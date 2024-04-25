"Открытая страна": Матвиенко высказалась насчет закрытия границ России - 25.04.2024 Украина.ру
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"Открытая страна": Матвиенко высказалась насчет закрытия границ России
"Открытая страна": Матвиенко высказалась насчет закрытия границ России - 25.04.2024 Украина.ру
"Открытая страна": Матвиенко высказалась насчет закрытия границ России
Власти РФ не собираются закрывать страну и запрещать россиянам ездить по миру. Об этом сообщила 25 апреля спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости
2024-04-25T10:33
2024-04-25T10:33
новости
россия
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россияне
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"Мы не собираемся закрывать страну или запрещать людям ездить по миру. Это их право. Вот когда они ездят по миру, когда они видят, они возвращаются домой и говорят: а у нас все-таки лучше", - сказала она.Матвиенко подчеркнула, что Россия - открытая страна.
https://ukraina.ru/20240404/1054307374.html
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новости, россия, матвиенко, страна, россияне
Новости, Россия, Матвиенко, страна, россияне

"Открытая страна": Матвиенко высказалась насчет закрытия границ России

10:33 25.04.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Петербургский международный экономический форум. День второй - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Власти РФ не собираются закрывать страну и запрещать россиянам ездить по миру. Об этом сообщила 25 апреля спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости
"Мы не собираемся закрывать страну или запрещать людям ездить по миру. Это их право. Вот когда они ездят по миру, когда они видят, они возвращаются домой и говорят: а у нас все-таки лучше", - сказала она.
Матвиенко подчеркнула, что Россия - открытая страна.

"Мы не собираемся вешать замок, мы не собираемся запрещать въезд в нашу страну, ну, кроме, конечно, тех, кому запрещен въезд по объективным причинам. А так, мы ждем своих домой", - заверила спикер верхней палаты парламента.

- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
4 апреля, 16:00
Финляндия закрывает границу с Россией на неопределенный срокПравительство Финляндии закрыло сухопутную границу с Россией до дальнейшего уведомления. Об этом 4 апреля сообщила газета Helsingin Sanomat
 
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