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Глава Минобороны Белоруссии назвал вынужденной мерой размещение ядерного оружия в стране
Глава Минобороны Белоруссии назвал вынужденной мерой размещение ядерного оружия в стране - 19.01.2024 Украина.ру
Глава Минобороны Белоруссии назвал вынужденной мерой размещение ядерного оружия в стране
Размещение на территории Белоруссии тактического ядерного оружия является вынужденной мерой. Об этом заявил министр обороны страны генерал-лейтенант Виктор Хренин в ходе брифинга по вопросу принятия новой Военной доктрины
2024-01-19T12:29
2024-01-19T12:29
2024-01-19T12:29
ядерное
ядерное оружие
новости
белоруссия
доктрина
министр
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"Важное новшество новой Военной доктрины – это адекватность принимаемых мер государством в соответствии с уровнем военной опасности. В обновленной доктрине они направлены на недопущение эскалации военно-политической обстановки, разрядку ситуации. А самое главное, проект Военной доктрины дает однозначный посыл – мы не должны допустить ситуации, когда реагировать уже будет поздно", - сказал Хренин.Он пояснил, что поэтому упор сделан "на сдерживание от развязывания военных конфликтов".Хренин подчеркнул, что размещение ядерного оружия рассматривается как важное слагаемое превентивного сдерживания потенциальных противников, от развязывания вооруженной агрессии против страны.В конце марта президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.
https://ukraina.ru/20231225/1052390306.html
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ядерное, ядерное оружие, новости, белоруссия, доктрина, министр
ядерное, Ядерное оружие, Новости, Белоруссия, доктрина, министр
Глава Минобороны Белоруссии назвал вынужденной мерой размещение ядерного оружия в стране
Размещение на территории Белоруссии тактического ядерного оружия является вынужденной мерой. Об этом заявил министр обороны страны генерал-лейтенант Виктор Хренин в ходе брифинга по вопросу принятия новой Военной доктрины
"Важное новшество новой Военной доктрины – это адекватность принимаемых мер государством в соответствии с уровнем военной опасности. В обновленной доктрине они направлены на недопущение эскалации военно-политической обстановки, разрядку ситуации. А самое главное, проект Военной доктрины дает однозначный посыл – мы не должны допустить ситуации, когда реагировать уже будет поздно", - сказал Хренин.
Он пояснил, что поэтому упор сделан "на сдерживание от развязывания военных конфликтов".
"Оно осуществляется выстраиванием системы отношений, сдерживающих процессы возникновения межгосударственных противоречий, поддержанием баланса национальных интересов Республики Беларусь с интересами других стран, обеспечивающих стабильность и мирное сосуществование",- указал министр.
Хренин подчеркнул, что размещение ядерного оружия рассматривается как важное слагаемое превентивного сдерживания потенциальных противников, от развязывания вооруженной агрессии против страны.
В конце марта президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.