Стало известно о бегстве украинских солдат из еще одного населенного пункта в ДНР
Военнослужащие украинской армии снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов
Он напомнил, что перешедший под контроль российских подразделений населенный пункт представляет собой господствующую высоту и является ключевым по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.
"От наших военных пришли хорошие новости. Враг оставил свои позиции в селе Очеретино на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал. Наши ребята зашли в село, в центре подняты наши флаги", – приводит слова Рогова РИА Новости.
Он также уточнил, что освобождение Очеретино увеличит возможности российской армии наносить удары на указанном участке фронта.
О том, что ВС РФ контролируют Очеретино также свидетельствовало видео, которое распространилось в сети в этот же день. Судя по кадрам, русские солдаты еще днем находились в центре населенного пункта, который спешно покинули военнослужащие Украины.
Аналитик Bild Юлиан Репке утверждал, что подразделения российской армии прорвали украинскую оборону к северо-западу от Авдеевки и зашли в поселок Очеретино. Украинская сторона эту информацию не подтверждала.
Ранее в этот же день Минобороны России сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новомихайловка в Донецкой Народной Республике и улучшили тактическое положение ВС РФ по переднему краю.
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