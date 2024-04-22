Зеленский уверен, что страны могут надавить на РФ после швейцарского саммита - 22.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240422/1054658691.html
Зеленский уверен, что страны могут надавить на РФ после швейцарского саммита
Зеленский уверен, что страны могут надавить на РФ после швейцарского саммита - 22.04.2024 Украина.ру
Зеленский уверен, что страны могут надавить на РФ после швейцарского саммита
План по завершению боевых действий на Украине будет подготовлен на летнем саммите в Швейцарии, а после, "в правильное время", его доставят российской стороне. Об этом 22 апреля заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью интервью французскому блогеру Гуго Траверу
2024-04-22T20:28
2024-04-22T20:28
новости
россия
украина
швейцария
владимир зеленский
сво
переговоры
всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/07/1054351480_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_56a97bc3fa608e88464153777136d03a.jpg
По словам Зеленского, в конференции по Украине в Швейцарии всего примут участие порядка 80 страны и этот "весь мир додавит Россию политически". Зеленский уточнил, что после согласования всех условий и получения гарантий от других стран о готовности выступить посредниками, Украина подготовит итоговый документ со своим видением завершения конфликта. "И мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней",— добавил он. То же самое глава киевского режима сообщал накануне газете Bild. Впервые за долгое время, он допустил участие российской стороны в переговорах по завершению боевых действий на Украине, но только после того как план будет утверждён на летнем мирном саммите в Швейцарии. Напомним, саммит в Швейцарии пройдет 15–16 июня, участие представителей Москвы на нем не анонсировалось. В МИД России сообщали, что власти откажутся от участия, даже если будут приглашены.
https://ukraina.ru/20240414/1054503701.html
россия
украина
швейцария
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/07/1054351480_104:0:1031:695_1920x0_80_0_0_cf4b918258515faf6c29d5a341fadcfb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, швейцария, владимир зеленский, сво, переговоры, всу, вс рф
Новости, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, СВО, переговоры, ВСУ, ВС РФ

Зеленский уверен, что страны могут надавить на РФ после швейцарского саммита

20:28 22.04.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
План по завершению боевых действий на Украине будет подготовлен на летнем саммите в Швейцарии, а после, "в правильное время", его доставят российской стороне. Об этом 22 апреля заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью интервью французскому блогеру Гуго Траверу
По словам Зеленского, в конференции по Украине в Швейцарии всего примут участие порядка 80 страны и этот "весь мир додавит Россию политически".
"Присоединятся более 80 стран. Я думаю, что мы выйдем с результатом.(...)Если весь мир договорится, что это справедливо, потом мы найдем формат, как сделать так, чтобы на это пошла Россия. Я в этом уверен, что будут сильные страны, способные додавить политически Российскую Федерацию", – сказал глава государства.
Зеленский уточнил, что после согласования всех условий и получения гарантий от других стран о готовности выступить посредниками, Украина подготовит итоговый документ со своим видением завершения конфликта.

"И мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней",— добавил он.

То же самое глава киевского режима сообщал накануне газете Bild. Впервые за долгое время, он допустил участие российской стороны в переговорах по завершению боевых действий на Украине, но только после того как план будет утверждён на летнем мирном саммите в Швейцарии.
Напомним, саммит в Швейцарии пройдет 15–16 июня, участие представителей Москвы на нем не анонсировалось. В МИД России сообщали, что власти откажутся от участия, даже если будут приглашены.
- РИА Новости, 1920, 14.04.2024
14 апреля, 14:24
Арестович* рассказал, как США принуждают Украину согласиться на мирные переговоры с РоссиейСША прекратили военную помощь Украине, чтобы принудить Киев к миру. Такое мнение высказал 14 апреля бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*, передает издание украинское издание "Страна"
 
НовостиРоссияУкраинаШвейцарияВладимир ЗеленскийСВОпереговорыВСУВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:40Расходы на оборону Украины только за два месяца составили более 10 млрд долларов
21:08Министр обороны Украины похвалил российские авиабомбы – сметают все, ускоряют наступление
20:49Байден пообещал Украине новые значительные пакеты военной помощи
20:28Зеленский уверен, что страны могут надавить на РФ после швейцарского саммита
20:01В Харьковской области обесточены около сотни населенных пунктов
19:38Донецкий фронт. Российская армия штурмует Красногоровку с помощью Чудо-Танка
19:26Украинцы тестируют и умирают, союзники – только поставляют:в Минобороны нашли мотивацию для спонсоров ВСУ
19:18Виктория против Майи. Блок "Победа" хочет изменить русофобский курс Молдавии
18:50В ЕС рассказали, когда Киев получит снаряды, собранные по чешской инициативе
18:34Как Россия может наказать США: Делягин о болезненном ударе и действиях после инаугурации Путина
18:31Байден спровоцировал дипломатический скандал, придумав, что его дядю съели каннибалы – Bild
18:03Зеленский думает о переговорах, Харьков лишили телевышки. Итоги 22 апреля на Украине
18:00Ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи ПВО
17:57ВСУ уже ничего не поможет. Почему долгожданная помощь США не станет спасением для Украины
17:53Родственники убитого мотоциклиста заявили об угрозах со стороны Аббасовых
17:49Зеленский объяснил зачем кинул молодежь на убой в ВСУ – все дело в технологиях
17:36На тракториста, избившего Героя России, возбудили уголовное дело
17:27Максим Бардин: Глубинная Молдавия не готова быть "анти-Россией" и убивать себя как Украина
17:25После 2024 года Украину ожидает неопределенность, несмотря на помощь США – Reuters
17:03Хроника уничтожения: как Россия превращает западное оружие на Украине в металлолом
Лента новостейМолния