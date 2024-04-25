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Сийярто назвал конфликт на Украине тотальной неудачей Запада

Сийярто назвал конфликт на Украине тотальной неудачей Запада - 25.04.2024 Украина.ру

Сийярто назвал конфликт на Украине тотальной неудачей Запада

Конфликт на Украине – это тотальная неудача Запада. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит азербайджанское информационное агентство АПА

2024-04-25T11:39

2024-04-25T11:39

2024-04-25T11:39

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"Война на Украине является тотальной неудачей", - заявил Сийярто.Он подчеркнул, что в результате антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, цены на энергоносители выросли. "Венгрия – одна из стран, страдающих от этого", - добавил глава МИД.Из-за этого энергетические долги страны увеличились, а инфляция выросла в 2023 году с 2 процентов до 27 процентов. По словам Сийярто, венгерское правительство поработало над этим, и сейчас инфляция находится на управляемом уровне - 4 процента.Министр иностранных дел Венгрии выступил с речью на встрече с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилом Бабаевым в рамках 10-го заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Это привело к увеличению цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада. Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

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