https://ukraina.ru/20240425/1054711516.html

Суд арестовал бизнесмена Фомина по делу о взятке замминистру обороны Иванову

Суд арестовал бизнесмена Фомина по делу о взятке замминистру обороны Иванову - 25.04.2024 Украина.ру

Суд арестовал бизнесмена Фомина по делу о взятке замминистру обороны Иванову

Басманный суд Москвы арестовал соучредителя "Олимпситистрой" Александра Фомина по делу замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда

2024-04-25T09:41

2024-04-25T09:41

2024-04-25T09:41

новости

москва

россия

минобороны

минобороны рф

взятка

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/19/1054711359_0:92:625:444_1920x0_80_0_0_595abeb895a4883eed576cb0c2b8f4ac.jpg

Бизнесмену Александру Фомину суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 23 июня 2024 года.Он обвиняется в даче взятки (ч.5 ст.291 УК РФ).По версии следствия, Фомин находился в доверительных отношениях с Ивановым. И оказал Иванову услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом / реконструкцией зданий.Также отмечается, что Фомин способствовал в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.Басманный суд Москвы 24 апреля избрал Иванову, а также второму фигуранту дела - Сергею Бородину - меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По версии следствия, Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

https://ukraina.ru/20240424/1054687755.html

москва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, россия, минобороны, минобороны рф, взятка, суд