Они потеряют Украину: политолог объяснил, почему Киев не сможет удержать фронт без денег из Европы
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоставка партии вооружения батальону имени Судоплатова
Если ВСУ смогут удержать фронт до президентских выборов, в США заранее подготовили удобную платформу. Якобы с помощью США "Украина не рухнула", а Россия понесла серьезные потери без жертв со стороны американцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Во всей истории с новым пакетом военной помощи удивляет небольшое количество денег, которое дали Украине. Если их дали на поддержку фронта, то этого недостаточно. С такими деньгами Киев его не удержит, рассказал политолог.
"Если США рассчитывают, что, кроме них, что-то даст Европа, то это еще понятно. А если нет, то это чистый пиар-эффект. Они просто потеряют Украину еще до президентских выборов", - добавил Скоробогатый.
На случай, если ВСУ смогут удержать фронт до президентских выборов, в США заранее подготовили удобную платформу. Они преподносят это так, как будто "Америка уже победила". Якобы с помощью США Украина не рухнула, а Россия понесла потери без жертв со стороны американцев, отметил он.
Если ВС РФ добьются серьезных успехов до президентских выборов в США, это точно "похоронит" претензии Джо Байдена на президентский пост. А военная победа России может быть зафиксирована только в значимых точках, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру
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