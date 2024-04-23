https://ukraina.ru/20240423/1054664996.html

"Устранить опасного конкурента": Медведчук рассказал о планах Запада на Россию

"Устранить опасного конкурента": Медведчук рассказал о планах Запада на Россию - 23.04.2024 Украина.ру

"Устранить опасного конкурента": Медведчук рассказал о планах Запада на Россию

Запад хочет уничтожить русскую цивилизацию. Об этом заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, написанной для РИА Новости

2024-04-23T10:25

2024-04-23T10:25

2024-04-23T10:25

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Стратегические границы России, как и любой великой мировой державы, находятся далеко за пределами ее территории, заявил Медведчук. Он отметил, что основе стратегии не военная сила, а принципы равноправия, взаимной выгоды и партнерства.Об этом также заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.На Западе же подобные высказывания трактуют как некую "захватническую политику" России. "Они пытаются трактовать их в том русле, что Россия просто не может жить без захвата соседей, а потому такое государство должно быть уничтожено, расчленено на мелкие страны и вытеснено из "цивилизации"", - пояснил он.По словам Медведчука, Россия поднимается против очередных крестоносцев, чтобы отправить их туда, куда отправляла их предков.

https://ukraina.ru/20240418/1054588121.html

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новости, россия, запад, украина, виктор медведчук, дмитрий медведев, стратегии