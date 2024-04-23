Россию провоцируют на ядерный удар по Украине: чего стоит бояться бандеровским оккупантам - Литовкин - 23.04.2024 Украина.ру
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Россию провоцируют на ядерный удар по Украине: чего стоит бояться бандеровским оккупантам - Литовкин
Россию провоцируют на ядерный удар по Украине: чего стоит бояться бандеровским оккупантам - Литовкин - 23.04.2024 Украина.ру
Россию провоцируют на ядерный удар по Украине: чего стоит бояться бандеровским оккупантам - Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал нынешнюю ситуацию в зоне СВО, обозначил условия, на которых, по его мнению, Россия пойдёт на мирные переговоры с Украиной, а также объяснил, почему Киеву не помогут американские истребители
2024-04-23T15:12
2024-04-23T15:12
видео
виктор литовкин
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
нато
atacms
крым
донбасс
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00:39 – сколько денег для вооруженных сил Украины выделил Конгресс США на самом деле?08:30 – затяжная война на Украине: что именно имел в виду генсек НАТО Столтенберг?15:02 – почему Запад затягивает войну и как на это реагирует Россия? 21:12 – будет ли НАТО помогать Украине с авиацией?
украина
россия
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крым
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видео, виктор литовкин, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, нато, atacms, крым, донбасс, херсонская область, херсон, запорожская область, запорожье, белгород, курск, воронеж, обстрелы, йенс столтенберг, снаряды, германия, фронт, сво, спецоперация, донецк, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), зрк patriot, бандеровцы, новороссия, гаубицы, иностранные наемники, пво, вашингтон, himars, война, g7, фрг, франция, капитуляция, переговоры, польша, дмитрий медведев, владимир путин, санкции, антироссийские санкции, экономика, наступление, обострение, ракеты, ирак, афганистан, бронетехника, беспилотники, бпла, инфраструктура, f-16, видео
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Россию провоцируют на ядерный удар по Украине: чего стоит бояться бандеровским оккупантам - Литовкин

15:12 23.04.2024
 
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал нынешнюю ситуацию в зоне СВО, обозначил условия, на которых, по его мнению, Россия пойдёт на мирные переговоры с Украиной, а также объяснил, почему Киеву не помогут американские истребители
00:39 – сколько денег для вооруженных сил Украины выделил Конгресс США на самом деле?
08:30 – затяжная война на Украине: что именно имел в виду генсек НАТО Столтенберг?
15:02 – почему Запад затягивает войну и как на это реагирует Россия?
21:12 – будет ли НАТО помогать Украине с авиацией?
 
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15:12Россию провоцируют на ядерный удар по Украине: чего стоит бояться бандеровским оккупантам - Литовкин
15:03На Украине сделали открытие: школьники не понимают уроки на мове
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