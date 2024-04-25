Суд арестовал бизнесмена Фомина по делу о взятке замминистру обороны Иванову - 25.04.2024 Украина.ру
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Суд арестовал бизнесмена Фомина по делу о взятке замминистру обороны Иванову
Суд арестовал бизнесмена Фомина по делу о взятке замминистру обороны Иванову - 25.04.2024 Украина.ру
Суд арестовал бизнесмена Фомина по делу о взятке замминистру обороны Иванову
Басманный суд Москвы арестовал соучредителя "Олимпситистрой" Александра Фомина по делу замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда
2024-04-25T09:41
2024-04-25T09:41
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Бизнесмену Александру Фомину суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 23 июня 2024 года.Он обвиняется в даче взятки (ч.5 ст.291 УК РФ).По версии следствия, Фомин находился в доверительных отношениях с Ивановым. И оказал Иванову услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом / реконструкцией зданий.Также отмечается, что Фомин способствовал в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.Басманный суд Москвы 24 апреля избрал Иванову, а также второму фигуранту дела - Сергею Бородину - меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По версии следствия, Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.
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Новости, Москва, Россия, Минобороны, Минобороны РФ, взятка, Суд

Суд арестовал бизнесмена Фомина по делу о взятке замминистру обороны Иванову

09:41 25.04.2024
 
© Суды общей юрисдикции города Москвы телеграм-канал
© Суды общей юрисдикции города Москвы телеграм-канал
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Басманный суд Москвы арестовал соучредителя "Олимпситистрой" Александра Фомина по делу замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда
Бизнесмену Александру Фомину суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 23 июня 2024 года.
Он обвиняется в даче взятки (ч.5 ст.291 УК РФ).
По версии следствия, Фомин находился в доверительных отношениях с Ивановым. И оказал Иванову услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом / реконструкцией зданий.
Также отмечается, что Фомин способствовал в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.
Басманный суд Москвы 24 апреля избрал Иванову, а также второму фигуранту дела - Сергею Бородину - меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По версии следствия, Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.
Вчера, 11:55
Суд отправил замминистра обороны РФ Иванова в СИЗО на два месяца Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и Сергей Бородин отправлены в СИЗО на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда
 
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