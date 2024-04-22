https://ukraina.ru/20240422/1054658552.html
В Харьковской области обесточены около сотни населенных пунктов
В Харьковской области обесточены около сотни населенных пунктов - 22.04.2024 Украина.ру
В Харьковской области обесточены около сотни населенных пунктов
В результате боевых действий в Харьковской области без света остаются жители почти сотни населенных пунктов. Об этом 22 апреля заявил исполняющий обязанности генерального директора АО "Харьковоблэнерго" Вячеслав Кравцов, передает "Интерфакс Украина"
2024-04-22T20:01
2024-04-22T20:01
2024-04-22T20:01
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Кравцов добавил, что массированные атаки ВС РФ привели к тому, что в регионе оказались повреждены тысячи энергетических объектов, а сотни единиц автотранспортной спецтехники уничтожены. По его словам, все обесточенные населенные пункты находятся в зоне активных боевых действий. При этом ремонт осложнен обстрелами, минированием и техническими возможностями Украины. Сегодня российская армия поразила поразила телевышку на которой были на системы связи противовоздушной обороны. Напомним, Вооруженные силы Украины обстреливают мирные населенные пункты Белгородской области именно из Харьковской области. В ответ – ВС РФ наносит удары возмездия. По словам президента России Владимира Путина, подразделения и так делают это лояльно, потому как дождались пока закончилась зима.
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новости, харьковская область, россия, украина, харьковоблэнерго, всу, сво, спецоперация, вс рф
Новости, Харьковская область, Россия, Украина, Харьковоблэнерго, ВСУ, СВО, Спецоперация, ВС РФ
В Харьковской области обесточены около сотни населенных пунктов
В результате боевых действий в Харьковской области без света остаются жители почти сотни населенных пунктов. Об этом 22 апреля заявил исполняющий обязанности генерального директора АО "Харьковоблэнерго" Вячеслав Кравцов, передает "Интерфакс Украина"
"В результате боевых действий и обстрелов с начала войны было обесточено 500 населенных пунктов. Во многих из них электрические сети были разрушены на 80-90%. Как только позволила ситуация с безопасностью, наши специалисты приступили к восстановительным работам. В настоящее время без света пока остается до сотни населенных пунктов", – уточнил он.
Кравцов добавил, что массированные атаки ВС РФ привели к тому, что в регионе оказались повреждены тысячи энергетических объектов, а сотни единиц автотранспортной спецтехники уничтожены.
По его словам, все обесточенные населенные пункты находятся в зоне активных боевых действий. При этом ремонт осложнен обстрелами, минированием и техническими возможностями Украины.
Сегодня российская армия поразила
поразила телевышку на которой были на системы связи противовоздушной обороны.
Напомним, Вооруженные силы Украины обстреливают мирные населенные пункты Белгородской области именно из Харьковской области. В ответ – ВС РФ наносит удары возмездия. По словам президента России Владимира Путина, подразделения и так делают это лояльно, потому как дождались пока закончилась зима.