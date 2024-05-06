https://ukraina.ru/20240506/1054911908.html

Убийство "Техаса", Аваков* в розыске. Главное на Украине на утро 6 мая

Убийство "Техаса", Аваков* в розыске. Главное на Украине на утро 6 мая - 06.05.2024 Украина.ру

Убийство "Техаса", Аваков* в розыске. Главное на Украине на утро 6 мая

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв призвал наказать убийц корреспондента агентства Sputnik, бывшего ополченца Рассела Бентли, известного под позывным "Техас". Бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова* МВД РФ объявило в розыск

2024-05-06T09:23

2024-05-06T09:23

2024-05-06T09:23

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Убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должно быть расследовано, а виновные — наказаны, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв."Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны", - подчеркнул он.Ранее, вечером 19 апреля, главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила о гибели Бентли."Рассел Бентли, он же "Техас", реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим "Спутником". Ужасно. Царство Небесное..", - написала Симоньян в своём телеграм-канале.Жена Бентли Людмила в телеграм-канале своего мужа написала, что дело о гибели её мужа передано военным следователям."Была в военном следственном комитете. Подробности позже. Насколько позже? Это будет зависеть от профессионализма следственных органов. Вся достоверная информация только на канале Рассела здесь и на его странице в ВК", - написала она 19 апреля.В тот же день создатель бригады "Восток" Александр Ходаковский в своём телеграм-канале опубликовал пост, в котором утверждал, что Бентли убили."Мы очень тщательно оберегаем нашу армию от любой дискредитации. Так тщательно, что даже до стерильности, - забыв напрочь такое понятие, как конструктивная критика, которая вроде бы должна делать мир лучше. Мне кажется, что наши усилия над собой, а порой и вступание в сделку с совестью должны быть вознаграждены примерным наказанием тех, кто убил Рассела Бентли. Военное ведомство должно показать, что оно умеет не только напоминать об ответственности за дискредитацию, но и наводить порядок в своём хозяйстве", - отметил он.Позднее Ходаковский запись удалил, но её репост остался в телеграм-канале "Батальон Восток". В самом телеграм-канале пояснили, что удаление записи произошло из-за того, что должность Ходаковского не предусматривает подобных комментариев.Военкор Екатерина Лымаренко вечером 19 апреля раскрыла подробности гибели Бентли, которыми она располагала на тот момент."Пожилой человек, милый романтик, приехавший к нам из далёкой Америки был убит какими-то обезумевшими оборотнями в военной форме. Не вижу смысла теперь что-то умалчивать. 8 апреля Расселла задержали на месте обстрела, куда техасец приехал помочь пострадавшим. Задерживали военные, скорее всего речь о танкистах 5 бригады. Их смутил, наверное, его акцент, и они порешили, что поймали аж шпиона. И вели себя с ним соответствующе, хотя у него был и паспорт, и военный билет. Просто подумайте, что мог думать в последние минуты жизни "Техас", 10 лет назад приехавший сюда по зову сердца защищать осаждённый Донецк, безгранично доверявший всем людям в форме, да и вообще людям, его обычное выражение было: "Братан"", - отметила она.Военкор вспомнила несколько историй из жизни Бентли."Про "Техаса" можно многое рассказывать. Он был православным христианином, нашёл свою любовь в Донецке и жил со своей Людмилой на Петровке. История для фильма. В портмоне у него был портрет жены прям напротив собственного фото с водительских прав, он их так расположил, что когда портмоне закрывалось, получалось, что супруги целуются... Вот о чём он вспоминал, когда эти уроды били его ногами? О жене? Маме? Он очень любил маму, рассказывал мне в интервью, что как-то во время сильного обстрела ему подумалось: "Зато если я сейчас умру, то сразу встречусь с мамой"", - рассказала Лымаренко.Она отметила, что нужно было добиться двух вещей: наказания виновных и православных похорон Бентли.Спустя две недели с лишним, вечером 5 мая российский военный эксперт Борис Рожин сообщил о задержании подозреваемых в убийстве корреспондента Sputnik."Адвокат вдовы убитого "Техаса" сообщил, что убийцы Рассела Бентли были задержаны и дают признательные показания. Дело находится на контроле Следственного Комитета РФ. Замять дело не дадут и виновные понесут ответственность", - рассказал он.Эта информация была встречена многими с радостью."Если это правда, то это хорошо. Убийцы Рассела Бентли должны понести наказание, кем бы они ни были. Тем, кто пытался замести дело под ковёр - позор", - указал русский писатель Александр Пелевин.По делу Бентли продолжается следствие.Розыск Авакова*МВД России объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*, соответствующая карточка появилась в базе министерства."Арсен Борисович Аваков*, 2.1.1964. Разыскивается по статье УК", — указано в базе.Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.Аваков* возглавлял МВД Украины с 2014 по 2021 годы. Он был одним из инициаторов создания "Азова"** и всячески поддерживал это формирование. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в 2022 году упомянул бывшего министра среди фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе.Кроме того, в розыск объявлен бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець.Ранее в этот же день, 6 мая, МВД объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной Рады и бывшего главу правительства Владимира Гройсмана и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны, ныне — посла Украины в Молдавии Алексея Данилова.Двумя днями ранее в розыск объявили президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко, а также командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.Как указали эксперты, объявление украинских политиков в розыск может свидетельствовать о том, что Россия не намерена вести с этими лицами переговоры.* - внесён в список экстремистов и террористов** - запрещённая в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20240505/1054906764.html

https://ukraina.ru/20240505/1054903070.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, арсен аваков, дмитрий киселев, александр ходаковский, украина, россия