Пространство хаоса: эксперт объяснил, сможет ли Россия договориться по Украине до "повышения ставок"
Россию пытаются выдернуть из её тактики по Украине, постоянно эскалируя этот конфликт. Возможно в какой-то момент у одной из сторон могут не выдержать нервы, а потом все покатится по негативному сценарию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Пока в украинском конфликте все идет к истощению ресурсов у всех сторон, что так или иначе приведет к разрешению вопроса. Каждая из сторон будет пытаться договориться так, чтобы не дать противнику объявить о своей победе, рассказал политолог.
Сейчас все очень хаотично и на Западе очень много разных сил. Мы видим попытки распространить это пространство хаоса и на украинский конфликт. Россию пытаются выдернуть из её тактики по Украине, постоянно эскалируя этот конфликт, добавил эксперт.
"Такие попытки продолжатся. И возможно, что в какой-то момент у одной из сторон могут не выдержать нервы, а потом все покатится по негативному сценарию. И если мы примем решение о мобилизации, придется повышать ставки в противостоянии с Западом, эти ставки уже не будут касаться нескольких областей Украины", - отметил Скоробогатый.
Речь пойдет о большом пространстве в Евразии, которое придется оспаривать или превращать в буфер. Это будет экзистенциальное противостояние между двумя блоками, чего очень бы не хотелось, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру