https://ukraina.ru/20240422/1054660660.html

Стало известно о бегстве украинских солдат из еще одного населенного пункта в ДНР

Стало известно о бегстве украинских солдат из еще одного населенного пункта в ДНР - 22.04.2024 Украина.ру

Стало известно о бегстве украинских солдат из еще одного населенного пункта в ДНР

Военнослужащие украинской армии снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов

2024-04-22T23:06

2024-04-22T23:06

2024-04-22T23:06

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Он напомнил, что перешедший под контроль российских подразделений населенный пункт представляет собой господствующую высоту и является ключевым по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки. Он также уточнил, что освобождение Очеретино увеличит возможности российской армии наносить удары на указанном участке фронта. О том, что ВС РФ контролируют Очеретино также свидетельствовало видео, которое распространилось в сети в этот же день. Судя по кадрам, русские солдаты еще днем находились в центре населенного пункта, который спешно покинули военнослужащие Украины. Аналитик Bild Юлиан Репке утверждал, что подразделения российской армии прорвали украинскую оборону к северо-западу от Авдеевки и зашли в поселок Очеретино. Украинская сторона эту информацию не подтверждала.Ранее в этот же день Минобороны России сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новомихайловка в Донецкой Народной Республике и улучшили тактическое положение ВС РФ по переднему краю.

https://ukraina.ru/20240422/1054641637.html

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новости, россия, владимир рогов, украина, авдеевка, всу, отступление, наступление, вс рф, сво, спецоперация