https://ukraina.ru/20240423/1054651291.html

Полковник Пинчук о том, как падение Часов Яра замкнет группировку ВСУ, но Киев еще не исчерпал резервы

Полковник Пинчук о том, как падение Часов Яра замкнет группировку ВСУ, но Киев еще не исчерпал резервы - 23.04.2024 Украина.ру

Полковник Пинчук о том, как падение Часов Яра замкнет группировку ВСУ, но Киев еще не исчерпал резервы

Освобождение Часов Яра - это предпосылка к долгожданному замыканию Донбасского котла, то есть к полному уничтожению донбасской группировки ВСУ. При этом общий мобилизационный ресурс Украины пока не исчерпан. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук

2024-04-23T05:10

2024-04-23T05:10

2024-04-23T05:10

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Важность овладения Часов Яром в том, что это путь на Краматорск, Славянск и Константиновку. Дело не в том, что с господствующих высот этого города можно наносить удары по указанным населенным пунктам, рассказал полковник.Дело в том, что это предпосылка к долгожданному замыканию Донбасского котла или котлов, то есть к полному взятию под контроль российской армией Донбасса и уничтожению донбасской группировки ВСУ. Вот и вся "цена" Часов Яра, добавил Пинчук.Некоторые аналитики считают, что у Украины фактически исчерпан мобилизационный ресурс, но конечно же это не так. Но тут надо учитывать то, что для проведения мобилизации нужна политическая устойчивость власти, которая принимает непопулярные решения, и соответствующие настроения общества, отметил он.Но если провести механический подсчет мужчин призывного возраста, находящихся на Украине, то мобилизационный ресурс там пока не исчерпан, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Пинчук: Падение Часова Яра - это предпосылка к появлению Донбасского котла и освобождению Донбасса читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240422/1054645921.html

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новости, украина, славянск, донбасс, андрей пинчук, часов яр, краматорск, владимир зеленский, сво, мобилизация, резервы