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В Палате представителей рассказали, когда Киев получит новое западное оружие от союзников
В Палате представителей рассказали, когда Киев получит новое западное оружие от союзников - 22.04.2024 Украина.ру
В Палате представителей рассказали, когда Киев получит новое западное оружие от союзников
Украина получит помощь от Соединенных Штатов Америки раньше, чем этого ожидают, самый большой союзник Киева оперативно мобилизуется для этого, пообещали члены Палаты представителей Томас Кейн и Билл Китинг во время своего визита в украинскую столицу
2024-04-22T22:06
2024-04-22T22:06
2024-04-22T22:07
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Он уточнил, что Киев также может получить ракеты дальнего действия, способные преодолевать расстояния до 300 километров. Вероятнее всего, речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS, передача которых прописана в законопроекте США о выделении помощи Киеву, который осталось подписать Сенату и президенту. "Есть люди как в этой стране, так и в Соединенных Штатах, которые знают, что будет включено в эти пакеты. У нас есть гарантии как в Соединенных Штатах, так и в этой стране, что люди смогут очень-очень быстро использовать отправленные материалы", - заявил Томас Кейн. Скорой передаче дальнобойного оружия сегодня радовался и президент Украины Владимир Зеленский. По итогам телефонных переговоров с главой Белого дома Джо Байденом, он сообщил, что новый пакет американской помощи будет быстрым, мощным, а также усилит противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности Вооружённых сил страны. "Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности", - говорится в телеграм-канале Зеленского. Отметим, что в документе о помощи Киеву действительно сказано, что если законопроект утвердят, президент США Джо Байден будет обязан передать Украине ATACMS большой дальности, "как только это будет возможно". Вместе с тем, если хозяин Белого дома решит, что передача такого оружия нанесет ущерб интересам национальной безопасности США, то он может отложить поставки.
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новости, владимир зеленский, киев, джо байден, украина, сша, всу, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация
Новости, Владимир Зеленский, Киев, Джо Байден, Украина, США, ВСУ, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация
В Палате представителей рассказали, когда Киев получит новое западное оружие от союзников
22:06 22.04.2024 (обновлено: 22:07 22.04.2024)
Украина получит помощь от Соединенных Штатов Америки раньше, чем этого ожидают, самый большой союзник Киева оперативно мобилизуется для этого, пообещали члены Палаты представителей Томас Кейн и Билл Китинг во время своего визита в украинскую столицу
"По вопросу времени это произойдет раньше, чем кто-либо может подумать. Сегодня утром мы встретились с 82-й воздушно-десантной дивизией, мы говорили с нашими людьми. Они готовились к этому. Они просто не ждут. Они были готовы, и оружие, которое мы получим здесь, прибудет сюда быстрее, чем, я думаю, любая армия смогла бы мобилизоваться, чтобы доставить их сюда", – цитирует Китинга "РБК-Украина".
Он уточнил, что Киев также может получить ракеты дальнего действия, способные преодолевать расстояния до 300 километров. Вероятнее всего, речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS, передача которых прописана в законопроекте США о выделении помощи Киеву, который осталось подписать Сенату и президенту.
"Есть люди как в этой стране, так и в Соединенных Штатах, которые знают, что будет включено в эти пакеты. У нас есть гарантии как в Соединенных Штатах, так и в этой стране, что люди смогут очень-очень быстро использовать отправленные материалы", - заявил Томас Кейн.
Скорой передаче дальнобойного оружия сегодня радовался и президент Украины Владимир Зеленский. По итогам телефонных переговоров с главой Белого дома Джо Байденом, он сообщил, что новый пакет американской помощи будет быстрым, мощным, а также усилит противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности Вооружённых сил страны.
"Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности", - говорится в телеграм-канале Зеленского.
Отметим, что в документе о помощи Киеву действительно сказано
, что если законопроект утвердят, президент США Джо Байден будет обязан передать Украине ATACMS большой дальности, "как только это будет возможно". Вместе с тем, если хозяин Белого дома решит, что передача такого оружия нанесет ущерб интересам национальной безопасности США, то он может отложить поставки.