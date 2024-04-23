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"Министр по делам Малороссии" Артамон Матвеев

"Министр по делам Малороссии" Артамон Матвеев - 23.04.2024 Украина.ру

"Министр по делам Малороссии" Артамон Матвеев

Артамон Сергеевич Матвеев родился 23 апреля 1625 (а по другим данным 1623) года. Начав карьеру в дворцовой охране он вознёсся до главы МИДа и лидера Боярской думы. Иностранные послы именовали его "канцлером". Важнейшим фактором столь блистательной карьеры стала успешная деятельность Матвеева во главе Малороссийского приказа

2024-04-23T16:00

2024-04-23T16:00

2024-04-23T16:00

история

история

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гетман

приказ

московское царство

xvii век

гетманщина

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В 1642 году Матвеев стал стрелецким головой, в этой должности он, скорее всего, и познакомился со своим сверстником – молодым царём Алексеем Михайловичем. Командир московских стрельцов приходился пасынком дьяку (начальнику канцелярии) Посольского приказа Алмазу Иванову, поэтому его часто привлекали к выполнению ответственных поручений по дипломатической линии.В мае 1653 года он сопровождал в Чигирин посланников Богдана Хмельницкого, просивших царя вступиться за Запорожское войско в конфликте с Польшей. Стрелецкий полковник вёз личное послание Хмельницкому от патриарха Никона и имел полномочия на "тайные переговоры" с гетманом.Матвеев должен был удостовериться в наличие у Хмельницкого необходимых сил для дальнейшей борьбы с Польшей, добиться его согласия дождаться завершения шедших параллельно российско-польских переговоров о дальнейшей судьбе казаков.В будущем Матвееву ещё ни раз приходилось быть царским порученцем на Украине.Во время Переяславской рады 1654 года полковник Матвеев сопровождал уже российское посольство, принимавшее присягу у новых подданных русского самодержца. Именно он доставил в Москву весть о состоявшемся крестоцеловании. По традиции тех времён, гонец, принёсший радостную новость, одаривался. В данном случае офицер получил кафтан с царского плеча и дорогую шапку.Начавшуюся вскоре войну с Речью Посполитой Артамон Сергеевич встретил на службе со своими московскими стрельцами в Государевом полку.В сентябре 1654 года при капитуляции Смоленска Матвеев среди первых командиров русской армии вступил в город. Через год полковник был в составе войска, отправленного царём для совместных с Хмельницким действий в Малороссии.Начавшийся успешно поход 1655 года после вмешательства на стороне поляков крымского хана сменился тяжелейшим отступлением русско-украинских сил от Львова. На переговорах с ханом Мехмед-Гиреем Матвеев представлял российское командование. А за тем на долю его стрельцов выпала тяжелейшая задача по перевозке артиллерии и обоза к Белой Церкви и Москве.Полковник и голова московских стрельцов был последним посланником царя Алексея Михайловича, говоривший с Хмельницким. Это было в мае – начале июня 1657 года, через месяц гетмана не стало.Матвеев прибыл в Чигирин после того, как в ответ на Виленское перемирие России и Польши Хмельницкий вступил в коалицию со Швецией. Гетман "вину принёс и добил челом, и в подданстве утвердился, и в листе своём писал, что по век живота своего без воли и указа вашего Государского войска Запорожского неприятелю не даст". По сути, это рассказ о политическом завещании Хмельницкого.Лояльность запорожцев московскому престолу была восстановлена во многом благодаря непопулярности среди простых казаков идеи отказа от российского подданства. Царский посланник использовал это обстоятельство в ходе контактов с войсковой старшиной.Об Иване Выговском ещё на этапе номинирования его в гетманы Матвеев говорил "что он изменник и добра от него не будет". Видимо, это послужило причиной отстранения полковника от малороссийских дел. Они перешли к боярину Богдану Хитрово, близкому к царскому фавориту Борису Морозову.Однако после заключения Выговским Гадячской унии с Польшей и попытки захвата им Киева политика "морозовского" клана в Малороссии потерпела неудачу. Осенью 1658 года на Украину для борьбы со сторонниками Выговского двинулась царская армия во главе с боярином Алексеем Трубецким. Стрельцы Матвеева входили в состав "Большого полка".Операция шла неспешно, воеводы в соответствии с инструкциями из Москвы стремились к замирению с Выговским. Центральные власти были даже готовы на передачу гетману Киева.Затянувшаяся осада Конотопа привела к повторению катастрофы под Львовом. На помощь мятежникам прибыло крымское войско и царским полкам пришлось спешно отступить.В разрядную книгу московских чинов было внесено упоминание того, что действия Матвеева позволили российской рати отойти от Конотопа с минимальным уроном.Произошедшие события вынудили Алексея Михайловича переменить политику в отношении Малороссии. Был взят курс на ограничении автономии и решительное подчинение региона центральной власти в Москве.В начале октября 1659 года, через два месяца после отхода от Конотопа армия Трубецкого пришла в Переяславль. Здесь новым гетманом был избран Юрий Хмельницкий.Матвеев был свидетелем обещания нового лидера запорожцев принять царских воевод в Переяславле, Нежине и ряде других городов."Третья смута малороссийская", как выражался знаменитый историк Сергей Соловьёв, вспыхнула в феврале 1668 года. Недовольные Андрусовским перемирием России и Польши (1667 года) и разграничением держав по Днепру, казаки подняли восстание против российских гарнизонов. Объединившись с крымцами, они даже предприняли наступление на царские владения в Комарицкой волости и Севске, но были разбиты.Далее произошло успешное контрнаступление царских войск, завершившееся избранием в феврале 1669 года гетманом Демьяна Многогрешного. На раде в Глухове во главе российской делегации были князь Григорий Ромодановский и удостоенный высокого придворного чина стольника полковник Матвеев.В своей челобитной о тех событиях Артамон Сергеевич писал: "и раду учинили, и Гетмана войском выбрали, и к вере привели".Глуховская рада стала поворотным моментом малороссийской политики Москвы. Российские воеводы в украинских городах оставались, но местное население было выведено из-под их юрисдикции. Участников антиправительственных выступлений амнистировали. В тоже время самодержец стал дистанцироваться от недостаточно внимательного к интересам казаков главе Посольского и Малороссийского приказов Афанасия Ордина-Нащокина. В апреле 1669 года главой "министерства" по делам Малороссии был назначен Матвеев.Основной его заботой было сохранение, несмотря на происки правобережного гетмана Петра Дорошенко, спокойствия в подведомственной провинции. Серьёзным вызовом для него являлось и восстание Степана Разина, грозившее перекинуться на Малороссию. Для недопущения "единачества" запорожцев с донскими казаками Матвеев велел не допускать проникновения разинцев в украинские города.В феврале 1671 года на фоне борьбы с восстанием его полномочия были серьёзно расширены.Это выражалось в назначении Матвеева главой Посольского приказа. Данный орган отвечал не только за внешнюю политику, но и вёл дела с Донским войском, управлял номинальным "Касимовским царством" и ногайской знатью в Романове (на Волге). В руках главы Посольского приказа было сосредоточено следствие по делам участников Разинского бунта.А ещё это должностное лицо отвечало за сбор податей во Владимирском, Галицком, а затем и Новгородском налоговых округах (четвертях). Данное обстоятельство существенно повлияло на дела в Малороссии.Сосредоточивший в своих руках значительные финансовые ресурсы Матвеев стал отправлять в Малороссию деньги, предназначенные для закупки хлеба "ратным людям" местных гарнизонов. Это было значительно дешевле, нежели как раньше привозить "хлебные запасы" из Великороссии. Весьма благоприятно данное нововведение сказалось и на местном хозяйстве.Глава Посольского приказа прилагал огромные усилия для отсрочек предусмотренного Андрусовским соглашением возврата Киева польской короне. В ход шли разнообразные предлоги, включая требование убрать из Посольской палаты королевского дворца картину, изображавшую представление пленных братьев Шуйских королю Сигизмунду III на сейме 1611 года.В 1672 году Матвеев помог прийти к власти, вероятно, наиболее лояльному Москве гетману XVII века – Ивану Самойловичу. Это произошло благодаря заговору войсковой старшины против Демьяна Многогрешного. Его обвинили в сговоре с Дорошенко и стремлении перейти на сторону османского султана.По условиям "Конотопских статей", утверждённых при избрании Самойловича, Запорожское войско теряло право поддерживать связи с зарубежными государствами. В тоже время расширялись привилегии войсковых старшин.Несмотря на обвинение в госизмене Демьян Многогрешный не лишился жизни, а отправился в сибирскую ссылку. В "Сибирской Украине" он и его соратники были определены "в пешую казачью службу". Другой пострадавший от внутриэлитных разборок в Батурине – бывший кошевой атаман Иван Серко после кратковременного пребывания в Сибири и вовсе вернулся в Сечь. Его боевые навыки были необходимы для борьбы с османским вторжением на Правобережье.Данные эпизоды показывают прагматизм главы Малороссийского приказа, стремившегося использовать на службе даже опальных сотрудников. Может быть это лишь совпадение, но в 1682 году, когда закончилась опала самого Матвеева, Многогрешный был освобождён из Иркутского острога и вновь принят на сибирскую службу с назначением денежного и хлебного окладов.Своего апогея политическая карьера Матвеева достигла в последние годы жизни Алексея Романова. В 1672 году по случаю рождения царевича Петра сановник получил передаваемый по наследству чин окольничего и вошёл в руководство Боярской думы. В том же году повинуясь союзническому долгу перед Польшей Россия вступила в войну против Османской империи. Посольский приказ предпринимал активные, но безуспешные действия создания широкой антитурецкой коалиции европейских государств.Матвеев был активным сторонником экспедиции 1675 года донских и запорожских казаков, калмыков и кабардинцев в Северный Крым. Она сумела форсировать Сиваш и воевала под Перекопом. "А прежде сего никогда ваши государские ратные люди в Крым не хаживали" – отмечал он самодержцу значение данного предприятия.В 1674 году Матвееву вновь пришлось участвовать в подготовке Переяславской рады. После разгрома протурецкого гетманства Дорошенко в Чигирине правобережные полки казаков повторно присягали Алексею Михайловичу.Одним из последних дел Артамона Матвеева во главе Малороссийского приказа стала поимка и суд над самозванцем, выдававшим себя за умершего царевича Симеона Алексеевича. Лжесимеон был участником восстания Разина, а после его подавления ушёл в Запорожскую Сечь.Возвращённый из сибирской ссылки кошевой атаман Серко выдал его царским властям, а Матвеев вёл следственное дело самозванца в Москве.В октябре 1674 года Артамону Сергеевичу был пожалован высший чин боярина. Абсолютно преданный монарху "канцлер" обретал статус фактического главы Боярской думы. Однако этот процесс был прерван в начале 1676 года скоропостижной смертью 46-летнего царя.Родовая аристократия предприняла контратаку на "выскочку" из служилых. К тому же Матвеев принадлежал к партии Нарышкиных, а значит был противником вернувшихся во власть Милославских.Недавнего царского фаворита лишили правительственных должностей, а за тем и вовсе отправили в ссылку. Вернуться в Москву ему было суждено в мае 1682 года и вскоре погибнуть в ходе печально знаменитого стрелецкого бунта.По злой иронии бывший стрелецкий голова принял смерть от тех, с кем долгое время служил. 15 мая Матвеев, по сути, закрыл собой от бунтовщиков царевича Петра и, тем самым, сильно повлиял на дальнейшее развитие страны. В отношении Малороссии он заложил курс на постепенную, но полную интеграцию региона в Российскую державу. Весьма символично, что через сто лет завершил данный курс правнук Артамона Матвеева – последний глава Малороссийской коллегии и первый Малороссийский генерал-губернатор Пётр Румянцев.

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Игорь Иваненко

история, история украины, история малороссии, казаки, гетман, приказ, московское царство, xvii век, гетманщина