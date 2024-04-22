https://ukraina.ru/20240422/1054658691.html

Зеленский уверен, что страны могут надавить на РФ после швейцарского саммита

Зеленский уверен, что страны могут надавить на РФ после швейцарского саммита - 22.04.2024 Украина.ру

Зеленский уверен, что страны могут надавить на РФ после швейцарского саммита

План по завершению боевых действий на Украине будет подготовлен на летнем саммите в Швейцарии, а после, "в правильное время", его доставят российской стороне. Об этом 22 апреля заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью интервью французскому блогеру Гуго Траверу

2024-04-22T20:28

2024-04-22T20:28

2024-04-22T20:28

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По словам Зеленского, в конференции по Украине в Швейцарии всего примут участие порядка 80 страны и этот "весь мир додавит Россию политически". Зеленский уточнил, что после согласования всех условий и получения гарантий от других стран о готовности выступить посредниками, Украина подготовит итоговый документ со своим видением завершения конфликта. "И мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней",— добавил он. То же самое глава киевского режима сообщал накануне газете Bild. Впервые за долгое время, он допустил участие российской стороны в переговорах по завершению боевых действий на Украине, но только после того как план будет утверждён на летнем мирном саммите в Швейцарии. Напомним, саммит в Швейцарии пройдет 15–16 июня, участие представителей Москвы на нем не анонсировалось. В МИД России сообщали, что власти откажутся от участия, даже если будут приглашены.

https://ukraina.ru/20240414/1054503701.html

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новости, россия, украина, швейцария, владимир зеленский, сво, переговоры, всу, вс рф