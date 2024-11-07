"Мы еще очень далеко до финала": Скоробогатый оценил перспективы СВО - 07.11.2024 Украина.ру
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"Мы еще очень далеко до финала": Скоробогатый оценил перспективы СВО
"Мы еще очень далеко до финала": Скоробогатый оценил перспективы СВО - 07.11.2024 Украина.ру
"Мы еще очень далеко до финала": Скоробогатый оценил перспективы СВО
Потери ВСУ в личном составе пополняется не лучшим образом, однако Киев намерен продолжать боевые действия при поддержке Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал замглавного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
2024-11-07T19:26
2024-11-07T19:26
новости
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Он скептически оценил способность Киева решиться на повторение плана наступления 2023 года. Для этого у ВСУ нет должных ресурсов, констатировал Скоробогатый."Я не думаю, что киевский режим сможет собрать новую 100-тысячную группировку. Даже половину из этого числа у него не получится собрать. Но в голове это держать надо", - сказал он.Курская авантюра Зеленского, отметил Скоробогатый, сейчас позволяет Киеву выпрашивать продолжение военной помощи Запада. В российском же сознании испуг прошёл, а вопросы завершения СВО остались."Ведь до нее мы тоже наступали и у нас тоже было много надежд на то, что мы вот-вот добьем противника. А в итоге получили такой прорыв. Так что мы еще очень далеко до финала. Это надо учитывать", пояснил Скоробогатый.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ читайте на сайте Украина.руМнение украинского депутата: "Дядя, не получается у тебя" даже с фронтом: Дубинский из СИЗО обратился к Зеленскому
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новости, киев, запад, кндр, пётр скоробогатый, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сизо
Новости, Киев, Запад, КНДР, Пётр Скоробогатый, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СИЗО

"Мы еще очень далеко до финала": Скоробогатый оценил перспективы СВО

19:26 07.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган" ЦВО на Покровском направлении
Боевая работа расчета РСЗО Ураган ЦВО на Покровском направлении - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Читать в
Потери ВСУ в личном составе пополняется не лучшим образом, однако Киев намерен продолжать боевые действия при поддержке Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал замглавного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
Он скептически оценил способность Киева решиться на повторение плана наступления 2023 года. Для этого у ВСУ нет должных ресурсов, констатировал Скоробогатый.
"Я не думаю, что киевский режим сможет собрать новую 100-тысячную группировку. Даже половину из этого числа у него не получится собрать. Но в голове это держать надо", - сказал он.
Курская авантюра Зеленского, отметил Скоробогатый, сейчас позволяет Киеву выпрашивать продолжение военной помощи Запада. В российском же сознании испуг прошёл, а вопросы завершения СВО остались.
"Ведь до нее мы тоже наступали и у нас тоже было много надежд на то, что мы вот-вот добьем противника. А в итоге получили такой прорыв. Так что мы еще очень далеко до финала. Это надо учитывать", пояснил Скоробогатый.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ читайте на сайте Украина.ру
Мнение украинского депутата: "Дядя, не получается у тебя" даже с фронтом: Дубинский из СИЗО обратился к Зеленскому
 
НовостиКиевЗападКНДРПётр СкоробогатыйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСИЗО
 
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Заголовок открываемого материала
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