https://ukraina.ru/20240425/1054694178.html

Они потеряют Украину: политолог объяснил, почему Киев не сможет удержать фронт без денег из Европы

Они потеряют Украину: политолог объяснил, почему Киев не сможет удержать фронт без денег из Европы - 25.04.2024 Украина.ру

Они потеряют Украину: политолог объяснил, почему Киев не сможет удержать фронт без денег из Европы

Если ВСУ смогут удержать фронт до президентских выборов, в США заранее подготовили удобную платформу. Якобы с помощью США "Украина не рухнула", а Россия понесла серьезные потери без жертв со стороны американцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-04-25T04:20

2024-04-25T04:20

2024-04-25T04:20

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донбасс

европа

военная помощь

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Во всей истории с новым пакетом военной помощи удивляет небольшое количество денег, которое дали Украине. Если их дали на поддержку фронта, то этого недостаточно. С такими деньгами Киев его не удержит, рассказал политолог.На случай, если ВСУ смогут удержать фронт до президентских выборов, в США заранее подготовили удобную платформу. Они преподносят это так, как будто "Америка уже победила". Якобы с помощью США Украина не рухнула, а Россия понесла потери без жертв со стороны американцев, отметил он.Если ВС РФ добьются серьезных успехов до президентских выборов в США, это точно "похоронит" претензии Джо Байдена на президентский пост. А военная победа России может быть зафиксирована только в значимых точках, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру

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новости, сша, россия, украина, пётр скоробогатый, всу, вс рф, донбасс, европа, военная помощь, деньги