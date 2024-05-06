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Глава МИД Белоруссии предложил провести в стране переговоры по Украине
Глава МИД Белоруссии предложил провести в стране переговоры по Украине - 06.05.2024 Украина.ру
Глава МИД Белоруссии предложил провести в стране переговоры по Украине
Минск надеется, что рано или поздно переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине возобновятся. Об этом заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник, передает РИА Новости
2024-05-06T09:30
2024-05-06T09:30
2024-05-06T09:30
переговоры
белоруссия
новости
украина
минск
мид
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"Будем надеяться, что рано или поздно эти переговоры возобновятся, но они возобновятся действительно в правильном формате, между Россией и Украиной, естественно, и мы себя видим частью этого процесса, поскольку этот конфликт непосредственно затрагивает и Беларусь", - сказал Алейник.Он подчеркнул, что двери Белоруссии для проведения на ее территории переговоров открыты.Однако он подчеркнул, что "все зависит от политической воли"."И, естественно, мы здесь будем рассчитывать на политическую волю украинского руководства. Мы видим и наблюдаем, что народ Украины сегодня все больше и больше хотел бы восстановления мира и прекращения тех страданий, с которыми он сегодня сталкивается. Но все сегодня находятся в руках политиков", - констатировал белорусский министр.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ukraina.ru/20240422/1054656911.html
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переговоры, белоруссия, новости, украина, минск, мид
Глава МИД Белоруссии предложил провести в стране переговоры по Украине
Минск надеется, что рано или поздно переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине возобновятся. Об этом заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник, передает РИА Новости
"Будем надеяться, что рано или поздно эти переговоры возобновятся, но они возобновятся действительно в правильном формате, между Россией и Украиной, естественно, и мы себя видим частью этого процесса, поскольку этот конфликт непосредственно затрагивает и Беларусь", - сказал Алейник.
Он подчеркнул, что двери Белоруссии для проведения на ее территории переговоров открыты.
"Мы всегда будем готовы принять у себя на белорусской земле переговоры, которые, как мы надеемся, будут способствовать восстановлению мира и прекращению кровопролития в Украине", - отметил Алейник.
Однако он подчеркнул, что "все зависит от политической воли".
"И, естественно, мы здесь будем рассчитывать на политическую волю украинского руководства. Мы видим и наблюдаем, что народ Украины сегодня все больше и больше хотел бы восстановления мира и прекращения тех страданий, с которыми он сегодня сталкивается. Но все сегодня находятся в руках политиков", - констатировал белорусский министр.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.