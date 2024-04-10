https://ukraina.ru/20240410/1054432540.html
Зеленский впервые после длительного перерыва заговорил об участии Москвы в переговорах
Зеленский впервые после длительного перерыва заговорил об участии Москвы в переговорах - 10.04.2024 Украина.ру
Зеленский впервые после длительного перерыва заговорил об участии Москвы в переговорах
Российская сторона сможет принять участие в переговорах по завершению боевых действий на Украине, но только после того как план будет утверждён на летнем мирном саммите в Швейцарии. Об этом в среду, 10 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт издание Bild
2024-04-10T20:20
2024-04-10T20:20
2024-04-10T20:20
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Примечательно, что Зеленский вновь повторил, что швейцарская конференция по урегулированию на Украине не нуждается в присутствии российской стороны, куда, к слову, представители Москвы и не собирались. Напомним, мирный саммит по Украине будет проведен в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден в июне этого года. Как уточнили в МИД Швейцарии, к участию приглашены представители стран G7, Китая, Индии, Бразилии и другие страны Глобального Юга. Компания участников будет обсуждать безальтернативную "формулу мира" Зеленского. К каким итогам в Швейцарии пытаются прийти с помощью этого не сообщается. Минск и Москва не примут участие в переговорах такого формата.
https://ukraina.ru/20240407/1054339580.html
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новости, украина, владимир зеленский, москва, швейцария, переговоры, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Москва, Швейцария, переговоры, СВО
Зеленский впервые после длительного перерыва заговорил об участии Москвы в переговорах
Российская сторона сможет принять участие в переговорах по завершению боевых действий на Украине, но только после того как план будет утверждён на летнем мирном саммите в Швейцарии. Об этом в среду, 10 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт издание Bild
"Мы подготовим план, и я думаю, что некоторые пункты будут готовы и будут содержать конкретные детали. (...) разумеется, некоторые переговорщики... представят (план) российским представителям, но только после того, как мы составим общее мнение", – уточнил глава государства.
Примечательно, что Зеленский вновь повторил, что швейцарская конференция по урегулированию на Украине не нуждается в присутствии российской стороны, куда, к слову, представители Москвы и не собирались.
Напомним, мирный саммит по Украине будет проведен в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден в июне этого года. Как уточнили в МИД Швейцарии, к участию приглашены представители стран G7, Китая, Индии, Бразилии и другие страны Глобального Юга.
Компания участников будет обсуждать безальтернативную "формулу мира" Зеленского. К каким итогам в Швейцарии пытаются прийти с помощью этого не сообщается.
Минск и Москва не примут участие в переговорах такого формата.