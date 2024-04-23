https://ukraina.ru/20240423/1054667196.html

"Моя страна этого не заслуживает". Как каннибалы "съели" дядю Байдена, но спасли Кеннеди

"Моя страна этого не заслуживает". Как каннибалы "съели" дядю Байдена, но спасли Кеннеди - 23.04.2024 Украина.ру

"Моя страна этого не заслуживает". Как каннибалы "съели" дядю Байдена, но спасли Кеннеди

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден допустил оскорбительное расистское высказывание, за которое сегодня на Западе с легкостью отменили бы практически любого.

2024-04-23T13:04

2024-04-23T13:04

2024-04-23T13:15

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Выступая перед избирателями во время встречи в штате Пенсильвания, он без особой причины пустился в рассуждение о судьбе своего дяди, морского летчика Эмброуза Финнегана-младшего, погибшего во время Второй Мировой войны – вскоре того, как появился на свет сам Байден.По словам американского президента, самолет дяди сбили над Папуа-Новой Гвинеей. Причем он допустил довольно странные намеки относительно судьбы останков летчика Финнегана."Они так и не нашли тело, потому что раньше в этой части Новой Гвинеи действительно было много каннибалов", – заявил Байден.Такие слова разозлили папуасов, которые многий лет борются с мифом о якобы процветающем среди них каннибализме, которые распустили в свое время европейские завоеватели.Этнографы знают, что каннибализм давно является в этом регионе архаическим пережитком, который проявляется только в редких случаях у некоторых изолированных племен. А в целом папуасы относятся к иностранцам очень дружелюбно – хотя их долгое время активно грабили европейцы.Достаточно вспомнить о судьбе легендарного русского исследователя Николая Миклухо-Маклая, который много лет прожил среди папуасов в целости и сохранности, пользуясь среди них уважением и симпатией.Американскому президенту ответили и на высшем официальном уровне.Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе обвинил Джо Байдена в пренебрежительном отношении к государству папуасов и его жителям – отметив, что на самом деле, никто не покушался на прах американского летчика.По словам Марапе, президент США, "по-видимому, имел в виду, что его дядю съели каннибалы после того, как его самолёт сбили над Папуа-Новой Гвинеей". Марапе считает такие утверждения полностью безосновательными."Моя страна не заслуживает того, чтобы ее называли таковой", – справедливо отметил в своей речи премьер Папуа-Новой Гвинеи.В тот же день этот политик встретился в столице страны Порт-Морсби с главой министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И – чтобы установить с Китаем более тесные экономические контакты. А это обстоятельство придало его экскурсу в историческую тему особый политический смысл.Военные историки полностью подтверждают правоту премьера Марапе. Судя по архивным документам, самолет Финнегана вообще никто не сбивал. Дядя Байдена был пассажиром транспортного самолета Douglas A-20 Havoc, рухнувшего в океан вследствие технического отказа двигателей. Выжил лишь один из летчиков, а тела других американцев, по всей видимости, унесло на дно вместе с обломками довольно крупного самолета.Никакие местные жители тут в принципе не фигурировали, а высказывание Байдена является бестактной глупостью с явными нотками неприемлемого сейчас расизма. Причем, неадекватность предвыборного высказывания о "каннибалах" особо подчеркивает история другого американского президента-католика из Демократической партии – Джона Фицджеральда Кеннеди.Как известно, он тоже воевал на Тихом океане, но был не летчиком, а военным моряком, командуя небольшим торпедным катером с экипажем в четырнадцать человек.В районе Соломоновых островов катер лейтенанта Кеннеди неудачно охотился за японским эсминцем. Но в результате японский корабль сам пошел в решительную атаку и перерубил его катер напополам.Выжившие американские матросы во главе с Кеннеди добрались до необитаемых островов, один из которых носит сегодня имя американского президента – хотя аборигены уже пытаются вернуть ему исконное историческое название.Чтобы не умереть от голода и жажды, они пытались поддерживать в себе силы, питаясь кокосовыми орехами.Только на седьмой день американцы увидели плывущих по своим делам на каноэ папуасов, которые оказали пришельцам всю возможную в тех условиях помощь, сделав это полностью бескорыстно.А главное, они взялись поскорее доставить союзникам скорлупу кокосового ореха, на которой Кеннеди вырезал краткое послание: "Одиннадцать человек выжило. Нужна небольшая лодка". После чего американских моряков нашли и спасли.Писатель Джон Херси опубликовал эту историю в одном из выпусков популярного журнала The New Yorker, что сделало Кеннеди знаменитым на всю Америку, и фактически открыло ему путь к блистательной политической карьере. Впоследствии, в шестидесятые годы, в США об этом даже снимали фильм.Джон Фицджеральд Кеннеди сделал из письма-кокоса любимое пресс-папье, которое украшало его рабочий стол в Овальном кабинете после избрания президентом США.Ему оказалась не чужда благодарность – до конца жизни американский лидер поддерживал дружеские отношения с папуасами Эрони Куманой и Биуку Гасой, которые сумели доставить его послание. Очевидно, Кеннеди, понимал, что гребцы на каноэ фактически спасли его истощенную команду.Посол США в Австралии Кэролайн Кеннеди не так давно встречалась с потомками этих аборигенов, подарив им копию того самого кокосового ореха, который ныне хранится в бостонском Музее Кеннеди."Я так благодарна, что вы пришли сюда сегодня, чтобы я могла сказать вам спасибо, и однажды я хотела бы привести сюда своих детей, чтобы продолжить отношения", – сказала папуасам представительница породистой американской фамилии.И вот теперь Джо Байден зачем-то позволяет себе отпускать диковатые высказывания про вымышленных каннибалов – наглядно демонстрируя, до какой степени деградировали сегодня представители американской политической элиты.Впрочем, здесь следует отметить, как безотказно работает в США применение двойных стандартов в большой политике.Если бы лидер недружественной для Вашингтона державы позволил себе ляпнуть себе какие-то двусмысленные намеки в адрес коренных малых народов, западная пресса в буквальном смысле затравила бы его за некорректную фразу.Но Байдену в итоге простили оскорбление папуасов, полагая это чем-то не очень важным. Хотя сами аборигены Тихого океана так, конечно, не думают – а Папуа–Новая Гвинея, в состав которой входит и северная часть Соломоновых островов, занимает стратегически важное положение непосредственно возле берегов Австралии.Что, несомненно, привлекает внимание того же Китая, который умеет общаться с коренными народами Азии, высказывая им больше необходимого для дипломатии уважения.

https://ukraina.ru/20240411/1054454436.html

https://ukraina.ru/20231122/1051229875.html

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папуа-новая гвинея

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сша, папуа-новая гвинея, китай, джо байден, джон кеннеди, демократическая партия, эксклюзив, япония