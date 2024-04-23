https://ukraina.ru/20240423/1054672008.html
Россию провоцируют на ядерный удар по Украине: чего стоит бояться бандеровским оккупантам - Литовкин
Россию провоцируют на ядерный удар по Украине: чего стоит бояться бандеровским оккупантам - Литовкин - 23.04.2024 Украина.ру
Россию провоцируют на ядерный удар по Украине: чего стоит бояться бандеровским оккупантам - Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал нынешнюю ситуацию в зоне СВО, обозначил условия, на которых, по его мнению, Россия пойдёт на мирные переговоры с Украиной, а также объяснил, почему Киеву не помогут американские истребители
2024-04-23T15:12
2024-04-23T15:12
2024-04-23T15:12
видео
виктор литовкин
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
нато
atacms
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донбасс
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00:39 – сколько денег для вооруженных сил Украины выделил Конгресс США на самом деле?08:30 – затяжная война на Украине: что именно имел в виду генсек НАТО Столтенберг?15:02 – почему Запад затягивает войну и как на это реагирует Россия? 21:12 – будет ли НАТО помогать Украине с авиацией?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Россию провоцируют на ядерный удар по Украине: чего стоит бояться бандеровским оккупантам - Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал нынешнюю ситуацию в зоне СВО, обозначил условия, на которых, по его мнению, Россия пойдёт на мирные переговоры с Украиной, а также объяснил, почему Киеву не помогут американские истребители
00:39
– сколько денег для вооруженных сил Украины выделил Конгресс США на самом деле?08:30
– затяжная война на Украине: что именно имел в виду генсек НАТО Столтенберг?15:02
– почему Запад затягивает войну и как на это реагирует Россия? 21:12
– будет ли НАТО помогать Украине с авиацией?