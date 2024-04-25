https://ukraina.ru/20240425/1054712150.html

"Открытая страна": Матвиенко высказалась насчет закрытия границ России

"Открытая страна": Матвиенко высказалась насчет закрытия границ России - 25.04.2024 Украина.ру

"Открытая страна": Матвиенко высказалась насчет закрытия границ России

Власти РФ не собираются закрывать страну и запрещать россиянам ездить по миру. Об этом сообщила 25 апреля спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости

2024-04-25T10:33

2024-04-25T10:33

2024-04-25T10:33

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"Мы не собираемся закрывать страну или запрещать людям ездить по миру. Это их право. Вот когда они ездят по миру, когда они видят, они возвращаются домой и говорят: а у нас все-таки лучше", - сказала она.Матвиенко подчеркнула, что Россия - открытая страна.

https://ukraina.ru/20240404/1054307374.html

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новости, россия, матвиенко, страна, россияне