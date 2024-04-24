"Месседж о лидерстве": Байден готовится подписать закон о помощи Украине
Президент США Джо Байден обещал как можно скорее подписать законопроет о дополнительной помощи Киеву и начать поставлять оружие уже на этой неделе. Заявление Байдена размещено на сайте Белого дома
"Конгресс принял мой закон, направленный на укрепление нашей национальной безопасности и донесение до всего мира послания о силе американского лидерства", - говорится в тексте заявления.
Байден отметил, что подпишет принятий законопроект 24 апреля, как только он попадет к нему на стол. А также обратится к американскому народу, чтобы "начать отправку оружия и техники в Украину на этой неделе".
Накануне, 23 апреля, Сенат США принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву.