Зеленский впервые после длительного перерыва заговорил об участии Москвы в переговорах - 10.04.2024 Украина.ру
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Зеленский впервые после длительного перерыва заговорил об участии Москвы в переговорах
Зеленский впервые после длительного перерыва заговорил об участии Москвы в переговорах - 10.04.2024 Украина.ру
Зеленский впервые после длительного перерыва заговорил об участии Москвы в переговорах
Российская сторона сможет принять участие в переговорах по завершению боевых действий на Украине, но только после того как план будет утверждён на летнем мирном саммите в Швейцарии. Об этом в среду, 10 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт издание Bild
2024-04-10T20:20
2024-04-10T20:20
новости
украина
владимир зеленский
москва
швейцария
переговоры
сво
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Примечательно, что Зеленский вновь повторил, что швейцарская конференция по урегулированию на Украине не нуждается в присутствии российской стороны, куда, к слову, представители Москвы и не собирались. Напомним, мирный саммит по Украине будет проведен в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден в июне этого года. Как уточнили в МИД Швейцарии, к участию приглашены представители стран G7, Китая, Индии, Бразилии и другие страны Глобального Юга. Компания участников будет обсуждать безальтернативную "формулу мира" Зеленского. К каким итогам в Швейцарии пытаются прийти с помощью этого не сообщается. Минск и Москва не примут участие в переговорах такого формата.
https://ukraina.ru/20240407/1054339580.html
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новости, украина, владимир зеленский, москва, швейцария, переговоры, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Москва, Швейцария, переговоры, СВО

Зеленский впервые после длительного перерыва заговорил об участии Москвы в переговорах

20:20 10.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Российская сторона сможет принять участие в переговорах по завершению боевых действий на Украине, но только после того как план будет утверждён на летнем мирном саммите в Швейцарии. Об этом в среду, 10 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт издание Bild
"Мы подготовим план, и я думаю, что некоторые пункты будут готовы и будут содержать конкретные детали. (...) разумеется, некоторые переговорщики... представят (план) российским представителям, но только после того, как мы составим общее мнение", – уточнил глава государства.
Примечательно, что Зеленский вновь повторил, что швейцарская конференция по урегулированию на Украине не нуждается в присутствии российской стороны, куда, к слову, представители Москвы и не собирались.
Напомним, мирный саммит по Украине будет проведен в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден в июне этого года. Как уточнили в МИД Швейцарии, к участию приглашены представители стран G7, Китая, Индии, Бразилии и другие страны Глобального Юга.
Компания участников будет обсуждать безальтернативную "формулу мира" Зеленского. К каким итогам в Швейцарии пытаются прийти с помощью этого не сообщается.
Минск и Москва не примут участие в переговорах такого формата.
- РИА Новости, 1920, 07.04.2024
7 апреля, 10:42
Переговорам быть. Андрей Кортунов о том, какие контакты нужны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу и его французский коллега Себастьян Лекорню провели телефонные переговоры, которые положили начало диалога между Россией и Западом.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийМоскваШвейцарияпереговорыСВО
 
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