https://ukraina.ru/20240423/1054665928.html
Украиной управляют обезумевшие, недалекие и алчные правители - Медведчук
Украиной управляют обезумевшие, недалекие и алчные правители - Медведчук - 23.04.2024 Украина.ру
Украиной управляют обезумевшие, недалекие и алчные правители - Медведчук
На Украине правят обезумевшие, недалекие и алчные правители. Об этом заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, написанной для РИА Новости
2024-04-23T10:56
2024-04-23T10:56
2024-04-23T10:56
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виктор медведчук
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Он подчеркнул, что Украина не сформировалась как отдельное государство, а была в составе Российской империи и обрела государственность только в составе СССР.А с распадом СССР в 1991 году Украина обрела независимость, однако "никакого национально-освободительного движения и в помине не было", добавил он.Легкость присоединения украинских земель к России Медведчук объяснил тем, что уклад простых людей был неотличим между русскими и украинцами, которые вышли из одного народа.По его словам, украинский национализм являлся панской забавой. Однако сами паны зачастую и не были этническими украинцами."Для украинца находиться в Российском государстве было благом, поскольку находиться в зависимости от обезумевшей и продажной польской шляхты было просто опасно для жизни", - отметил председатель совета движения "Другая Украина".Он считает, что в 1991 году Украину населяли россияне. "В 1991 году Украину населяли не украинцы, а советские люди, в переводе на современный язык, россияне". По его мнению, сегодняшнему украинцу стать россиянином "легче легкого". Медведчук также уверен, украинцам "всегда в истории" было легко получить гражданство РФ.
https://ukraina.ru/20240423/1054664996.html
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новости, украина, россия, виктор медведчук, ссср
Украиной управляют обезумевшие, недалекие и алчные правители - Медведчук
На Украине правят обезумевшие, недалекие и алчные правители. Об этом заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, написанной для РИА Новости
Он подчеркнул, что Украина не сформировалась как отдельное государство, а была в составе Российской империи и обрела государственность только в составе СССР.
А с распадом СССР в 1991 году Украина обрела независимость, однако "никакого национально-освободительного движения и в помине не было", добавил он.
Легкость присоединения украинских земель к России Медведчук объяснил тем, что уклад простых людей был неотличим между русскими и украинцами, которые вышли из одного народа.
По его словам, украинский национализм являлся панской забавой. Однако сами паны зачастую и не были этническими украинцами.
"Для украинца находиться в Российском государстве было благом, поскольку находиться в зависимости от обезумевшей и продажной польской шляхты было просто опасно для жизни", - отметил председатель совета движения "Другая Украина".
"Сегодня ситуация повторяется. Украиной управляют обезумевшие, недалекие и алчные правители, многие из которых не являются этническими украинцами, а своих граждан почитают за рабочий скот и пушечное мясо", - написал Медведчук.
Он считает, что в 1991 году Украину населяли россияне. "В 1991 году Украину населяли не украинцы, а советские люди, в переводе на современный язык, россияне". По его мнению, сегодняшнему украинцу стать россиянином "легче легкого". Медведчук также уверен, украинцам "всегда в истории" было легко получить гражданство РФ.