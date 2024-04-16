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Киеву придется повышать налоги, так как не хватает 50 млрд грн для ВСУ

Киеву придется повышать налоги, так как не хватает 50 млрд грн для ВСУ - 16.04.2024 Украина.ру

Киеву придется повышать налоги, так как не хватает 50 млрд грн для ВСУ

Государственный бюджет не располагает дополнительными 50 миллиардами гривен, которые предназначены для выплат солдатам украинской армии. Единственным возможным источником финансирования больших расходов может стать только повышение налогов, передает издание "Украинская правда"

2024-04-16T20:40

2024-04-16T20:40

2024-04-16T20:40

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Речь идет о доплате в размере 70 тысяч гривен за выполнение задач на передовой, которую Кабинет министров определил выплачивать с 1 апреля этого года. По расчетам украинского Минфина, до конца 2024-го дополнительная потребность в финансировании для выплаты дополнительного вознаграждения превысит 50 миллиардов гривен. Также уже сегодня депутаты и чиновники обсуждают возможность увеличения расходов на нужды обороны в 2024 году на более 400 миллиардов гривен, которые необходимы для закупки военной техники и боеприпасов ВСУ. СМИ пишет, что Минфин уже готовит изменения в госбюджет, но источники финансирования дополнительных расходов пока неизвестны. При этом, уточняется, что исключительно из внутренних ресурсов следует извлечь около 500 миллионов гривен. По информации источников в парламенте, на которых ссылаются журналисты, единственным возможным источником финансирования таких расходов может стать повышение налогов. При условии успешных переговоров о реструктуризации долга по евробондам правительство может сэкономить около 200 миллиардов гривен на погашении этих ценных бумаг и выплате процентов по ним. Ранее на Украине отменили налог на люксовые автомобили, а в МИД РФ объяснили почему.

https://ukraina.ru/20231124/1051325101.html

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новости, минфин, украина, кабинет министров, вооруженные силы украины, киев, финансирование, оборона, сво, спецслужба, спецоперация, россия