https://ukraina.ru/20240506/1054870925.html

Совет Европы: от "общих ценностей" до русофобии

Совет Европы: от "общих ценностей" до русофобии - 06.05.2024 Украина.ру

Совет Европы: от "общих ценностей" до русофобии

75 лет назад, 5 мая 1949 года, был создан Совет Европы. В процессе евроинтеграции он уступил первенство Европейскому Союзу, но сыграл свою роль в создании единого гуманитарного пространства на континенте

2024-05-06T08:00

2024-05-06T08:00

2024-05-06T08:00

история

история

ес

пасе

совет европы

европа

россия

украина

евроинтеграция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103038/75/1030387501_0:71:3071:1798_1920x0_80_0_0_9922409d2fc685bd2b7e3ef26e04a69c.jpg

Впервые идею создания "Совета Европы" как органа, целью которого было бы политическое, экономическое и военное объединение европейских государств в виде "Соединенных Штатов Европы", выдвинул экс-премьер Великобритании Уинстон Черчилль в своем выступлении в Университете Цюриха в сентябре 1946 года.С самого начала существовало два принципиально разных подхода к идее "единой Европы" и, соответственно, к роли, задачам и будущему создаваемой организации. Парадоксальным образом Великобритания, в противоположность Уинстону Черчиллю, видела эту "единую Европу" исключительно как союз суверенных государств, и предлагала назвать новую структуру "Советом Европы". Франция, напротив, продвигала федералистскую концепцию, и считала необходимым назвать федерацию "Европейским Союзом".В конечном счете, возобладал подход Великобритании, и 5 мая 1949 года в Лондоне был подписан договор об учреждении Совета Европы (СЕ). Его членами-учредителями стали десять западноевропейских государств: Бельгия, Дания, Великобритания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Швеция. В устав новой организации была заложена первоначальная идея: со временем превратить СЕ в главную структуру европейского объединительного процесса.Компетенция СЕ, согласно уставу, была очень широкой. По сути, он мог заниматься любыми вопросами, кроме обороны (они к тому времени уже были отнесены главным образом к компетенции блока НАТО, созданного 4 апреля 1949 года). Однако заложенные в уставе амбиции ограничивались предусмотренной Лондонском договором компромиссной компоновкой руководящих органов новой организации.С одной стороны, по предложению Франции и Бельгии, в СЕ создавалась Консультативная ассамблея (позже Парламентская ассамблея Совета Европы, ПАСЕ), состоявшая из депутатов национальных парламентов (по квоте для каждой страны), которая теоретически могла обсуждать любые вопросы, относящиеся к компетенции СЕ. Однако её решения носили сугубо рекомендательный характер. Единственной практической прерогативой было избрание генерального секретаря организации и его заместителя, а позже – судей Европейского суда по правам человека.Именно активность Консультативной ассамблеи СЕ в сфере "общих ценностей" сыграла важнейшую роль в том, что уже 4 ноября 1950 года СЕ принял Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод (известную как Европейская конвенция по правам человека, или ЕКПЧ), которая считается сегодня "конституцией" этой организации.Новацией ЕКПЧ по сравнению с другими конвенциями явились предусмотренные в ней жёсткие механизмы контроля над её исполнением, а именно Европейская комиссия по правам человека (1954) и Европейский суд по правам человека (1959). Туда могли подавать соответствующие жалобы государства (против других государств), а также, и это было подлинным прорывом, частные лица в индивидуальном порядке против государства.По сути, речь шла о первом наднациональном судебном учреждении, решения которого по жалобам обычных граждан были обязательными для государства. Правда, на начальном этапе действенность этих нововведений ограничивалась тем, что подавать жалобу можно было только на то государство-члена СЕ, которое признавало юрисдикцию ЕСПЧ.С другой стороны, по настоянию Великобритании правом принимать реальные решения по всем вопросам был наделён Комитет министров иностранных дел (на деле в нём с 1951 года обычно заседают их уполномоченные представители), т.е. орган, представлявший правительства государств-членов. Почти все решения Комитета министров принимались на основе консенсуса. Более того, поначалу Комитет министров утверждал даже повестку дня Консультативной ассамблеи.В целом вся дальнейшая история СЕ характеризовалась этим дуализмом, непрерывными поисками компромиссов между стремлением придать организации более наднациональный характер (главным образом на базе "общих ценностей"), которое выражала Консультативная ассамблея, и прагматизмом, присущим Комитету министров, который олицетворял исключительно межгосударственное сотрудничество.Кстати, именно Великобритания предложила разместить штаб-квартиру СЕ в Страсбурге. Это должно было символизировать "европейское примирение", в первую очередь между Францией и Германией, которые в прошлом неоднократно сражались за этот город и регион Эльзас. Правда, некоторые западные историки считают, что в действительности за этим предложением скрывалось желание удалить СЕ от европейских столиц и тем самым минимизировать его влияние.О конфликтах двух руководящих органов СЕ свидетельствует и тот факт, что им понадобилось шесть лет, чтобы согласовать принятие флага Совета Европы. В конечном счете, был одобрен флаг, представлявший собой синее поле с 12 золотыми звёздами (считается, что это число символизирует одновременно двенадцать библейских апостолов и двенадцать месяцев года). В 1979 году он стал также флагом Европейских Сообществ, ныне Европейского Союза (ЕС). При этом отношения Совета Европы и ЕС также были непростыми.По инициативе Консультативной ассамблеи СЕ попытался стать "политической составляющей" Европейского экономического сообщества (ЕЭС), т.е. политической структурой, которая направляла бы процесс интеграции. Эту идею особенно активно продвигала Великобритания, которая не была членом ЕЭС до 1973 года, но хотела бы иметь возможность если не контролировать, то хотя бы "надзирать" за его эволюцией. Однако Франция, противившаяся сближению Великобритании с ЕЭС, не допустила этого. А в 1965 году ЕЭС, Евратом и Европейское объединение угля и стали сформировали единые руководящие органы Европейских Сообществ – Совет и Комиссию, которые сделали ненужной внешнюю "политическую составляющую".Таким образом, СЕ не удалось взять на себя роль рамочной структуры для формирования "Соединенных Штатов Европы". Процесс европейской интеграции оказался значительно сложнее, чем предполагали его инициаторы. Далеко не все страны были готовы жертвовать государственным суверенитетом во имя одних только "общих ценностей". Подлинным двигателем интеграции явились не "общие ценности", а экономические интересы соответствующих стран, которые согласовывались в рамках ЕС.Вопрос о дальнейших перспективах Совета Европы обрёл "второе дыхание" лишь с началом перемен в восточноевропейских странах. СЕ, быстро установивший контакты с восточноевропейскими антикоммунистическими движениями, активно их поддерживал. После падения коммунизма в этих странах, в том числе на постсоветском пространстве, СЕ взял на себя роль "школы демократии" для них.С самого начала было очевидно, что многие из этих государств не соответствуют стандартам и нормам Совета Европы. Тем не менее, по инициативе Комитета министров СЕ в 1990-2002 года почти все эти страны были приняты в СЕ (Украина – в 1995, Россия – в 1996 году), единственным исключением стала Белоруссия. В СЕ также вошли Азербайджан, Армения, Грузия, Турция и Кипр, кандидатами в члены организации ныне являются Казахстан, а также частично признанная "Республика Косово", которая согласно Резолюции СБ ООН 1244 (1999) является неотъемлемой частью Сербии."Поступившись принципами", СЕ обеспечил себя работой на длительную перспективу, поскольку новичков нужно было "доводить" до необходимого уровня и "карать" за невыполнение условий. С этой целью в СЕ было создано несколько новых институтов, в том числе такие известные, как Комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) и Европейский комиссар по правам человека.Стоит отметить, что восточноевропейские страны, которые стремились к членству в Европейском Союзе, с большим энтузиазмом участвовали в работе СЕ. Они рассматривали это как своего рода "подготовительный класс" для интеграции в ЕС. Чтобы повысить эффективность этого "обучения", ЕС и СЕ ввели совместные программы технического содействия для таких стран, финансируемые обоими структурами на паевых началах. В конечном счёте, это реально обеспечило СЕ роль главной структуры по формированию единого общеевропейского пространства в гуманитарной сфере.Но дальнейшее расширение ЕС, включающего ныне уже 28 государств (которые составляют большинство в СЕ), наделение его новыми функциями в гуманитарной сфере, но особенно появление в нем Хартии основных прав (2000) и Агентства по основным правам (2004), по сути, поставили вопрос о самом существовании Совета Европы. По крайней мере, в том виде, в каком он функционировал до сих пор. Можно сказать, что с того времени СЕ пытается как-то приспособиться к новой ситуации, чтобы не стать простым придатком к ЕС.Выходом для СЕ стала откровенная русофобия. В ПАСЕ несколько раз лишали российскую делегацию права голоса: из-за ситуации в Чечне (2000-2001), после вхождения Крыма в РФ (2014-2019). Лишь в июне 2019 года полномочия российской делегации были подтверждены в полном объёме – через два года после того, как Москва заморозила выплату взносов в бюджет СЕ. Стоит отметить, что РФ входила в число десяти основных вкладчиков в бюджет СЕ и её взнос составлял около 33 миллионов евро в год, а из бюджета СЕ финансируются все структуры организации, включая ПАСЕ.Впоследствии представители стран Прибалтики и Украины неоднократно пытались оспорить полномочия российской делегации, однако каждый раз члены ПАСЕ голосовали за их продление. Но окончательный "развод" России и Совета Европы состоялся после начала СВО.25 февраля 2022 года Комитет министров СЕ принял решение приостановить права РФ в Комитете и в Парламентской ассамблее "в связи с вооружённым вторжением на Украину". В ответ МИД России сообщил о запуске процедуры выхода страны из Совета Европы, а 15 марта министр иностранных дел Сергей Лавров направил соответствующее письмо генеральному секретарю СЕ Марие Пейчинович-Бурич.Однако в нарушение устава СЕ 16 марта 2022 года Комитет министров СЕ постановил, что "Российская Федерация перестаёт быть членом Совета Европы". В связи с этим глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой заявил, что Россия вышла из Совета Европы по собственной воле, назвав это решение "взвешенным и обдуманным".11 июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому все решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта, необязательны для исполнения в России. Кроме того, 28 февраля 2023 года вступил в силу федеральный закон "О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы".

https://ukraina.ru/20230904/1049100572.html

https://ukraina.ru/20240207/1053100139.html

https://ukraina.ru/20240502/1054822151.html

https://ukraina.ru/20230127/1043015148.html

европа

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, ес, пасе, совет европы, европа, россия, украина, евроинтеграция