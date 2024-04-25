"Единство в многообразии"? Найдут ли страны БРИКС общий знаменатель
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкIII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС
Заместитель главы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков на пресс-конференции в пресс-центе МИА "Россия сегодня" рассказал о приоритетах председательства России в БРИКС и планах работы объединения в 2024 году
По словам дипломата, председательство РФ в БРИКС набирает обороты. Уже состоялось несколько десятков мероприятий по всем основным трекам сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты.
Одна из ключевых задач для России в этой роли - их плавное вхождение во все механизмы, в ткань сотрудничества пяти новых членов. С 1 января в объединение вошли Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия. Прежде БРИКС лишь однажды расширялся – за счёт ЮАР в 2010 году, но тогда речь шла лишь об одном государстве, а сейчас организация увеличилась сразу вдвое.
К саммиту в Казани делегации рассчитывают представить лидерам стран конкретные предложения по поручению, данному ими на прошлогоднем саммите в Йоханнесбурге. Это поручение связано модальностью новой категории стран - партнёров БРИКС из списка потенциальных кандидатов.
"Уже по большому счёту сформировалась очередь на вступление в БРИКС - более 30 государств об этом заявили", - сообщил Рябков.
Желание присоединиться к БРИКС, в частности, выразила Сирия.
"Мы можем это только приветствовать. Это ещё один важный сигнал о дальнейшем повышении международного авторитета объединения. Сигнал о том, что внимание к его деятельности привлекает не только страны, которые находятся среди уже заявивших о своём интересе, но и всё новые и новые претенденты в этом списке могут появиться", - сказал заместитель главы МИД РФ.
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Вместе с интересом к участию в объединении растут и усилия недругов по торпедированию БРИКС-форматов, но Москва к этому готова и предпринимает со своей стороны максимум для того, чтобы этому противостоять.
"Не удастся врагам России сорвать наше председательство. Я убеждён в том, что оно будет весьма и весьма успешным", - заявил Рябков.
Государства БРИКС охотно переходят на расчёты в национальных валютах, отказываясь от доллара. По словам дипломата, идея создания единой валюты объединения не отложена в долгий ящик, но её реализация связана с серьёзными аспектами.
"Она сопряжена в том числе с такими аспектами, как создание единого эмиссионного центра, создание Центробанка, который устанавливает общую, основную учетную ставку, как возможности для заимствований у Центробанка банками стран-участниц. Согласитесь, что на сегодня БРИКС, имеющий за плечами 15 лет и только что расширившийся в два раза по численному составу, вряд ли готов к подобного рода шагам и экспериментам. Работоспособная, устраивающая всех схема в этой сфере будет отработана, причем в перспективе, которая исчисляется не годами и десятилетиями, а гораздо быстрее", - сказал Рябков.
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Государства БРИКС демонстрируют сплочённость, но при этом у каждого из них есть права выбора. Никто не принуждает их действовать по указке, они исходят из собственных национальных интересов.
Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру, Рябков отметил, что не только по украинскому, но и по некоторым другим сюжетам, включая ряд аспектов на Ближнем Востоке, подходы стран, входящих в БРИКС, не идентичны. И это, по его словам, не проблема: здесь есть база для дальнейшего углубления диалога и работы в БРИКСовском кругу в спокойном, товарищеском ключе для нахождения общего знаменателя, добавил заместитель главы МИД РФ.
"БРИКС – это не униформа, которая надевается на всех и потом не отличить, кто под этой униформой, и у всех одни и те же заботы, одни и те же функции", - заявил Рябков.
Он предложил в качестве девиза БРИКС выбрать фразу "Единство в многообразии" - именно этот подход отражает, как работают участники объединения.
"В БРИКС мы всегда ищем общий знаменатель. Кто-то говорит, что БРИКС движется, как караван кораблей со скоростью наиболее тихоходного судна, а кто-то говорит, что БРИКС – это объединение единомышленников, которые уважительно относятся к предпочтениям и внешнеполитическим предпочтениям каждого участника. Я думаю, что в равной степени правильно сказать, что мы все в БРИКС – и те, кто был изначально, и кто только что присоединился – независимо от того, употребляет ли кто-то спиртные напитки или нет, разделяет подход, что стакан всегда наполовину больше полон, нежели пуст. Его нужно и дальше наполнять", - подытожил дипломат.