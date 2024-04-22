Стало известно о бегстве украинских солдат из еще одного населенного пункта в ДНР - 22.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240422/1054660660.html
Стало известно о бегстве украинских солдат из еще одного населенного пункта в ДНР
Стало известно о бегстве украинских солдат из еще одного населенного пункта в ДНР - 22.04.2024 Украина.ру
Стало известно о бегстве украинских солдат из еще одного населенного пункта в ДНР
Военнослужащие украинской армии снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов
2024-04-22T23:06
2024-04-22T23:06
новости
россия
владимир рогов
украина
авдеевка
всу
отступление
наступление
вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040340721_0:70:2903:1703_1920x0_80_0_0_1051652194053808a5f0d069f3bdeca9.jpg.webp
Он напомнил, что перешедший под контроль российских подразделений населенный пункт представляет собой господствующую высоту и является ключевым по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки. Он также уточнил, что освобождение Очеретино увеличит возможности российской армии наносить удары на указанном участке фронта. О том, что ВС РФ контролируют Очеретино также свидетельствовало видео, которое распространилось в сети в этот же день. Судя по кадрам, русские солдаты еще днем находились в центре населенного пункта, который спешно покинули военнослужащие Украины. Аналитик Bild Юлиан Репке утверждал, что подразделения российской армии прорвали украинскую оборону к северо-западу от Авдеевки и зашли в поселок Очеретино. Украинская сторона эту информацию не подтверждала.Ранее в этот же день Минобороны России сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новомихайловка в Донецкой Народной Республике и улучшили тактическое положение ВС РФ по переднему краю.
https://ukraina.ru/20240422/1054641637.html
россия
украина
авдеевка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040340721_161:0:2741:1935_1920x0_80_0_0_36e623b231dc6f6fc89f18decd3ed581.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир рогов, украина, авдеевка, всу, отступление, наступление, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Россия, Владимир Рогов, Украина, Авдеевка, ВСУ, отступление, наступление, ВС РФ, СВО, Спецоперация

Стало известно о бегстве украинских солдат из еще одного населенного пункта в ДНР

23:06 22.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Рогов
 Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Военнослужащие украинской армии снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов
Он напомнил, что перешедший под контроль российских подразделений населенный пункт представляет собой господствующую высоту и является ключевым по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.
"От наших военных пришли хорошие новости. Враг оставил свои позиции в селе Очеретино на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал. Наши ребята зашли в село, в центре подняты наши флаги", – приводит слова Рогова РИА Новости.
Он также уточнил, что освобождение Очеретино увеличит возможности российской армии наносить удары на указанном участке фронта.
О том, что ВС РФ контролируют Очеретино также свидетельствовало видео, которое распространилось в сети в этот же день. Судя по кадрам, русские солдаты еще днем находились в центре населенного пункта, который спешно покинули военнослужащие Украины.
Аналитик Bild Юлиан Репке утверждал, что подразделения российской армии прорвали украинскую оборону к северо-западу от Авдеевки и зашли в поселок Очеретино. Украинская сторона эту информацию не подтверждала.
Ранее в этот же день Минобороны России сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новомихайловка в Донецкой Народной Республике и улучшили тактическое положение ВС РФ по переднему краю.
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
04:10
Военный эксперт объяснил, почему Очеретино ВС РФ возьмут быстро, а с Часовым Яром "придется повозиться"Некоторые скептики полагали, что ВС РФ к Очеретино будут идти полтора года, но сейчас бойцы уже закрепились на его окраинах. В городской черте Часов Яра уже тоже идут активные боевые действия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
НовостиРоссияВладимир РоговУкраинаАвдеевкаВСУотступлениенаступлениеВС РФСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:06Стало известно о бегстве украинских солдат из еще одного населенного пункта в ДНР
22:48Дуда готов обсудить размещение ядерного оружия в Польше
22:26Консульства Украины больше не будут оказывать услуги мужчинам призывного возраста
22:06В Палате представителей рассказали, когда Киев получит новое западное оружие от союзников
21:40Расходы на оборону Украины только за два месяца составили более 10 млрд долларов
21:08Министр обороны Украины похвалил российские авиабомбы – сметают все, ускоряют наступление
20:49Байден пообещал Украине новые значительные пакеты военной помощи
20:28Зеленский уверен, что страны могут надавить на РФ после швейцарского саммита
20:01В Харьковской области обесточены около сотни населенных пунктов
19:38Донецкий фронт. Российская армия штурмует Красногоровку с помощью Чудо-Танка
19:26Украинцы тестируют и умирают, союзники – только поставляют:в Минобороны нашли мотивацию для спонсоров ВСУ
19:18Виктория против Майи. Блок "Победа" хочет изменить русофобский курс Молдавии
18:50В ЕС рассказали, когда Киев получит снаряды, собранные по чешской инициативе
18:34Как Россия может наказать США: Делягин о болезненном ударе и действиях после инаугурации Путина
18:31Байден спровоцировал дипломатический скандал, придумав, что его дядю съели каннибалы – Bild
18:03Зеленский думает о переговорах, Харьков лишили телевышки. Итоги 22 апреля на Украине
18:00Ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи ПВО
17:57ВСУ уже ничего не поможет. Почему долгожданная помощь США не станет спасением для Украины
17:53Родственники убитого мотоциклиста заявили об угрозах со стороны Аббасовых
17:49Зеленский объяснил зачем кинул молодежь на убой в ВСУ – все дело в технологиях
Лента новостейМолния