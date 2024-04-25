https://ukraina.ru/20240425/1054706655.html

Пространство хаоса: эксперт объяснил, сможет ли Россия договориться по Украине до "повышения ставок"

Пространство хаоса: эксперт объяснил, сможет ли Россия договориться по Украине до "повышения ставок" - 25.04.2024 Украина.ру

Пространство хаоса: эксперт объяснил, сможет ли Россия договориться по Украине до "повышения ставок"

Россию пытаются выдернуть из её тактики по Украине, постоянно эскалируя этот конфликт. Возможно в какой-то момент у одной из сторон могут не выдержать нервы, а потом все покатится по негативному сценарию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-04-25T03:40

2024-04-25T03:40

2024-04-25T03:40

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Пока в украинском конфликте все идет к истощению ресурсов у всех сторон, что так или иначе приведет к разрешению вопроса. Каждая из сторон будет пытаться договориться так, чтобы не дать противнику объявить о своей победе, рассказал политолог.Сейчас все очень хаотично и на Западе очень много разных сил. Мы видим попытки распространить это пространство хаоса и на украинский конфликт. Россию пытаются выдернуть из её тактики по Украине, постоянно эскалируя этот конфликт, добавил эксперт.Речь пойдет о большом пространстве в Евразии, которое придется оспаривать или превращать в буфер. Это будет экзистенциальное противостояние между двумя блоками, чего очень бы не хотелось, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240424/1054683913.html

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новости, россия, украина, запад, пётр скоробогатый, всу, сво, спецоперация, мобилизация, евразия, ресурсы