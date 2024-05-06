https://ukraina.ru/20240506/1054912514.html

"Враг сменил тактику" - Гладков об атаке дронов на автомобили с рабочими под Белгородом

"Враг сменил тактику" - Гладков об атаке дронов на автомобили с рабочими под Белгородом - 06.05.2024 Украина.ру

"Враг сменил тактику" - Гладков об атаке дронов на автомобили с рабочими под Белгородом

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали две движущиеся по дороге "ГАЗели", которые везли сотрудников предприятия ГК "Агро-Белогорье" на работу, а также легковой автомобиль в Белгородской области

2024-05-06T10:22

2024-05-06T10:22

2024-05-06T10:22

вячеслав гладков

новости

белгород

белгородская область

вооруженные силы украины

дроны

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ВСУ атаковали пассажирскую "ГАЗель" в районе села Берёзовка Борисовского района в Белгородской области. 35 человек пострадали (в том числе двое детей), шесть погибли. "Мужчине в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости в настоящий момент проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь", - написал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.⠀Он заверил, что на месте работают все оперативные службы.Губернатор предложил рассмотреть защиту комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) промышленных объектов и агропромышленных комплексов.Следственный комитет РФ установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления.

https://ukraina.ru/20240327/1054155556.html

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вячеслав гладков, новости, белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, дроны