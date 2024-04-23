https://ukraina.ru/20240423/1054664996.html
"Устранить опасного конкурента": Медведчук рассказал о планах Запада на Россию
"Устранить опасного конкурента": Медведчук рассказал о планах Запада на Россию - 23.04.2024 Украина.ру
"Устранить опасного конкурента": Медведчук рассказал о планах Запада на Россию
Запад хочет уничтожить русскую цивилизацию. Об этом заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, написанной для РИА Новости
2024-04-23T10:25
2024-04-23T10:25
2024-04-23T10:25
новости
россия
запад
украина
виктор медведчук
дмитрий медведев
стратегии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053436392_0:0:2773:1561_1920x0_80_0_0_3aaaac5b74e0693e8954bb1b89448cf5.jpg.webp
Стратегические границы России, как и любой великой мировой державы, находятся далеко за пределами ее территории, заявил Медведчук. Он отметил, что основе стратегии не военная сила, а принципы равноправия, взаимной выгоды и партнерства.Об этом также заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.На Западе же подобные высказывания трактуют как некую "захватническую политику" России. "Они пытаются трактовать их в том русле, что Россия просто не может жить без захвата соседей, а потому такое государство должно быть уничтожено, расчленено на мелкие страны и вытеснено из "цивилизации"", - пояснил он.По словам Медведчука, Россия поднимается против очередных крестоносцев, чтобы отправить их туда, куда отправляла их предков.
https://ukraina.ru/20240418/1054588121.html
россия
запад
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053436392_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_7cd8cd213d5da1b6b6b873a04c111e3a.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, украина, виктор медведчук, дмитрий медведев, стратегии
Новости, Россия, Запад, Украина, Виктор Медведчук, Дмитрий Медведев, стратегии
"Устранить опасного конкурента": Медведчук рассказал о планах Запада на Россию
Запад хочет уничтожить русскую цивилизацию. Об этом заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, написанной для РИА Новости
Стратегические границы России, как и любой великой мировой державы, находятся далеко за пределами ее территории, заявил Медведчук. Он отметил, что основе стратегии не военная сила, а принципы равноправия, взаимной выгоды и партнерства.
Об этом также заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
.
На Западе же подобные высказывания трактуют как некую "захватническую политику" России. "Они пытаются трактовать их в том русле, что Россия просто не может жить без захвата соседей, а потому такое государство должно быть уничтожено, расчленено на мелкие страны и вытеснено из "цивилизации"", - пояснил он.
"Как раз план Запада и означает уничтожение реальной Русской цивилизации, чтобы устранить со своего пути опасного конкурента. Россия не в первый раз объявлена "варварской страной" с целью организации на нее очередного крестового похода, который принесет ей "культуру и свободу", а на деле новые крестоносцы вновь попытаются ее уничтожить", - написал он.
По словам Медведчука, Россия поднимается против очередных крестоносцев, чтобы отправить их туда, куда отправляла их предков.