https://ukraina.ru/20240424/1054688674.html

Кремль ответил по поводу контактов Путина и Шойгу по задержанию Иванова

Кремль ответил по поводу контактов Путина и Шойгу по задержанию Иванова - 24.04.2024 Украина.ру

Кремль ответил по поводу контактов Путина и Шойгу по задержанию Иванова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать контакты президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу касательно задержания замминистра обороны Тимура Иванова. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"

2024-04-24T12:55

2024-04-24T12:55

2024-04-24T12:55

новости

россия

москва

дмитрий песков

владимир путин

минобороны

следственный комитет

минобороны рф

взятка

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053430843_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_987c0de59837c79aa75b569294cb83c8.jpg.webp

Песков отметил, что у президента России Владимира Путина в ходе специальной военной операции проходят ежедневные контакты с министром обороны России Сергеем Шойгу. При этом Песков не уточнил, обсуждали ли они задержание замминистра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере."Здесь я не могу вам деталей привести", - ответил Песков.Вечером 23 апреля Следственный комитет РФ сообщил о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Он был ответственным за строительный комплекс Минобороны и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов России.Басманный суд Москвы 24 апреля избрал Иванову, а также второму фигуранту дела - Сергею Бородину - меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

https://ukraina.ru/20240424/1054687755.html

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, минобороны, следственный комитет, минобороны рф, взятка, сергей шойгу