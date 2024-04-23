Полковник Пинчук о том, как падение Часов Яра замкнет группировку ВСУ, но Киев еще не исчерпал резервы - 23.04.2024 Украина.ру
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Полковник Пинчук о том, как падение Часов Яра замкнет группировку ВСУ, но Киев еще не исчерпал резервы
Полковник Пинчук о том, как падение Часов Яра замкнет группировку ВСУ, но Киев еще не исчерпал резервы - 23.04.2024 Украина.ру
Полковник Пинчук о том, как падение Часов Яра замкнет группировку ВСУ, но Киев еще не исчерпал резервы
Освобождение Часов Яра - это предпосылка к долгожданному замыканию Донбасского котла, то есть к полному уничтожению донбасской группировки ВСУ. При этом общий мобилизационный ресурс Украины пока не исчерпан. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук
2024-04-23T05:10
2024-04-23T05:10
новости
украина
славянск
донбасс
андрей пинчук
часов яр
краматорск
владимир зеленский
сво
мобилизация
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Важность овладения Часов Яром в том, что это путь на Краматорск, Славянск и Константиновку. Дело не в том, что с господствующих высот этого города можно наносить удары по указанным населенным пунктам, рассказал полковник.Дело в том, что это предпосылка к долгожданному замыканию Донбасского котла или котлов, то есть к полному взятию под контроль российской армией Донбасса и уничтожению донбасской группировки ВСУ. Вот и вся "цена" Часов Яра, добавил Пинчук.Некоторые аналитики считают, что у Украины фактически исчерпан мобилизационный ресурс, но конечно же это не так. Но тут надо учитывать то, что для проведения мобилизации нужна политическая устойчивость власти, которая принимает непопулярные решения, и соответствующие настроения общества, отметил он.Но если провести механический подсчет мужчин призывного возраста, находящихся на Украине, то мобилизационный ресурс там пока не исчерпан, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Пинчук: Падение Часова Яра - это предпосылка к появлению Донбасского котла и освобождению Донбасса читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240422/1054645921.html
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славянск
донбасс
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новости, украина, славянск, донбасс, андрей пинчук, часов яр, краматорск, владимир зеленский, сво, мобилизация, резервы
Новости, Украина, Славянск, Донбасс, Андрей Пинчук, Часов Яр, Краматорск, Владимир Зеленский, СВО, мобилизация, резервы

Полковник Пинчук о том, как падение Часов Яра замкнет группировку ВСУ, но Киев еще не исчерпал резервы

05:10 23.04.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Освобождение Часов Яра - это предпосылка к долгожданному замыканию Донбасского котла, то есть к полному уничтожению донбасской группировки ВСУ. При этом общий мобилизационный ресурс Украины пока не исчерпан. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук
Важность овладения Часов Яром в том, что это путь на Краматорск, Славянск и Константиновку. Дело не в том, что с господствующих высот этого города можно наносить удары по указанным населенным пунктам, рассказал полковник.
Дело в том, что это предпосылка к долгожданному замыканию Донбасского котла или котлов, то есть к полному взятию под контроль российской армией Донбасса и уничтожению донбасской группировки ВСУ. Вот и вся "цена" Часов Яра, добавил Пинчук.
Некоторые аналитики считают, что у Украины фактически исчерпан мобилизационный ресурс, но конечно же это не так. Но тут надо учитывать то, что для проведения мобилизации нужна политическая устойчивость власти, которая принимает непопулярные решения, и соответствующие настроения общества, отметил он.
"Не могу сказать, что украинское общество уже настроено пацифистски. Это было бы неправдой. Но то, что [президент Украины Владимир] Зеленский, в том числе и на фоне потери легитимности теряет и определённую устойчивость, а соответственно, и возможность принимать непопулярные решения, это да", - указал специалист.
Но если провести механический подсчет мужчин призывного возраста, находящихся на Украине, то мобилизационный ресурс там пока не исчерпан, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрей Пинчук: Падение Часова Яра - это предпосылка к появлению Донбасского котла и освобождению Донбасса читайте на сайте Украина.ру
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Вчера, 11:57
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НовостиУкраинаСлавянскДонбассАндрей ПинчукЧасов ЯрКраматорскВладимир ЗеленскийСВОмобилизациярезервы
 
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