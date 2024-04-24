"Месседж о лидерстве": Байден готовится подписать закон о помощи Украине - 24.04.2024 Украина.ру
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"Месседж о лидерстве": Байден готовится подписать закон о помощи Украине
"Месседж о лидерстве": Байден готовится подписать закон о помощи Украине - 24.04.2024 Украина.ру
"Месседж о лидерстве": Байден готовится подписать закон о помощи Украине
Президент США Джо Байден обещал как можно скорее подписать законопроет о дополнительной помощи Киеву и начать поставлять оружие уже на этой неделе. Заявление Байдена размещено на сайте Белого дома
2024-04-24T10:17
2024-04-24T10:17
новости
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Байден отметил, что подпишет принятий законопроект 24 апреля, как только он попадет к нему на стол. А также обратится к американскому народу, чтобы "начать отправку оружия и техники в Украину на этой неделе".Накануне, 23 апреля, Сенат США принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву.
https://ukraina.ru/20240424/1054685838.html
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новости, сша, киев, украина, джо байден, сенат
Новости, США, Киев, Украина, Джо Байден, сенат

"Месседж о лидерстве": Байден готовится подписать закон о помощи Украине

10:17 24.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден обещал как можно скорее подписать законопроет о дополнительной помощи Киеву и начать поставлять оружие уже на этой неделе. Заявление Байдена размещено на сайте Белого дома
"Конгресс принял мой закон, направленный на укрепление нашей национальной безопасности и донесение до всего мира послания о силе американского лидерства", - говорится в тексте заявления.
Байден отметил, что подпишет принятий законопроект 24 апреля, как только он попадет к нему на стол. А также обратится к американскому народу, чтобы "начать отправку оружия и техники в Украину на этой неделе".
Накануне, 23 апреля, Сенат США принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву.
10:00
Сенат США проголосовал за новый пакет помощи Украине, Киев ждет подписи БайденаВерховная Рада Украины поблагодарила Сенат США за голосование о помощи Киеву
 
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Заголовок открываемого материала
10:35Никто не должен уйти от справедливого возмездия - Путин о теракте в "Крокусе"
10:17"Месседж о лидерстве": Байден готовится подписать закон о помощи Украине
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