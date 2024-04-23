Полковник Пинчук о том, как падение Часов Яра замкнет группировку ВСУ, но Киев еще не исчерпал резервы
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Освобождение Часов Яра - это предпосылка к долгожданному замыканию Донбасского котла, то есть к полному уничтожению донбасской группировки ВСУ. При этом общий мобилизационный ресурс Украины пока не исчерпан. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук
Важность овладения Часов Яром в том, что это путь на Краматорск, Славянск и Константиновку. Дело не в том, что с господствующих высот этого города можно наносить удары по указанным населенным пунктам, рассказал полковник.
Дело в том, что это предпосылка к долгожданному замыканию Донбасского котла или котлов, то есть к полному взятию под контроль российской армией Донбасса и уничтожению донбасской группировки ВСУ. Вот и вся "цена" Часов Яра, добавил Пинчук.
Некоторые аналитики считают, что у Украины фактически исчерпан мобилизационный ресурс, но конечно же это не так. Но тут надо учитывать то, что для проведения мобилизации нужна политическая устойчивость власти, которая принимает непопулярные решения, и соответствующие настроения общества, отметил он.
"Не могу сказать, что украинское общество уже настроено пацифистски. Это было бы неправдой. Но то, что [президент Украины Владимир] Зеленский, в том числе и на фоне потери легитимности теряет и определённую устойчивость, а соответственно, и возможность принимать непопулярные решения, это да", - указал специалист.
Но если провести механический подсчет мужчин призывного возраста, находящихся на Украине, то мобилизационный ресурс там пока не исчерпан, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрей Пинчук: Падение Часова Яра - это предпосылка к появлению Донбасского котла и освобождению Донбасса читайте на сайте Украина.ру
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