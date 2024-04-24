Кремль ответил по поводу контактов Путина и Шойгу по задержанию Иванова - 24.04.2024 Украина.ру
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Кремль ответил по поводу контактов Путина и Шойгу по задержанию Иванова
Кремль ответил по поводу контактов Путина и Шойгу по задержанию Иванова - 24.04.2024 Украина.ру
Кремль ответил по поводу контактов Путина и Шойгу по задержанию Иванова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать контакты президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу касательно задержания замминистра обороны Тимура Иванова. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2024-04-24T12:55
2024-04-24T12:55
новости
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
минобороны
следственный комитет
минобороны рф
взятка
сергей шойгу
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Песков отметил, что у президента России Владимира Путина в ходе специальной военной операции проходят ежедневные контакты с министром обороны России Сергеем Шойгу. При этом Песков не уточнил, обсуждали ли они задержание замминистра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере."Здесь я не могу вам деталей привести", - ответил Песков.Вечером 23 апреля Следственный комитет РФ сообщил о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Он был ответственным за строительный комплекс Минобороны и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов России.Басманный суд Москвы 24 апреля избрал Иванову, а также второму фигуранту дела - Сергею Бородину - меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, минобороны, следственный комитет, минобороны рф, взятка, сергей шойгу
Новости, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Минобороны, Следственный комитет, Минобороны РФ, взятка, Сергей Шойгу

Кремль ответил по поводу контактов Путина и Шойгу по задержанию Иванова

12:55 24.04.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
Президент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
© POOL
Перейти в фотобанк
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать контакты президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу касательно задержания замминистра обороны Тимура Иванова. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
Песков отметил, что у президента России Владимира Путина в ходе специальной военной операции проходят ежедневные контакты с министром обороны России Сергеем Шойгу. При этом Песков не уточнил, обсуждали ли они задержание замминистра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

"Здесь я не могу вам деталей привести", - ответил Песков.
Вечером 23 апреля Следственный комитет РФ сообщил о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Он был ответственным за строительный комплекс Минобороны и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов России.
Басманный суд Москвы 24 апреля избрал Иванову, а также второму фигуранту дела - Сергею Бородину - меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
11:55
Суд отправил замминистра обороны РФ Иванова в СИЗО на два месяца Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и Сергей Бородин отправлены в СИЗО на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда
 
НовостиРоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинМинобороныСледственный комитетМинобороны РФвзяткаСергей Шойгу
 
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