https://ukraina.ru/20240425/1054710293.html
Французский экс-разведчик рассказал, сколько наемников воевали в ВСУ с начала СВО
Французский экс-разведчик рассказал, сколько наемников воевали в ВСУ с начала СВО - 25.04.2024 Украина.ру
Французский экс-разведчик рассказал, сколько наемников воевали в ВСУ с начала СВО
По меньшей мере 75 французских наемников на Украине были убиты, ранены или вернулись во Францию с начала СВО. Об этом сообщил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации об участвующих в боях на стороне Киева французах, Николя Чинкуини, передает РИА Новости
2024-04-25T07:28
2024-04-25T07:28
2024-04-25T07:28
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"Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами, что уже может многое нам рассказать", - отметил Чинкуини.По его словам, воюющие за Украину французы – это часто известные нацистские активисты, а французская пресса пытается делать из них героевОн перечислил категории людей, которые добровольно отправляются воевать в рядах ВСУ.При этом МИД Франции, несмотря на публикации во французских СМИ информации о погибших на Украине французах, отрицает наличие в рядах ВСУ французских наемников, обвиняя Россию в "дезинформации".В середине марта Министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли более 13 тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать почти шесть тысяч боевиков.
https://ukraina.ru/20240422/1054653444.html
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иностранные наемники, новости, украина, франция, россия, вооруженные силы украины, мид
иностранные наемники, Новости, Украина, Франция, Россия, Вооруженные силы Украины, МИД
Французский экс-разведчик рассказал, сколько наемников воевали в ВСУ с начала СВО
По меньшей мере 75 французских наемников на Украине были убиты, ранены или вернулись во Францию с начала СВО. Об этом сообщил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации об участвующих в боях на стороне Киева французах, Николя Чинкуини, передает РИА Новости
"Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами, что уже может многое нам рассказать", - отметил Чинкуини.
По его словам, воюющие за Украину французы – это часто известные нацистские активисты, а французская пресса пытается делать из них героев
Он перечислил категории людей, которые добровольно отправляются воевать в рядах ВСУ.
"Добровольцы, уехавшие в индивидуальном порядке, часто являются обозлившимися бывшими военными, чью карьеру в армии урезали максимум до унтер-офицеров, с ограниченным знанием истории или геополитики; расистами; сторонниками или открытыми активистами ультраправых или даже признанными нацистами", - отметил бывший разведчик.
При этом МИД Франции, несмотря на публикации во французских СМИ информации о погибших на Украине французах, отрицает наличие в рядах ВСУ французских наемников, обвиняя Россию в "дезинформации".
В середине марта Министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли более 13 тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать почти шесть тысяч боевиков.