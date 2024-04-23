https://ukraina.ru/20240423/1054672008.html

Россию провоцируют на ядерный удар по Украине: чего стоит бояться бандеровским оккупантам - Литовкин

Россию провоцируют на ядерный удар по Украине: чего стоит бояться бандеровским оккупантам - Литовкин - 23.04.2024 Украина.ру

Россию провоцируют на ядерный удар по Украине: чего стоит бояться бандеровским оккупантам - Литовкин

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал нынешнюю ситуацию в зоне СВО, обозначил условия, на которых, по его мнению, Россия пойдёт на мирные переговоры с Украиной, а также объяснил, почему Киеву не помогут американские истребители

2024-04-23T15:12

2024-04-23T15:12

2024-04-23T15:12

видео

виктор литовкин

украина

россия

сша

вооруженные силы украины

нато

atacms

крым

донбасс

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00:39 – сколько денег для вооруженных сил Украины выделил Конгресс США на самом деле?08:30 – затяжная война на Украине: что именно имел в виду генсек НАТО Столтенберг?15:02 – почему Запад затягивает войну и как на это реагирует Россия? 21:12 – будет ли НАТО помогать Украине с авиацией?

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