"По требованию американцев": Лукашенко назвал ошибкой вывод ядерного оружия из Белоруссии - 25.04.2024 Украина.ру
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"По требованию американцев": Лукашенко назвал ошибкой вывод ядерного оружия из Белоруссии
"По требованию американцев": Лукашенко назвал ошибкой вывод ядерного оружия из Белоруссии - 25.04.2024 Украина.ру
"По требованию американцев": Лукашенко назвал ошибкой вывод ядерного оружия из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вывод стратегического ядерного оружия из страны ошибкой. Его слова приводит агентство "БЕЛТА"
2024-04-25T13:49
2024-04-25T13:49
новости
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
ядерное оружие
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"Если бы мне пришлось принимать тогда решение, мы бы никогда не вывели стратегическое ядерное оружие с территории Беларуси. Это был мощнейший арсенал. Но это было решено до меня по требованию американцев", - сказал Лукашенко.В Белоруссии на данный момент размещено ядерное оружие из России. Однако это тактическое, а не стратегическое оружие, отметил он.По словам Лукашенко, размещение в Белоруссии тактического оружия вписывается в концепцию о нанесении противнику, в случае чего, неприемлемого ущерба.В конце марта 2023 года президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин назвал размещение на территории Белоруссии тактического ядерного оружия является вынужденной мерой.
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новости, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, ядерное оружие
Новости, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ядерное оружие

"По требованию американцев": Лукашенко назвал ошибкой вывод ядерного оружия из Белоруссии

13:49 25.04.2024
 
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вывод стратегического ядерного оружия из страны ошибкой. Его слова приводит агентство "БЕЛТА"
"Если бы мне пришлось принимать тогда решение, мы бы никогда не вывели стратегическое ядерное оружие с территории Беларуси. Это был мощнейший арсенал. Но это было решено до меня по требованию американцев", - сказал Лукашенко.
В Белоруссии на данный момент размещено ядерное оружие из России. Однако это тактическое, а не стратегическое оружие, отметил он.
По словам Лукашенко, размещение в Белоруссии тактического оружия вписывается в концепцию о нанесении противнику, в случае чего, неприемлемого ущерба.
В конце марта 2023 года президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.
Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин назвал размещение на территории Белоруссии тактического ядерного оружия является вынужденной мерой.
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13:49"По требованию американцев": Лукашенко назвал ошибкой вывод ядерного оружия из Белоруссии
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