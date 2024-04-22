Кремль отреагировал на планы Польши разместить у себя ядерное оружие
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля прокомментировал журналистам заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие
"Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации (плана). Я думаю, в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что местные власти готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.
Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают.
Глава МИД РФ Сергей Лавров осенью 2023 года заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе.
19 апреля, 16:38Американские журналисты рассказали, что будет с Белым домом, если РФ применит ядерное оружие Население Лондона превратится в пар, если на центральную улицу Стрэнд, расположенную недалеко от Трафальгарской площади, упадет 800-килотоннная бомба. То же касается и Вашингтона, где находится Белый дом. Такой прогноз дает профессор и историк ядерных технологий Алекс Веллерстайн, их публикует британская газета Metro