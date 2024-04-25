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"По требованию американцев": Лукашенко назвал ошибкой вывод ядерного оружия из Белоруссии
"По требованию американцев": Лукашенко назвал ошибкой вывод ядерного оружия из Белоруссии - 25.04.2024 Украина.ру
"По требованию американцев": Лукашенко назвал ошибкой вывод ядерного оружия из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вывод стратегического ядерного оружия из страны ошибкой. Его слова приводит агентство "БЕЛТА"
2024-04-25T13:49
2024-04-25T13:49
2024-04-25T13:49
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владимир путин
ядерное оружие
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"Если бы мне пришлось принимать тогда решение, мы бы никогда не вывели стратегическое ядерное оружие с территории Беларуси. Это был мощнейший арсенал. Но это было решено до меня по требованию американцев", - сказал Лукашенко.В Белоруссии на данный момент размещено ядерное оружие из России. Однако это тактическое, а не стратегическое оружие, отметил он.По словам Лукашенко, размещение в Белоруссии тактического оружия вписывается в концепцию о нанесении противнику, в случае чего, неприемлемого ущерба.В конце марта 2023 года президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин назвал размещение на территории Белоруссии тактического ядерного оружия является вынужденной мерой.
https://ukraina.ru/20240418/1054566615.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, ядерное оружие
Новости, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ядерное оружие
"По требованию американцев": Лукашенко назвал ошибкой вывод ядерного оружия из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вывод стратегического ядерного оружия из страны ошибкой. Его слова приводит агентство "БЕЛТА"