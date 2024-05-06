Убийство "Техаса", Аваков* в розыске. Главное на Украине на утро 6 мая - 06.05.2024 Украина.ру
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Убийство "Техаса", Аваков* в розыске. Главное на Украине на утро 6 мая
Убийство "Техаса", Аваков* в розыске. Главное на Украине на утро 6 мая - 06.05.2024 Украина.ру
Убийство "Техаса", Аваков* в розыске. Главное на Украине на утро 6 мая
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв призвал наказать убийц корреспондента агентства Sputnik, бывшего ополченца Рассела Бентли, известного под позывным "Техас". Бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова* МВД РФ объявило в розыск
2024-05-06T09:23
2024-05-06T09:23
эксклюзив
хроники
арсен аваков
дмитрий киселев
александр ходаковский
украина
россия
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Убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должно быть расследовано, а виновные — наказаны, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв."Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны", - подчеркнул он.Ранее, вечером 19 апреля, главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила о гибели Бентли."Рассел Бентли, он же "Техас", реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим "Спутником". Ужасно. Царство Небесное..", - написала Симоньян в своём телеграм-канале.Жена Бентли Людмила в телеграм-канале своего мужа написала, что дело о гибели её мужа передано военным следователям."Была в военном следственном комитете. Подробности позже. Насколько позже? Это будет зависеть от профессионализма следственных органов. Вся достоверная информация только на канале Рассела здесь и на его странице в ВК", - написала она 19 апреля.В тот же день создатель бригады "Восток" Александр Ходаковский в своём телеграм-канале опубликовал пост, в котором утверждал, что Бентли убили."Мы очень тщательно оберегаем нашу армию от любой дискредитации. Так тщательно, что даже до стерильности, - забыв напрочь такое понятие, как конструктивная критика, которая вроде бы должна делать мир лучше. Мне кажется, что наши усилия над собой, а порой и вступание в сделку с совестью должны быть вознаграждены примерным наказанием тех, кто убил Рассела Бентли. Военное ведомство должно показать, что оно умеет не только напоминать об ответственности за дискредитацию, но и наводить порядок в своём хозяйстве", - отметил он.Позднее Ходаковский запись удалил, но её репост остался в телеграм-канале "Батальон Восток". В самом телеграм-канале пояснили, что удаление записи произошло из-за того, что должность Ходаковского не предусматривает подобных комментариев.Военкор Екатерина Лымаренко вечером 19 апреля раскрыла подробности гибели Бентли, которыми она располагала на тот момент."Пожилой человек, милый романтик, приехавший к нам из далёкой Америки был убит какими-то обезумевшими оборотнями в военной форме. Не вижу смысла теперь что-то умалчивать. 8 апреля Расселла задержали на месте обстрела, куда техасец приехал помочь пострадавшим. Задерживали военные, скорее всего речь о танкистах 5 бригады. Их смутил, наверное, его акцент, и они порешили, что поймали аж шпиона. И вели себя с ним соответствующе, хотя у него был и паспорт, и военный билет. Просто подумайте, что мог думать в последние минуты жизни "Техас", 10 лет назад приехавший сюда по зову сердца защищать осаждённый Донецк, безгранично доверявший всем людям в форме, да и вообще людям, его обычное выражение было: "Братан"", - отметила она.Военкор вспомнила несколько историй из жизни Бентли."Про "Техаса" можно многое рассказывать. Он был православным христианином, нашёл свою любовь в Донецке и жил со своей Людмилой на Петровке. История для фильма. В портмоне у него был портрет жены прям напротив собственного фото с водительских прав, он их так расположил, что когда портмоне закрывалось, получалось, что супруги целуются... Вот о чём он вспоминал, когда эти уроды били его ногами? О жене? Маме? Он очень любил маму, рассказывал мне в интервью, что как-то во время сильного обстрела ему подумалось: "Зато если я сейчас умру, то сразу встречусь с мамой"", - рассказала Лымаренко.Она отметила, что нужно было добиться двух вещей: наказания виновных и православных похорон Бентли.Спустя две недели с лишним, вечером 5 мая российский военный эксперт Борис Рожин сообщил о задержании подозреваемых в убийстве корреспондента Sputnik."Адвокат вдовы убитого "Техаса" сообщил, что убийцы Рассела Бентли были задержаны и дают признательные показания. Дело находится на контроле Следственного Комитета РФ. Замять дело не дадут и виновные понесут ответственность", - рассказал он.Эта информация была встречена многими с радостью."Если это правда, то это хорошо. Убийцы Рассела Бентли должны понести наказание, кем бы они ни были. Тем, кто пытался замести дело под ковёр - позор", - указал русский писатель Александр Пелевин.По делу Бентли продолжается следствие.Розыск Авакова*МВД России объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*, соответствующая карточка появилась в базе министерства."Арсен Борисович Аваков*, 2.1.1964. Разыскивается по статье УК", — указано в базе.Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.Аваков* возглавлял МВД Украины с 2014 по 2021 годы. Он был одним из инициаторов создания "Азова"** и всячески поддерживал это формирование. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в 2022 году упомянул бывшего министра среди фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе.Кроме того, в розыск объявлен бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець.Ранее в этот же день, 6 мая, МВД объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной Рады и бывшего главу правительства Владимира Гройсмана и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны, ныне — посла Украины в Молдавии Алексея Данилова.Двумя днями ранее в розыск объявили президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко, а также командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.Как указали эксперты, объявление украинских политиков в розыск может свидетельствовать о том, что Россия не намерена вести с этими лицами переговоры.* - внесён в список экстремистов и террористов** - запрещённая в РФ террористическая организация
https://ukraina.ru/20240505/1054906764.html
https://ukraina.ru/20240505/1054903070.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, арсен аваков, дмитрий киселев, александр ходаковский, украина, россия
Эксклюзив, Хроники, Арсен Аваков, Дмитрий Киселев, Александр Ходаковский, Украина, Россия

Убийство "Техаса", Аваков* в розыске. Главное на Украине на утро 6 мая

09:23 06.05.2024
 
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Пресс-конференция Фонда борьбы с репрессиями - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв призвал наказать убийц корреспондента агентства Sputnik, бывшего ополченца Рассела Бентли, известного под позывным "Техас". Бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова* МВД РФ объявило в розыск
Убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должно быть расследовано, а виновные — наказаны, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.
"Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны", - подчеркнул он.
Ранее, вечером 19 апреля, главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила о гибели Бентли.
"Рассел Бентли, он же "Техас", реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим "Спутником". Ужасно. Царство Небесное..", - написала Симоньян в своём телеграм-канале.
Жена Бентли Людмила в телеграм-канале своего мужа написала, что дело о гибели её мужа передано военным следователям.
"Была в военном следственном комитете. Подробности позже. Насколько позже? Это будет зависеть от профессионализма следственных органов. Вся достоверная информация только на канале Рассела здесь и на его странице в ВК", - написала она 19 апреля.
В тот же день создатель бригады "Восток" Александр Ходаковский в своём телеграм-канале опубликовал пост, в котором утверждал, что Бентли убили.
"Мы очень тщательно оберегаем нашу армию от любой дискредитации. Так тщательно, что даже до стерильности, - забыв напрочь такое понятие, как конструктивная критика, которая вроде бы должна делать мир лучше. Мне кажется, что наши усилия над собой, а порой и вступание в сделку с совестью должны быть вознаграждены примерным наказанием тех, кто убил Рассела Бентли. Военное ведомство должно показать, что оно умеет не только напоминать об ответственности за дискредитацию, но и наводить порядок в своём хозяйстве", - отметил он.
Позднее Ходаковский запись удалил, но её репост остался в телеграм-канале "Батальон Восток". В самом телеграм-канале пояснили, что удаление записи произошло из-за того, что должность Ходаковского не предусматривает подобных комментариев.
- РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Вчера, 18:45
Французские солдаты в Славянске, красные линии НАТО. Итоги 5 мая на УкраинеБойцы французского Иностранного легиона переброшены в Славянск, сообщили СМИ. Блок НАТО установил две красные линии для ввода своих солдат на Украину
Военкор Екатерина Лымаренко вечером 19 апреля раскрыла подробности гибели Бентли, которыми она располагала на тот момент.
"Пожилой человек, милый романтик, приехавший к нам из далёкой Америки был убит какими-то обезумевшими оборотнями в военной форме. Не вижу смысла теперь что-то умалчивать. 8 апреля Расселла задержали на месте обстрела, куда техасец приехал помочь пострадавшим. Задерживали военные, скорее всего речь о танкистах 5 бригады. Их смутил, наверное, его акцент, и они порешили, что поймали аж шпиона. И вели себя с ним соответствующе, хотя у него был и паспорт, и военный билет. Просто подумайте, что мог думать в последние минуты жизни "Техас", 10 лет назад приехавший сюда по зову сердца защищать осаждённый Донецк, безгранично доверявший всем людям в форме, да и вообще людям, его обычное выражение было: "Братан"", - отметила она.
Военкор вспомнила несколько историй из жизни Бентли.
"Про "Техаса" можно многое рассказывать. Он был православным христианином, нашёл свою любовь в Донецке и жил со своей Людмилой на Петровке. История для фильма. В портмоне у него был портрет жены прям напротив собственного фото с водительских прав, он их так расположил, что когда портмоне закрывалось, получалось, что супруги целуются... Вот о чём он вспоминал, когда эти уроды били его ногами? О жене? Маме? Он очень любил маму, рассказывал мне в интервью, что как-то во время сильного обстрела ему подумалось: "Зато если я сейчас умру, то сразу встречусь с мамой"", - рассказала Лымаренко.
Она отметила, что нужно было добиться двух вещей: наказания виновных и православных похорон Бентли.
Спустя две недели с лишним, вечером 5 мая российский военный эксперт Борис Рожин сообщил о задержании подозреваемых в убийстве корреспондента Sputnik.
"Адвокат вдовы убитого "Техаса" сообщил, что убийцы Рассела Бентли были задержаны и дают признательные показания. Дело находится на контроле Следственного Комитета РФ. Замять дело не дадут и виновные понесут ответственность", - рассказал он.
Эта информация была встречена многими с радостью.
"Если это правда, то это хорошо. Убийцы Рассела Бентли должны понести наказание, кем бы они ни были. Тем, кто пытался замести дело под ковёр - позор", - указал русский писатель Александр Пелевин.
По делу Бентли продолжается следствие.
Вчера, 13:04
Тайные переговоры бундесвера онлайн, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 маяНемецкие СМИ обнаружили записи секретных переговоров командования бундесвера на онлайн ресурсах. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Розыск Авакова*
МВД России объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*, соответствующая карточка появилась в базе министерства.
"Арсен Борисович Аваков*, 2.1.1964. Разыскивается по статье УК", — указано в базе.
Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
Аваков* возглавлял МВД Украины с 2014 по 2021 годы. Он был одним из инициаторов создания "Азова"** и всячески поддерживал это формирование. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в 2022 году упомянул бывшего министра среди фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе.
Кроме того, в розыск объявлен бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець.
Ранее в этот же день, 6 мая, МВД объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной Рады и бывшего главу правительства Владимира Гройсмана и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны, ныне — посла Украины в Молдавии Алексея Данилова.
Двумя днями ранее в розыск объявили президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко, а также командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.
Как указали эксперты, объявление украинских политиков в розыск может свидетельствовать о том, что Россия не намерена вести с этими лицами переговоры.
* - внесён в список экстремистов и террористов
** - запрещённая в РФ террористическая организация
 
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Заголовок открываемого материала
09:30Глава МИД Белоруссии предложил провести в стране переговоры по Украине
09:23Убийство "Техаса", Аваков* в розыске. Главное на Украине на утро 6 мая
08:58Симоньян объяснила, за что на самом деле борются ВС РФ в зоне спецоперации
08:33Володин предрек миграционный кризис в Европе из-за Украины
08:12Главное за ночь 6 мая
08:00Совет Европы: от "общих ценностей" до русофобии
07:52Российские военные нанесли удар по энергосистеме Сум и складу боеприпасов
07:29США собираются вмешаться в конфликт на Украине - американский конгрессмен
07:07Бывшие высокопоставленные чиновники Украины объявлены в розыск — МВД России
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