https://ukraina.ru/20240424/1054688674.html
Кремль ответил по поводу контактов Путина и Шойгу по задержанию Иванова
Кремль ответил по поводу контактов Путина и Шойгу по задержанию Иванова - 24.04.2024 Украина.ру
Кремль ответил по поводу контактов Путина и Шойгу по задержанию Иванова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать контакты президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу касательно задержания замминистра обороны Тимура Иванова. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2024-04-24T12:55
2024-04-24T12:55
2024-04-24T12:55
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взятка
сергей шойгу
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Песков отметил, что у президента России Владимира Путина в ходе специальной военной операции проходят ежедневные контакты с министром обороны России Сергеем Шойгу. При этом Песков не уточнил, обсуждали ли они задержание замминистра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере."Здесь я не могу вам деталей привести", - ответил Песков.Вечером 23 апреля Следственный комитет РФ сообщил о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Он был ответственным за строительный комплекс Минобороны и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов России.Басманный суд Москвы 24 апреля избрал Иванову, а также второму фигуранту дела - Сергею Бородину - меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
https://ukraina.ru/20240424/1054687755.html
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новости, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, минобороны, следственный комитет, минобороны рф, взятка, сергей шойгу
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Кремль ответил по поводу контактов Путина и Шойгу по задержанию Иванова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать контакты президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу касательно задержания замминистра обороны Тимура Иванова. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"