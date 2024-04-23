"Устранить опасного конкурента": Медведчук рассказал о планах Запада на Россию - 23.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240423/1054664996.html
"Устранить опасного конкурента": Медведчук рассказал о планах Запада на Россию
"Устранить опасного конкурента": Медведчук рассказал о планах Запада на Россию - 23.04.2024 Украина.ру
"Устранить опасного конкурента": Медведчук рассказал о планах Запада на Россию
Запад хочет уничтожить русскую цивилизацию. Об этом заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, написанной для РИА Новости
2024-04-23T10:25
2024-04-23T10:25
новости
россия
запад
украина
виктор медведчук
дмитрий медведев
стратегии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053436392_0:0:2773:1561_1920x0_80_0_0_3aaaac5b74e0693e8954bb1b89448cf5.jpg.webp
Стратегические границы России, как и любой великой мировой державы, находятся далеко за пределами ее территории, заявил Медведчук. Он отметил, что основе стратегии не военная сила, а принципы равноправия, взаимной выгоды и партнерства.Об этом также заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.На Западе же подобные высказывания трактуют как некую "захватническую политику" России. "Они пытаются трактовать их в том русле, что Россия просто не может жить без захвата соседей, а потому такое государство должно быть уничтожено, расчленено на мелкие страны и вытеснено из "цивилизации"", - пояснил он.По словам Медведчука, Россия поднимается против очередных крестоносцев, чтобы отправить их туда, куда отправляла их предков.
https://ukraina.ru/20240418/1054588121.html
россия
запад
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053436392_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_7cd8cd213d5da1b6b6b873a04c111e3a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, украина, виктор медведчук, дмитрий медведев, стратегии
Новости, Россия, Запад, Украина, Виктор Медведчук, Дмитрий Медведев, стратегии

"Устранить опасного конкурента": Медведчук рассказал о планах Запада на Россию

10:25 23.04.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИнтервью В. Медведчука агентству РИА Новости
Интервью В. Медведчука агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
Запад хочет уничтожить русскую цивилизацию. Об этом заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, написанной для РИА Новости
Стратегические границы России, как и любой великой мировой державы, находятся далеко за пределами ее территории, заявил Медведчук. Он отметил, что основе стратегии не военная сила, а принципы равноправия, взаимной выгоды и партнерства.
Об этом также заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
На Западе же подобные высказывания трактуют как некую "захватническую политику" России. "Они пытаются трактовать их в том русле, что Россия просто не может жить без захвата соседей, а потому такое государство должно быть уничтожено, расчленено на мелкие страны и вытеснено из "цивилизации"", - пояснил он.
"Как раз план Запада и означает уничтожение реальной Русской цивилизации, чтобы устранить со своего пути опасного конкурента. Россия не в первый раз объявлена "варварской страной" с целью организации на нее очередного крестового похода, который принесет ей "культуру и свободу", а на деле новые крестоносцы вновь попытаются ее уничтожить", - написал он.
По словам Медведчука, Россия поднимается против очередных крестоносцев, чтобы отправить их туда, куда отправляла их предков.
- РИА Новости, 1920, 18.04.2024
18 апреля, 18:01
Деньги вернуть, никаких пенсий, ATACMS - под вопросом: неприятные для Украины аспекты проекта помощи США Председатель Палаты представителей Майк Джонсон предлагает выделить Украине и военную, и финансовую помощь. Однако есть множество нюансов, которые могут не понравиться Банковой
 
НовостиРоссияЗападУкраинаВиктор МедведчукДмитрий Медведевстратегии
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:25"Устранить опасного конкурента": Медведчук рассказал о планах Запада на Россию
10:06"Это уже как какая-то битва": семьи колумбийских наёмников не могут вернуть тела с Украины
09:00Последняя помощь, провалы националистов, жесткий ответ за активы. Главное на Украине на утро 23 апреля
08:08Главное за ночь 23 апреля
07:09Агрессивное восстановление: почему из России уходит компания Knauf
06:45Механизм подавления с истеричным Западом в тылу. Украинские эксперты с удивлением о финпомощи США
06:33Хроника энергетической войны. Россия, кажется, теряет Европу, но точно прирастает Азией
06:17Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу
05:47Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой"
05:20"Русские его возьмут": аналитик о том, почему США сразу были уверены, что СВО закончится победой России
05:17Никто не прикроет нам спину. Семен Багдасаров о том, какие игры против России ведутся в Закавказье
05:10Полковник Пинчук о том, как падение Часов Яра замкнет группировку ВСУ, но Киев еще не исчерпал резервы
05:00Противником была 47-я бригада "Магура": участник боев за Работино о том, как сточили главный удар ВСУ
04:50Заключенные в зоне СВО: участник боев за Работино о том, за что самоотверженно воюют бойцы "Шторм Z"
04:40Ракетный удар по Крыму: Андрей Пинчук рассказал, почему атака в Джанкое была точно не "тренировочная"
04:20"Мы особо не расслаблялись": участник боев за Работино рассказал, как местные жители отнеслись к ВС РФ
04:10Условия для взятия левобережья: полковник Пинчук объяснил, что даст ВС РФ уничтожение мостов через Днепр
04:00Это выгодно Китаю: финансовый эксперт объяснил, почему в торговле идет политика давления на Россию
03:50Морские амбиции: полковник Пинчук раскрыл, как Британия помогает Украине готовить ракетные удары по Крыму
03:40Китаю не нужна слабая Россия: эксперт объяснил, как воспримут в Пекине то, что армия РФ дойдет до Одессы
Лента новостейМолния