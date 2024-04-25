"Единство в многообразии"? Найдут ли страны БРИКС общий знаменатель - 25.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240425/1054732953.html
"Единство в многообразии"? Найдут ли страны БРИКС общий знаменатель
"Единство в многообразии"? Найдут ли страны БРИКС общий знаменатель - 25.04.2024 Украина.ру
"Единство в многообразии"? Найдут ли страны БРИКС общий знаменатель
Заместитель главы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков на пресс-конференции в пресс-центе МИА "Россия сегодня" рассказал о приоритетах председательства России в БРИКС и планах работы объединения в 2024 году
2024-04-25T19:04
2024-04-25T19:04
эксклюзив
брикс
россия
сергей рябков
миа "россия сегодня"
украина.ру
оаэ
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045699584_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_6d279b1189e7eb45f4f2a52bbaef3c33.jpg
По словам дипломата, председательство РФ в БРИКС набирает обороты. Уже состоялось несколько десятков мероприятий по всем основным трекам сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты.Одна из ключевых задач для России в этой роли - их плавное вхождение во все механизмы, в ткань сотрудничества пяти новых членов. С 1 января в объединение вошли Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия. Прежде БРИКС лишь однажды расширялся – за счёт ЮАР в 2010 году, но тогда речь шла лишь об одном государстве, а сейчас организация увеличилась сразу вдвое.К саммиту в Казани делегации рассчитывают представить лидерам стран конкретные предложения по поручению, данному ими на прошлогоднем саммите в Йоханнесбурге. Это поручение связано модальностью новой категории стран - партнёров БРИКС из списка потенциальных кандидатов."Уже по большому счёту сформировалась очередь на вступление в БРИКС - более 30 государств об этом заявили", - сообщил Рябков.Желание присоединиться к БРИКС, в частности, выразила Сирия."Мы можем это только приветствовать. Это ещё один важный сигнал о дальнейшем повышении международного авторитета объединения. Сигнал о том, что внимание к его деятельности привлекает не только страны, которые находятся среди уже заявивших о своём интересе, но и всё новые и новые претенденты в этом списке могут появиться", - сказал заместитель главы МИД РФ.Вместе с интересом к участию в объединении растут и усилия недругов по торпедированию БРИКС-форматов, но Москва к этому готова и предпринимает со своей стороны максимум для того, чтобы этому противостоять."Не удастся врагам России сорвать наше председательство. Я убеждён в том, что оно будет весьма и весьма успешным", - заявил Рябков.Государства БРИКС охотно переходят на расчёты в национальных валютах, отказываясь от доллара. По словам дипломата, идея создания единой валюты объединения не отложена в долгий ящик, но её реализация связана с серьёзными аспектами."Она сопряжена в том числе с такими аспектами, как создание единого эмиссионного центра, создание Центробанка, который устанавливает общую, основную учетную ставку, как возможности для заимствований у Центробанка банками стран-участниц. Согласитесь, что на сегодня БРИКС, имеющий за плечами 15 лет и только что расширившийся в два раза по численному составу, вряд ли готов к подобного рода шагам и экспериментам. Работоспособная, устраивающая всех схема в этой сфере будет отработана, причем в перспективе, которая исчисляется не годами и десятилетиями, а гораздо быстрее", - сказал Рябков.Государства БРИКС демонстрируют сплочённость, но при этом у каждого из них есть права выбора. Никто не принуждает их действовать по указке, они исходят из собственных национальных интересов.Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру, Рябков отметил, что не только по украинскому, но и по некоторым другим сюжетам, включая ряд аспектов на Ближнем Востоке, подходы стран, входящих в БРИКС, не идентичны. И это, по его словам, не проблема: здесь есть база для дальнейшего углубления диалога и работы в БРИКСовском кругу в спокойном, товарищеском ключе для нахождения общего знаменателя, добавил заместитель главы МИД РФ."БРИКС – это не униформа, которая надевается на всех и потом не отличить, кто под этой униформой, и у всех одни и те же заботы, одни и те же функции", - заявил Рябков.Он предложил в качестве девиза БРИКС выбрать фразу "Единство в многообразии" - именно этот подход отражает, как работают участники объединения.
https://ukraina.ru/20230822/1048764566.html
https://ukraina.ru/20230911/1049324706.html
россия
оаэ
саудовская аравия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045699584_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56bdb6beb0a74d8c47e4a7560f71d81c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, брикс, россия, сергей рябков, миа "россия сегодня", украина.ру, оаэ, саудовская аравия
Эксклюзив, БРИКС, Россия, Сергей Рябков, МИА "Россия сегодня", Украина.ру, ОАЭ, Саудовская Аравия

"Единство в многообразии"? Найдут ли страны БРИКС общий знаменатель

19:04 25.04.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкIII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Заместитель главы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков на пресс-конференции в пресс-центе МИА "Россия сегодня" рассказал о приоритетах председательства России в БРИКС и планах работы объединения в 2024 году
По словам дипломата, председательство РФ в БРИКС набирает обороты. Уже состоялось несколько десятков мероприятий по всем основным трекам сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты.
Одна из ключевых задач для России в этой роли - их плавное вхождение во все механизмы, в ткань сотрудничества пяти новых членов. С 1 января в объединение вошли Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия. Прежде БРИКС лишь однажды расширялся – за счёт ЮАР в 2010 году, но тогда речь шла лишь об одном государстве, а сейчас организация увеличилась сразу вдвое.
К саммиту в Казани делегации рассчитывают представить лидерам стран конкретные предложения по поручению, данному ими на прошлогоднем саммите в Йоханнесбурге. Это поручение связано модальностью новой категории стран - партнёров БРИКС из списка потенциальных кандидатов.
"Уже по большому счёту сформировалась очередь на вступление в БРИКС - более 30 государств об этом заявили", - сообщил Рябков.
Желание присоединиться к БРИКС, в частности, выразила Сирия.
"Мы можем это только приветствовать. Это ещё один важный сигнал о дальнейшем повышении международного авторитета объединения. Сигнал о том, что внимание к его деятельности привлекает не только страны, которые находятся среди уже заявивших о своём интересе, но и всё новые и новые претенденты в этом списке могут появиться", - сказал заместитель главы МИД РФ.
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
22 августа 2023, 03:35
"Кирпич", брюки, а может, барсики. Что такое БРИКС и в чём его феноменС 22 по 24 августа в Йоханнесбурге пройдёт одно из главных международно-политических событий года - саммит БРИКС. Что это за объединение, в которое входят совершенно разные по многим параметрам страны, и как оно стало успешнее G7
Вместе с интересом к участию в объединении растут и усилия недругов по торпедированию БРИКС-форматов, но Москва к этому готова и предпринимает со своей стороны максимум для того, чтобы этому противостоять.
"Не удастся врагам России сорвать наше председательство. Я убеждён в том, что оно будет весьма и весьма успешным", - заявил Рябков.
Государства БРИКС охотно переходят на расчёты в национальных валютах, отказываясь от доллара. По словам дипломата, идея создания единой валюты объединения не отложена в долгий ящик, но её реализация связана с серьёзными аспектами.
"Она сопряжена в том числе с такими аспектами, как создание единого эмиссионного центра, создание Центробанка, который устанавливает общую, основную учетную ставку, как возможности для заимствований у Центробанка банками стран-участниц. Согласитесь, что на сегодня БРИКС, имеющий за плечами 15 лет и только что расширившийся в два раза по численному составу, вряд ли готов к подобного рода шагам и экспериментам. Работоспособная, устраивающая всех схема в этой сфере будет отработана, причем в перспективе, которая исчисляется не годами и десятилетиями, а гораздо быстрее", - сказал Рябков.
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
11 сентября 2023, 15:55
БРИКС победил "Большую семёрку": эксперты об итогах саммита G20 Саммит "Большой Двадцатки" в Нью-Дели завершился подписанием итоговой декларации. Под документом поставили подписи все страны, в том числе США и Россия. Совместное коммюнике двадцати крупнейших экономик мира может стать ориентиром для решений на предстоящей Генассамблее ООН
Государства БРИКС демонстрируют сплочённость, но при этом у каждого из них есть права выбора. Никто не принуждает их действовать по указке, они исходят из собственных национальных интересов.
Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру, Рябков отметил, что не только по украинскому, но и по некоторым другим сюжетам, включая ряд аспектов на Ближнем Востоке, подходы стран, входящих в БРИКС, не идентичны. И это, по его словам, не проблема: здесь есть база для дальнейшего углубления диалога и работы в БРИКСовском кругу в спокойном, товарищеском ключе для нахождения общего знаменателя, добавил заместитель главы МИД РФ.
"БРИКС – это не униформа, которая надевается на всех и потом не отличить, кто под этой униформой, и у всех одни и те же заботы, одни и те же функции", - заявил Рябков.
Он предложил в качестве девиза БРИКС выбрать фразу "Единство в многообразии" - именно этот подход отражает, как работают участники объединения.
"В БРИКС мы всегда ищем общий знаменатель. Кто-то говорит, что БРИКС движется, как караван кораблей со скоростью наиболее тихоходного судна, а кто-то говорит, что БРИКС – это объединение единомышленников, которые уважительно относятся к предпочтениям и внешнеполитическим предпочтениям каждого участника. Я думаю, что в равной степени правильно сказать, что мы все в БРИКС – и те, кто был изначально, и кто только что присоединился – независимо от того, употребляет ли кто-то спиртные напитки или нет, разделяет подход, что стакан всегда наполовину больше полон, нежели пуст. Его нужно и дальше наполнять", - подытожил дипломат.
 
ЭксклюзивБРИКСРоссияСергей РябковМИА "Россия сегодня"Украина.руОАЭСаудовская Аравия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:29Ахметов еще на 80 километров оградил себя от "Донбасс Арены"
20:05В Кремле рассказали чем обернется поставка Киеву дальнобойных ракет
20:00Руслан Калинчук: Озверевшая СБУ спустила свору на каноническую церковь Украины
19:52Как Польша и Прибалтика втянутся в войну и как Россия может этого избежать: Ищенко о двух сценариях
19:41В Польше рассказали из-за чего тысячи украинцев могут быть депортированы домой
19:20Готовящаяся атака на Белоруссию. Итоги 25 апреля на Украине
19:18"Укрзализниця" сообщает об ударах по ж/д веткам в разных регионах страны
19:04"Единство в многообразии"? Найдут ли страны БРИКС общий знаменатель
19:02Зеленский надеется, что Трамп не оставит Украину
18:33Дрон ВСУ атаковал автобус в Брянской области, ранены 4 человека, в том числе ребенок
18:20Путин анонсировал визит в Китай в мае
18:18Из процветающего города в место массового захоронения: что мешает урегулированию конфликта в секторе Газа
18:15Крепостные не должны покидать хозяев. Готовы ли украинские "воины на удалёнке" к настоящей войне
18:09Стала известна судьба Арки дружбы народов в Киеве
17:44Путин пообещал навести порядок в Донбассе
17:33Как Орбану это удается? США беспокоят отношения Венгрии с Россией и Китаем
17:28Путин рассказал, от чего зависит успех армии в зоне СВО
17:25ВСУ атаковали Херсонскую область, пострадал ребёнок
17:11Грузию не примут в ЕС, пока действует закон об иноагентах, аналогичный российскому
16:50Гранаты взорвались в пункте приема металла во Львовской области, погибло 2 человека
Лента новостейМолния