплексов.
"Мы видим, что враги изменили тактику, уже массированно начинают бить по мирным жителям. Никаких военных там нет, есть гражданские… Усиление мер, которые мы вынесем на рассмотрение оперативного штаба по защите промышленных объектов, агропромышленных комплексов, по порядку обеспечения защиты, например, РЭБом, по передвижению вдоль границы на особо опасных направлениях. Мы должны сформировать четкие рекомендации хозяйствующим субъектам", - сказал Гладков во время совещания правительства.
Следственный комитет РФ установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления.
Белгород
27 марта, 22:26
На подлёте к Белгороду сбито 16 воздушных целей – Гладков Система противовоздушной обороны отразила массированную атаку украинской армии – в небе над Белгородским районом сбито 16 воздушных целей, сообщили в министерстве обороны РФ в среду
 
Вячеслав ГладковНовостиБелгородБелгородская областьВооруженные силы Украиныдроны
 
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