Они потеряют Украину: политолог объяснил, почему Киев не сможет удержать фронт без денег из Европы - 25.04.2024 Украина.ру
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Они потеряют Украину: политолог объяснил, почему Киев не сможет удержать фронт без денег из Европы
Они потеряют Украину: политолог объяснил, почему Киев не сможет удержать фронт без денег из Европы - 25.04.2024 Украина.ру
Они потеряют Украину: политолог объяснил, почему Киев не сможет удержать фронт без денег из Европы
Если ВСУ смогут удержать фронт до президентских выборов, в США заранее подготовили удобную платформу. Якобы с помощью США "Украина не рухнула", а Россия понесла серьезные потери без жертв со стороны американцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-04-25T04:20
2024-04-25T04:20
новости
сша
россия
украина
пётр скоробогатый
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вс рф
донбасс
европа
военная помощь
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Во всей истории с новым пакетом военной помощи удивляет небольшое количество денег, которое дали Украине. Если их дали на поддержку фронта, то этого недостаточно. С такими деньгами Киев его не удержит, рассказал политолог.На случай, если ВСУ смогут удержать фронт до президентских выборов, в США заранее подготовили удобную платформу. Они преподносят это так, как будто "Америка уже победила". Якобы с помощью США Украина не рухнула, а Россия понесла потери без жертв со стороны американцев, отметил он.Если ВС РФ добьются серьезных успехов до президентских выборов в США, это точно "похоронит" претензии Джо Байдена на президентский пост. А военная победа России может быть зафиксирована только в значимых точках, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, украина, пётр скоробогатый, всу, вс рф, донбасс, европа, военная помощь, деньги
Новости, США, Россия, Украина, Пётр Скоробогатый, ВСУ, ВС РФ, Донбасс, Европа, военная помощь, деньги

Они потеряют Украину: политолог объяснил, почему Киев не сможет удержать фронт без денег из Европы

04:20 25.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоставка партии вооружения батальону имени Судоплатова
Поставка партии вооружения батальону имени Судоплатова - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Если ВСУ смогут удержать фронт до президентских выборов, в США заранее подготовили удобную платформу. Якобы с помощью США "Украина не рухнула", а Россия понесла серьезные потери без жертв со стороны американцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Во всей истории с новым пакетом военной помощи удивляет небольшое количество денег, которое дали Украине. Если их дали на поддержку фронта, то этого недостаточно. С такими деньгами Киев его не удержит, рассказал политолог.

"Если США рассчитывают, что, кроме них, что-то даст Европа, то это еще понятно. А если нет, то это чистый пиар-эффект. Они просто потеряют Украину еще до президентских выборов", - добавил Скоробогатый.

На случай, если ВСУ смогут удержать фронт до президентских выборов, в США заранее подготовили удобную платформу. Они преподносят это так, как будто "Америка уже победила". Якобы с помощью США Украина не рухнула, а Россия понесла потери без жертв со стороны американцев, отметил он.
Если ВС РФ добьются серьезных успехов до президентских выборов в США, это точно "похоронит" претензии Джо Байдена на президентский пост. А военная победа России может быть зафиксирована только в значимых точках, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру
Кирилл Копылов интервью
Вчера, 08:20
Кирилл Копылов: Россия загнала ВСУ в Харьков, чтобы перебить летающей артиллерией и форсировать "Вислу" ВС РФ сейчас ведут себя так, как хотели вести себя все армии времен Первой мировой войны. Мы без крупных наступлений перемалываем личный состав и технику противника до того момента, пока у него ничего не останется
 
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