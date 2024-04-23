https://ukraina.ru/20240423/1054659544.html
Противником была 47-я бригада "Магура": участник боев за Работино о том, как сточили главный удар ВСУ
Противником была 47-я бригада "Магура": участник боев за Работино о том, как сточили главный удар ВСУ - 23.04.2024 Украина.ру
Противником была 47-я бригада "Магура": участник боев за Работино о том, как сточили главный удар ВСУ
Бои за Работино - это стратегически важная операция и очень важное направление, которое существенно повлияло на ход всей кампании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, публицист, боец штурмовой роты Z в зоне СВО, участник боев за Работино и Новопрокоповку Даниил Туленков
2024-04-23T05:00
2024-04-23T05:00
2024-04-23T05:00
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Противником, который противостоял нашему подразделению в Работино летом 2023 года была 47-я бригада ВСУ "Магура". Ничего плохого, как о формировании, сказать нельзя. Уровень подготовки этих бойцов был на достаточно высоком уровне, рассказал боец.Сейчас, конечно, ситуация для 47-й бригады сильно изменилась, ее просто раздергали. Но тогда летом 2023 года под Работино это был очень опасный противник, добавил публицист.Местность в районе Работино для современной войны очень неудачная: с редкими искусственными насаждениями и лесополосами. Это простор для всех видов вооружений, минимум естественных рубежей. И обороняться и атаковать здесь одинаково проблематично,
https://ukraina.ru/20240422/1054651842.html
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новости, работино, крым, вс рф, всу, бои, запорожское направление, сво, россия, украина
Новости, Работино, Крым, ВС РФ, ВСУ, бои, Запорожское направление, СВО, Россия, Украина
Противником была 47-я бригада "Магура": участник боев за Работино о том, как сточили главный удар ВСУ
Бои за Работино - это стратегически важная операция и очень важное направление, которое существенно повлияло на ход всей кампании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, публицист, боец штурмовой роты Z в зоне СВО, участник боев за Работино и Новопрокоповку Даниил Туленков