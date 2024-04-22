Кремль отреагировал на планы Польши разместить у себя ядерное оружие - 22.04.2024 Украина.ру
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Кремль отреагировал на планы Польши разместить у себя ядерное оружие
Кремль отреагировал на планы Польши разместить у себя ядерное оружие - 22.04.2024 Украина.ру
Кремль отреагировал на планы Польши разместить у себя ядерное оружие
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля прокомментировал журналистам заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие
2024-04-22T13:38
2024-04-22T13:38
ядерное
польша
ядерное оружие
новости
россия
сша
анджей дуда
дмитрий песков
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"Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации (плана). Я думаю, в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что местные власти готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают.Глава МИД РФ Сергей Лавров осенью 2023 года заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе.
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ядерное, польша, ядерное оружие, новости, россия, сша, анджей дуда, дмитрий песков, нато
ядерное, Польша, Ядерное оружие, Новости, Россия, США, Анджей Дуда, Дмитрий Песков, НАТО

Кремль отреагировал на планы Польши разместить у себя ядерное оружие

13:38 22.04.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля прокомментировал журналистам заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие
"Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации (плана). Я думаю, в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что местные власти готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.
Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают.
Глава МИД РФ Сергей Лавров осенью 2023 года заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе.
Презентация инсталляции Дальневосточный финал в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
19 апреля, 16:38
Американские журналисты рассказали, что будет с Белым домом, если РФ применит ядерное оружие Население Лондона превратится в пар, если на центральную улицу Стрэнд, расположенную недалеко от Трафальгарской площади, упадет 800-килотоннная бомба. То же касается и Вашингтона, где находится Белый дом. Такой прогноз дает профессор и историк ядерных технологий Алекс Веллерстайн, их публикует британская газета Metro
 
ядерноеПольшаЯдерное оружиеНовостиРоссияСШААнджей ДудаДмитрий ПесковНАТО
 
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