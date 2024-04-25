"Открытая страна": Матвиенко высказалась насчет закрытия границ России
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Власти РФ не собираются закрывать страну и запрещать россиянам ездить по миру. Об этом сообщила 25 апреля спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости
"Мы не собираемся закрывать страну или запрещать людям ездить по миру. Это их право. Вот когда они ездят по миру, когда они видят, они возвращаются домой и говорят: а у нас все-таки лучше", - сказала она.
Матвиенко подчеркнула, что Россия - открытая страна.
"Мы не собираемся вешать замок, мы не собираемся запрещать въезд в нашу страну, ну, кроме, конечно, тех, кому запрещен въезд по объективным причинам. А так, мы ждем своих домой", - заверила спикер верхней палаты парламента.