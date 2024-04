https://ukraina.ru/20240423/1054673218.html

Европа без комплексов. Как страны ЕС сопротивляются требованию отдать Patriot Украине

Власти Украины, уже не скрывая раздражения, требуют от Запада передать несколько комплексы Patriot для укрепления системы ПВО. Эти установки у ряда стран ЕС имеются, а желание делиться ими с ВСУ - нет

2024-04-23T17:12

На протяжении последней недели вопрос военной помощи Украины был в центре внимания не только американской Палаты представителей, но и всего западного сообщества. Он обсуждался и на внеочередном саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе 17-18 апреля, и на встрече глав МИД стран G7 на итальянском острове Капри 17-19 апреля, и на заседании Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны 19 апреля, и на Совете ЕС (с участием министров иностранных дел и обороны) в Люксембурге 22-го числа.Главной задачей было найти дополнительные комплексы ПВО Patriot, которые Украина уже не просто просит, а требует – в идеале семь штук. Президент страны Владимир Зеленский больше не выбирает выражений и не пытается быть любезным. На своей странице в соцсетях 21 апреля он заявил: "Патриотами" можно называть системы ПВО только в том случае, если они работают и спасают жизни, а не стоят неподвижно где-то на базах хранения".В бельгийской столице премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что сейчас две самые большие проблемы Киева – это боеприпасы и ПВО, однако в краткосрочной перспективе Patriot важнее. Рютте предложил странам НАТО (генеральным секретарём которого он может стать в ближайшем будущем) проверить, не слишком ли много этих систем они держат на складах. Незамедлительно на этот призыв откликнулся только один политик: канцлер ФРГ Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции выразил готовность передать Украине одну установку Patriot.В настоящее время, по информации издания Financial Times, Киев обладает тремя установками, и две из них как раз-таки немецкие (ещё одна – американская). Было больше, но российские войска уничтожили несколько комплексов Patriot, поставленных США на Украину, сообщила в начале апреля британский журнал The Economist, не указав точное количество."У других европейских стран – Греции, Нидерландов, Польши, Румынии, Испаниии Швеции – также есть системы Patriot, но чиновники говорят, что странам трудно расстаться с Patriot, поскольку это неотъемлемая часть национальной обороны", - пишет британская газета The Guardian.Источники французской газеты Le Monde также говорят о нежелании европейцев делиться с Украиной своими Patriot. Конкретнее речь идёт о Великобритании, Испании, Нидерландах и Польше.Премьер-министр Польши Дональд Туск похвалил Германию за инициативность, призвав другие страны последовать её примеру, и тут же заявил, что Варшаве Киеву помочь нечем – у неё нет достаточного количества Patriot, чтобы поделиться ими. Причём он повторил этот тезис неоднократно за последние дни. Глава польского правительства пояснил, что тот Patriot, который находится на боевом дежурстве в районе Жешува, работает под контролем американских военных. К тому же в своё оправдание поляки указывают на географическую близость к Украине и Белоруссии.Министр обороны Швеции Пол Юнсон исключил возможность поставки своей установки Patriot Украине, поскольку Стокгольм уже согласился передать ей другую систему — ракетный комплекс RBS 70.Нидерланды, премьер-министр которых говорил о приоритетности укрепления украинской противовоздушной обороны, как пишет газета De Telegraaf, уведомили Киев, что не могут передать дополнительные системы Patriot из своих арсеналов, потому что это будет означать падение ниже порога НАТО. Однако Рютте выразил готовность закупить батареи у тех стран, которые не хотят их отдавать просто так. По его словам, проблемы в деньгах нет, проблема в малом количестве систем ПВО, имеющихся в наличии, а их производство занимает много времени.По оценке верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, у всех европейских армий, вместе взятых, есть около 100 батарей Patriot, но генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что их меньше сотни.Греции и Испании так просто отделаться не удалось. Источники Financial Times рассказали, что остальные государства Евросоюза и Североатлантического Альянса оказывают на них давление по этому вопросу. Например, на саммите в Брюсселе европейские лидеры лично убеждали испанского премьер-министра Педро Санчеса и его греческого коллегу Кириакоса Мицотакиса передать несколько систем ПВО Украине."Лидерам двух стран, чьи вооружённые силы располагают более чем дюжиной систем Patriot, а также другими системами, такими, как С-300, было сказано, что их потребности не так велики, как потребности Украины", - говорится в статье.Официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис, комментируя эту информацию, сказал, что республика не собирается предпринимать никакие действия, которые могут подвергнуть угрозе её оборонный потенциал. Оппозиция не верит этим словам.Греческие оппозиционеры подозревают власти в ведении тайной дипломатии и разработке секретных соглашений для Украины, о которых Зеленский сообщил в социальных сетях, поблагодарив премьер-министра Мицотакиса. В связи с этим, представители оппозиции потребовали от правительства прямо ответить на вопрос, правда ли то, о чём рассказала Financial Times.Всего Греция приобрела шесть батарей ЗРК, одна из них находится в Саудовской Аравии.Тем временем местный информационный портал Pronews пишет, что Греция, возможно, передаст Украине одну батарею Patriot PAC-3 (из тех двух, которые размещены в Афинах) при условии получения финансовой компенсации от США и гарантий ненападения со стороны Турции. Как пояснили источники в правительстве, на весь срок передачи ЗРК Patriot Штаты предоставили гарантии безопасности Греции от турецкой угрозы, не поясняя, что имеется в виду. К тому же, речь идёт о том, что если эту установку Patriot уничтожат, Вашингтон пришлёт замену, и "в любом случае Греция получит деньги из пакета в $61 млрд, который будет передан Украине".Комментирую уже эту публикацию, Маринакис в эфире радиостанции REAL FM заявил: "У меня нет такой информации. Когда я отвечаю на такие вопросы, я придерживаюсь того, что сообщают мне соответствующие министерства. Я могу повторить, что ни в коем случае не будут предприняты действия, которые поставят под угрозу сдерживающий потенциал страны, ее противовоздушную оборону, и в настоящее время у греческой стороны нет такого намерения".В свою очередь, глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес по прибытии на встречу в Люксембурге заверил её участников в том, что Мадрид продолжит делать всё возможное для поддержки Украины. Но при этом он не сказал прямо, передаст ли Испания Украине комплексы Patriot.Министры иностранных дел и обороны стран ЕС в Люксембурге 22 апреля так и не приняли конкретных решений о передаче Украине систем ПВО. На итоговой пресс-конференции журналисты отметили, что за последнюю неделю это уже четвёртая встреча западных лидеров, посвящённая вопросу поставок вооружений Украине, которая не принесла никаких практических результатов. В ответ Боррель лишь заявил:"Я не могу принять это решение. Всё, что я могу сделать, это поставить вопрос о передаче ПВО очень высоко на повестку дня моих коллег- министров стран - членов ЕС. Безопасность, оборона находятся в компетенции стран-членов, я не хочу упускать возможность повторить, что это ни я и ни Еврокомиссия решают, какие виды военной помощи страны-члены могут предложить Украине".В общем, снял с себя ответственность. А в конечном итоге передать Киеву Patriot обязалась только Германия. И теперь, как рассказали источники агентства Bloomberg, немецкое правительство намерено усилить давление на своих союзников в ЕС, в частности, на Францию и Италию, чтобы те оценили свой потенциал поставок средств ПВО Украине (однако они не могут принять решение быстро, пишет Le Monde), а также добиться передачи хотя бы одного комплекса от США.Ведь, если верить Столтенбергу, как выяснилось по итогам проверки, в распоряжении НАТО "есть системы, включая Patriot, которые могут быть предоставлены Украине". Но хотят ли они делиться комплексами с воюющими ВСУ – это уже другой вопрос.

