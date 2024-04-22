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Кремль отреагировал на планы Польши разместить у себя ядерное оружие

Кремль отреагировал на планы Польши разместить у себя ядерное оружие - 22.04.2024 Украина.ру

Кремль отреагировал на планы Польши разместить у себя ядерное оружие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля прокомментировал журналистам заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие

2024-04-22T13:38

2024-04-22T13:38

2024-04-22T13:38

ядерное

польша

ядерное оружие

новости

россия

сша

анджей дуда

дмитрий песков

нато

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"Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации (плана). Я думаю, в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что местные власти готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают.Глава МИД РФ Сергей Лавров осенью 2023 года заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе.

https://ukraina.ru/20240419/1054612439.html

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ядерное, польша, ядерное оружие, новости, россия, сша, анджей дуда, дмитрий песков, нато