https://ukraina.ru/20240422/1054660530.html
Дуда готов обсудить размещение ядерного оружия в Польше
Дуда готов обсудить размещение ядерного оружия в Польше - 22.04.2024 Украина.ру
Дуда готов обсудить размещение ядерного оружия в Польше
Президент Польши Анджей Дуда готов обсудить с премьер-министром Дональдом Туском вопрос размещения в стране ядерного оружия. Об этом он заявил 22 апреля, выразив уверенность, что такой шаг усилит безопасность Польши
2024-04-22T22:48
2024-04-22T22:48
2024-04-22T22:48
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Дуда напомнил, что вопросы размещения в Польше ядерного оружия США в рамках программы Nuclear sharing уже обсуждались ранее, с несколькими американскими президентами. По словам президента, сама программа реализуется США в рамках блока НАТО, что позволяет размещать ядерное оружие в некоторых европейских странах альянса, которое им не обладает. "Мы открыты к переговорам с союзниками. Если бы союзники имели такое обоснование и необходимость, чтобы разместить ядерное оружие также на территории нашей страны по принципу Nuclear sharing, то мы готовы вступить в такие переговоры, в такую дискуссию, так как мы не имеем сомнений, что наличие ядерного оружия … в огромной степени усиливает безопасность страны", - добавил польский лидер. Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt сказал, что местные власти готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. В Кремле в ответ на такое заявление, предупредили, что Россия будет предпринимать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать свою безопасность.
https://ukraina.ru/20240420/1054626515.html
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новости, польша, анджей дуда, нато, сша, сво, спецоперация, кремль
Новости, Польша, Анджей Дуда, НАТО, США, СВО, Спецоперация, Кремль
Дуда готов обсудить размещение ядерного оружия в Польше
Президент Польши Анджей Дуда готов обсудить с премьер-министром Дональдом Туском вопрос размещения в стране ядерного оружия. Об этом он заявил 22 апреля, выразив уверенность, что такой шаг усилит безопасность Польши
"Конечно, я встречусь с господином премьером, так как для меня ясным и очевидным вопросом является сотрудничество. Мы сотрудничаем по вопросам внешней политики и в каждом другом вопросе, где есть необходимость", – цитирует его РИА Новости.
Дуда напомнил, что вопросы размещения в Польше ядерного оружия США в рамках программы Nuclear sharing уже обсуждались ранее, с несколькими американскими президентами.
По словам президента, сама программа реализуется США в рамках блока НАТО, что позволяет размещать ядерное оружие в некоторых европейских странах альянса, которое им не обладает.
"Мы открыты к переговорам с союзниками. Если бы союзники имели такое обоснование и необходимость, чтобы разместить ядерное оружие также на территории нашей страны по принципу Nuclear sharing, то мы готовы вступить в такие переговоры, в такую дискуссию, так как мы не имеем сомнений, что наличие ядерного оружия … в огромной степени усиливает безопасность страны", - добавил польский лидер.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt сказал, что местные власти готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. В Кремле в ответ на такое заявление, предупредили,
что Россия будет предпринимать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать свою безопасность.