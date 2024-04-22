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Зеленский уверен, что страны могут надавить на РФ после швейцарского саммита
Зеленский уверен, что страны могут надавить на РФ после швейцарского саммита - 22.04.2024 Украина.ру
Зеленский уверен, что страны могут надавить на РФ после швейцарского саммита
План по завершению боевых действий на Украине будет подготовлен на летнем саммите в Швейцарии, а после, "в правильное время", его доставят российской стороне. Об этом 22 апреля заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью интервью французскому блогеру Гуго Траверу
2024-04-22T20:28
2024-04-22T20:28
2024-04-22T20:28
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По словам Зеленского, в конференции по Украине в Швейцарии всего примут участие порядка 80 страны и этот "весь мир додавит Россию политически". Зеленский уточнил, что после согласования всех условий и получения гарантий от других стран о готовности выступить посредниками, Украина подготовит итоговый документ со своим видением завершения конфликта. "И мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней",— добавил он. То же самое глава киевского режима сообщал накануне газете Bild. Впервые за долгое время, он допустил участие российской стороны в переговорах по завершению боевых действий на Украине, но только после того как план будет утверждён на летнем мирном саммите в Швейцарии. Напомним, саммит в Швейцарии пройдет 15–16 июня, участие представителей Москвы на нем не анонсировалось. В МИД России сообщали, что власти откажутся от участия, даже если будут приглашены.
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новости, россия, украина, швейцария, владимир зеленский, сво, переговоры, всу, вс рф
Новости, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, СВО, переговоры, ВСУ, ВС РФ
Зеленский уверен, что страны могут надавить на РФ после швейцарского саммита
План по завершению боевых действий на Украине будет подготовлен на летнем саммите в Швейцарии, а после, "в правильное время", его доставят российской стороне. Об этом 22 апреля заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью интервью французскому блогеру Гуго Траверу
По словам Зеленского, в конференции по Украине в Швейцарии всего примут участие порядка 80 страны и этот "весь мир додавит Россию политически".
"Присоединятся более 80 стран. Я думаю, что мы выйдем с результатом.(...)Если весь мир договорится, что это справедливо, потом мы найдем формат, как сделать так, чтобы на это пошла Россия. Я в этом уверен, что будут сильные страны, способные додавить политически Российскую Федерацию", – сказал глава государства.
Зеленский уточнил, что после согласования всех условий и получения гарантий от других стран о готовности выступить посредниками, Украина подготовит итоговый документ со своим видением завершения конфликта.
"И мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней",— добавил он.
То же самое глава киевского режима сообщал
накануне газете Bild. Впервые за долгое время, он допустил участие российской стороны в переговорах по завершению боевых действий на Украине, но только после того как план будет утверждён на летнем мирном саммите в Швейцарии.
Напомним, саммит в Швейцарии пройдет 15–16 июня, участие представителей Москвы на нем не анонсировалось. В МИД России сообщали, что власти откажутся от участия, даже если будут приглашены.