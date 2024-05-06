https://ukraina.ru/20240506/1054911762.html

Симоньян объяснила, за что на самом деле борются ВС РФ в зоне спецоперации

Симоньян объяснила, за что на самом деле борются ВС РФ в зоне спецоперации - 06.05.2024 Украина.ру

Симоньян объяснила, за что на самом деле борются ВС РФ в зоне спецоперации

Российские бойцы в зоне спецоперации защищают не только Донбасс, а борются за основы "русского мира". Об этом заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"

2024-05-06T08:58

2024-05-06T08:58

2024-05-06T08:58

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запад

маргарита симоньян

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"Они (бойцы в зоне спецоперации) защищают фундамент этого самого "русского мира", который зиждется на... постулатах христианства. Это гуманизм, это человеколюбие. Это то, чтобы человек оставался вообще человеком", - объяснила Симоньян.В этом же эфире она указала, что "западная империя" движется к ценностям римского императора Нерона (при котором начались самые страшные гонения на христиан), а Россия остается на "светлом берегу".Она напомнила, что Нерон во время своего правления считался христианами Антихристом за все, "что он натворил".Также Симоньян сыронизировала, что вслед за модой на смену пола на Запад может прийти мода на отказ от своего биологического вида: в законодательстве, вероятно, закрепят возможность "переделаться в слоненка, во владычицу морскую, в золотую рыбку, в корыто".

https://ukraina.ru/20240415/1054508894.html

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новости, россия, запад, маргарита симоньян, владимир соловьев