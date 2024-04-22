Дуда готов обсудить размещение ядерного оружия в Польше - 22.04.2024 Украина.ру
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Дуда готов обсудить размещение ядерного оружия в Польше
Дуда готов обсудить размещение ядерного оружия в Польше - 22.04.2024 Украина.ру
Дуда готов обсудить размещение ядерного оружия в Польше
Президент Польши Анджей Дуда готов обсудить с премьер-министром Дональдом Туском вопрос размещения в стране ядерного оружия. Об этом он заявил 22 апреля, выразив уверенность, что такой шаг усилит безопасность Польши
2024-04-22T22:48
2024-04-22T22:48
новости
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Дуда напомнил, что вопросы размещения в Польше ядерного оружия США в рамках программы Nuclear sharing уже обсуждались ранее, с несколькими американскими президентами. По словам президента, сама программа реализуется США в рамках блока НАТО, что позволяет размещать ядерное оружие в некоторых европейских странах альянса, которое им не обладает. "Мы открыты к переговорам с союзниками. Если бы союзники имели такое обоснование и необходимость, чтобы разместить ядерное оружие также на территории нашей страны по принципу Nuclear sharing, то мы готовы вступить в такие переговоры, в такую дискуссию, так как мы не имеем сомнений, что наличие ядерного оружия … в огромной степени усиливает безопасность страны", - добавил польский лидер. Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt сказал, что местные власти готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. В Кремле в ответ на такое заявление, предупредили, что Россия будет предпринимать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать свою безопасность.
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новости, польша, анджей дуда, нато, сша, сво, спецоперация, кремль
Новости, Польша, Анджей Дуда, НАТО, США, СВО, Спецоперация, Кремль

Дуда готов обсудить размещение ядерного оружия в Польше

22:48 22.04.2024
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP / Mindaugas Kulbis
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Президент Польши Анджей Дуда готов обсудить с премьер-министром Дональдом Туском вопрос размещения в стране ядерного оружия. Об этом он заявил 22 апреля, выразив уверенность, что такой шаг усилит безопасность Польши
"Конечно, я встречусь с господином премьером, так как для меня ясным и очевидным вопросом является сотрудничество. Мы сотрудничаем по вопросам внешней политики и в каждом другом вопросе, где есть необходимость", – цитирует его РИА Новости.
Дуда напомнил, что вопросы размещения в Польше ядерного оружия США в рамках программы Nuclear sharing уже обсуждались ранее, с несколькими американскими президентами.
По словам президента, сама программа реализуется США в рамках блока НАТО, что позволяет размещать ядерное оружие в некоторых европейских странах альянса, которое им не обладает.
"Мы открыты к переговорам с союзниками. Если бы союзники имели такое обоснование и необходимость, чтобы разместить ядерное оружие также на территории нашей страны по принципу Nuclear sharing, то мы готовы вступить в такие переговоры, в такую дискуссию, так как мы не имеем сомнений, что наличие ядерного оружия … в огромной степени усиливает безопасность страны", - добавил польский лидер.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt сказал, что местные власти готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. В Кремле в ответ на такое заявление, предупредили, что Россия будет предпринимать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать свою безопасность.
20 апреля, 16:02
ЕС обещает Киеву новые системы ПВО. Но в Польше намекают на большееПремьер Польши Дональд Туск заявил, что на саммите ЕС "было выражено общее намерение, чтобы Европа взяла на себя часть ответственности за безопасность украинского неба". Но пока это похоже на фигуру речи.
 
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