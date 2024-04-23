Украиной управляют обезумевшие, недалекие и алчные правители - Медведчук - 23.04.2024 Украина.ру
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Украиной управляют обезумевшие, недалекие и алчные правители - Медведчук
Украиной управляют обезумевшие, недалекие и алчные правители - Медведчук - 23.04.2024 Украина.ру
Украиной управляют обезумевшие, недалекие и алчные правители - Медведчук
На Украине правят обезумевшие, недалекие и алчные правители. Об этом заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, написанной для РИА Новости
2024-04-23T10:56
2024-04-23T10:56
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Он подчеркнул, что Украина не сформировалась как отдельное государство, а была в составе Российской империи и обрела государственность только в составе СССР.А с распадом СССР в 1991 году Украина обрела независимость, однако "никакого национально-освободительного движения и в помине не было", добавил он.Легкость присоединения украинских земель к России Медведчук объяснил тем, что уклад простых людей был неотличим между русскими и украинцами, которые вышли из одного народа.По его словам, украинский национализм являлся панской забавой. Однако сами паны зачастую и не были этническими украинцами."Для украинца находиться в Российском государстве было благом, поскольку находиться в зависимости от обезумевшей и продажной польской шляхты было просто опасно для жизни", - отметил председатель совета движения "Другая Украина".Он считает, что в 1991 году Украину населяли россияне. "В 1991 году Украину населяли не украинцы, а советские люди, в переводе на современный язык, россияне". По его мнению, сегодняшнему украинцу стать россиянином "легче легкого". Медведчук также уверен, украинцам "всегда в истории" было легко получить гражданство РФ.
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новости, украина, россия, виктор медведчук, ссср
Новости, Украина, Россия, Виктор Медведчук, СССР

Украиной управляют обезумевшие, недалекие и алчные правители - Медведчук

10:56 23.04.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИнтервью В. Медведчука агентству РИА Новости
Интервью В. Медведчука агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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На Украине правят обезумевшие, недалекие и алчные правители. Об этом заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, написанной для РИА Новости
Он подчеркнул, что Украина не сформировалась как отдельное государство, а была в составе Российской империи и обрела государственность только в составе СССР.
А с распадом СССР в 1991 году Украина обрела независимость, однако "никакого национально-освободительного движения и в помине не было", добавил он.
Легкость присоединения украинских земель к России Медведчук объяснил тем, что уклад простых людей был неотличим между русскими и украинцами, которые вышли из одного народа.
По его словам, украинский национализм являлся панской забавой. Однако сами паны зачастую и не были этническими украинцами.
"Для украинца находиться в Российском государстве было благом, поскольку находиться в зависимости от обезумевшей и продажной польской шляхты было просто опасно для жизни", - отметил председатель совета движения "Другая Украина".
"Сегодня ситуация повторяется. Украиной управляют обезумевшие, недалекие и алчные правители, многие из которых не являются этническими украинцами, а своих граждан почитают за рабочий скот и пушечное мясо", - написал Медведчук.
Он считает, что в 1991 году Украину населяли россияне. "В 1991 году Украину населяли не украинцы, а советские люди, в переводе на современный язык, россияне". По его мнению, сегодняшнему украинцу стать россиянином "легче легкого". Медведчук также уверен, украинцам "всегда в истории" было легко получить гражданство РФ.
Интервью В. Медведчука агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
10:25
"Устранить опасного конкурента": Медведчук рассказал о планах Запада на РоссиюЗапад хочет уничтожить русскую цивилизацию. Об этом заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, написанной для РИА Новости
 
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