https://ukraina.ru/20240424/1054686020.html

"Месседж о лидерстве": Байден готовится подписать закон о помощи Украине

"Месседж о лидерстве": Байден готовится подписать закон о помощи Украине - 24.04.2024 Украина.ру

"Месседж о лидерстве": Байден готовится подписать закон о помощи Украине

Президент США Джо Байден обещал как можно скорее подписать законопроет о дополнительной помощи Киеву и начать поставлять оружие уже на этой неделе. Заявление Байдена размещено на сайте Белого дома

2024-04-24T10:17

2024-04-24T10:17

2024-04-24T10:17

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Байден отметил, что подпишет принятий законопроект 24 апреля, как только он попадет к нему на стол. А также обратится к американскому народу, чтобы "начать отправку оружия и техники в Украину на этой неделе".Накануне, 23 апреля, Сенат США принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву.

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