Пространство хаоса: эксперт объяснил, сможет ли Россия договориться по Украине до "повышения ставок" - 25.04.2024 Украина.ру
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Пространство хаоса: эксперт объяснил, сможет ли Россия договориться по Украине до "повышения ставок"
Пространство хаоса: эксперт объяснил, сможет ли Россия договориться по Украине до "повышения ставок" - 25.04.2024 Украина.ру
Пространство хаоса: эксперт объяснил, сможет ли Россия договориться по Украине до "повышения ставок"
Россию пытаются выдернуть из её тактики по Украине, постоянно эскалируя этот конфликт. Возможно в какой-то момент у одной из сторон могут не выдержать нервы, а потом все покатится по негативному сценарию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-04-25T03:40
2024-04-25T03:40
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Пока в украинском конфликте все идет к истощению ресурсов у всех сторон, что так или иначе приведет к разрешению вопроса. Каждая из сторон будет пытаться договориться так, чтобы не дать противнику объявить о своей победе, рассказал политолог.Сейчас все очень хаотично и на Западе очень много разных сил. Мы видим попытки распространить это пространство хаоса и на украинский конфликт. Россию пытаются выдернуть из её тактики по Украине, постоянно эскалируя этот конфликт, добавил эксперт.Речь пойдет о большом пространстве в Евразии, которое придется оспаривать или превращать в буфер. Это будет экзистенциальное противостояние между двумя блоками, чего очень бы не хотелось, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240424/1054683913.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, запад, пётр скоробогатый, всу, сво, спецоперация, мобилизация, евразия, ресурсы
Новости, Россия, Украина, Запад, Пётр Скоробогатый, ВСУ, СВО, Спецоперация, мобилизация, Евразия, ресурсы

Пространство хаоса: эксперт объяснил, сможет ли Россия договориться по Украине до "повышения ставок"

03:40 25.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстрелян Киевский район Донецка
Обстрелян Киевский район Донецка - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Россию пытаются выдернуть из её тактики по Украине, постоянно эскалируя этот конфликт. Возможно в какой-то момент у одной из сторон могут не выдержать нервы, а потом все покатится по негативному сценарию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Пока в украинском конфликте все идет к истощению ресурсов у всех сторон, что так или иначе приведет к разрешению вопроса. Каждая из сторон будет пытаться договориться так, чтобы не дать противнику объявить о своей победе, рассказал политолог.
Сейчас все очень хаотично и на Западе очень много разных сил. Мы видим попытки распространить это пространство хаоса и на украинский конфликт. Россию пытаются выдернуть из её тактики по Украине, постоянно эскалируя этот конфликт, добавил эксперт.
"Такие попытки продолжатся. И возможно, что в какой-то момент у одной из сторон могут не выдержать нервы, а потом все покатится по негативному сценарию. И если мы примем решение о мобилизации, придется повышать ставки в противостоянии с Западом, эти ставки уже не будут касаться нескольких областей Украины", - отметил Скоробогатый.
Речь пойдет о большом пространстве в Евразии, которое придется оспаривать или превращать в буфер. Это будет экзистенциальное противостояние между двумя блоками, чего очень бы не хотелось, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру
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