Противником была 47-я бригада "Магура": участник боев за Работино о том, как сточили главный удар ВСУ - 23.04.2024 Украина.ру
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Противником была 47-я бригада "Магура": участник боев за Работино о том, как сточили главный удар ВСУ
Противником была 47-я бригада "Магура": участник боев за Работино о том, как сточили главный удар ВСУ - 23.04.2024 Украина.ру
Противником была 47-я бригада "Магура": участник боев за Работино о том, как сточили главный удар ВСУ
Бои за Работино - это стратегически важная операция и очень важное направление, которое существенно повлияло на ход всей кампании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, публицист, боец штурмовой роты Z в зоне СВО, участник боев за Работино и Новопрокоповку Даниил Туленков
2024-04-23T05:00
2024-04-23T05:00
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Противником, который противостоял нашему подразделению в Работино летом 2023 года была 47-я бригада ВСУ "Магура". Ничего плохого, как о формировании, сказать нельзя. Уровень подготовки этих бойцов был на достаточно высоком уровне, рассказал боец.Сейчас, конечно, ситуация для 47-й бригады сильно изменилась, ее просто раздергали. Но тогда летом 2023 года под Работино это был очень опасный противник, добавил публицист.Местность в районе Работино для современной войны очень неудачная: с редкими искусственными насаждениями и лесополосами. Это простор для всех видов вооружений, минимум естественных рубежей. И обороняться и атаковать здесь одинаково проблематично,
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новости, работино, крым, вс рф, всу, бои, запорожское направление, сво, россия, украина
Новости, Работино, Крым, ВС РФ, ВСУ, бои, Запорожское направление, СВО, Россия, Украина

Противником была 47-я бригада "Магура": участник боев за Работино о том, как сточили главный удар ВСУ

05:00 23.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Бои за Работино - это стратегически важная операция и очень важное направление, которое существенно повлияло на ход всей кампании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, публицист, боец штурмовой роты Z в зоне СВО, участник боев за Работино и Новопрокоповку Даниил Туленков
Противником, который противостоял нашему подразделению в Работино летом 2023 года была 47-я бригада ВСУ "Магура". Ничего плохого, как о формировании, сказать нельзя. Уровень подготовки этих бойцов был на достаточно высоком уровне, рассказал боец.
Сейчас, конечно, ситуация для 47-й бригады сильно изменилась, ее просто раздергали. Но тогда летом 2023 года под Работино это был очень опасный противник, добавил публицист.
"Эти бои сточили направление главного удара противника, спасли сухопутный коридор в Крым. Это стратегически важная операция и стратегически важное направление, которое существенно повлияло на ход всей кампании", - отметил Туленков.
Местность в районе Работино для современной войны очень неудачная: с редкими искусственными насаждениями и лесополосами. Это простор для всех видов вооружений, минимум естественных рубежей. И обороняться и атаковать здесь одинаково проблематично,
Дмитрий Дробницкий интервью
Вчера, 16:50
Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMSПопытка нанести летом максимальный урон Крыму будет. Если раньше на Украине была пиар-шизофреническая реакция на Крымском мосту, то сейчас акцент будет сделан на объектах в глубине Крыма.
 
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