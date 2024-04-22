В Харьковской области обесточены около сотни населенных пунктов - 22.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240422/1054658552.html
В Харьковской области обесточены около сотни населенных пунктов
В Харьковской области обесточены около сотни населенных пунктов - 22.04.2024 Украина.ру
В Харьковской области обесточены около сотни населенных пунктов
В результате боевых действий в Харьковской области без света остаются жители почти сотни населенных пунктов. Об этом 22 апреля заявил исполняющий обязанности генерального директора АО "Харьковоблэнерго" Вячеслав Кравцов, передает "Интерфакс Украина"
2024-04-22T20:01
2024-04-22T20:01
новости
харьковская область
россия
украина
харьковоблэнерго
всу
сво
спецоперация
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102456/50/1024565092_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_93525640e07338978f16c9df4333a07d.jpg.webp
Кравцов добавил, что массированные атаки ВС РФ привели к тому, что в регионе оказались повреждены тысячи энергетических объектов, а сотни единиц автотранспортной спецтехники уничтожены. По его словам, все обесточенные населенные пункты находятся в зоне активных боевых действий. При этом ремонт осложнен обстрелами, минированием и техническими возможностями Украины. Сегодня российская армия поразила поразила телевышку на которой были на системы связи противовоздушной обороны. Напомним, Вооруженные силы Украины обстреливают мирные населенные пункты Белгородской области именно из Харьковской области. В ответ – ВС РФ наносит удары возмездия. По словам президента России Владимира Путина, подразделения и так делают это лояльно, потому как дождались пока закончилась зима.
https://ukraina.ru/20240411/1054462622.html
харьковская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102456/50/1024565092_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_cd958637238c97b40605b190d8406958.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьковская область, россия, украина, харьковоблэнерго, всу, сво, спецоперация, вс рф
Новости, Харьковская область, Россия, Украина, Харьковоблэнерго, ВСУ, СВО, Спецоперация, ВС РФ

В Харьковской области обесточены около сотни населенных пунктов

20:01 22.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
В результате боевых действий в Харьковской области без света остаются жители почти сотни населенных пунктов. Об этом 22 апреля заявил исполняющий обязанности генерального директора АО "Харьковоблэнерго" Вячеслав Кравцов, передает "Интерфакс Украина"
"В результате боевых действий и обстрелов с начала войны было обесточено 500 населенных пунктов. Во многих из них электрические сети были разрушены на 80-90%. Как только позволила ситуация с безопасностью, наши специалисты приступили к восстановительным работам. В настоящее время без света пока остается до сотни населенных пунктов", – уточнил он.
Кравцов добавил, что массированные атаки ВС РФ привели к тому, что в регионе оказались повреждены тысячи энергетических объектов, а сотни единиц автотранспортной спецтехники уничтожены.
По его словам, все обесточенные населенные пункты находятся в зоне активных боевых действий. При этом ремонт осложнен обстрелами, минированием и техническими возможностями Украины.
Сегодня российская армия поразила поразила телевышку на которой были на системы связи противовоздушной обороны.
Напомним, Вооруженные силы Украины обстреливают мирные населенные пункты Белгородской области именно из Харьковской области. В ответ – ВС РФ наносит удары возмездия. По словам президента России Владимира Путина, подразделения и так делают это лояльно, потому как дождались пока закончилась зима.
Встреча президентов России и Белоруссии
11 апреля, 21:56
Путин об ударах по Украине: мы вынуждены отвечатьНа удары украинской армии по российским энергообъектам в тылу страны, подразделения ВС РФ вынуждены были ответить. Однако и это российские вооружённые силы делают гуманно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко
 
НовостиХарьковская областьРоссияУкраинаХарьковоблэнергоВСУСВОСпецоперацияВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:01В Харьковской области обесточены около сотни населенных пунктов
19:38Донецкий фронт. Российская армия штурмует Красногоровку с помощью Чудо-Танка
19:26Украинцы тестируют и умирают, союзники – только поставляют:в Минобороны нашли мотивацию для спонсоров ВСУ
19:18Виктория против Майи. Блок "Победа" хочет изменить русофобский курс Молдавии
18:50В ЕС рассказали, когда Киев получит снаряды, собранные по чешской инициативе
18:34Как Россия может наказать США: Делягин о болезненном ударе и действиях после инаугурации Путина
18:31Байден спровоцировал дипломатический скандал, придумав, что его дядю съели каннибалы – Bild
18:03Зеленский думает о переговорах, Харьков лишили телевышки. Итоги 22 апреля на Украине
18:00Ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи ПВО
17:57ВСУ уже ничего не поможет. Почему долгожданная помощь США не станет спасением для Украины
17:53Родственники убитого мотоциклиста заявили об угрозах со стороны Аббасовых
17:49Зеленский объяснил зачем кинул молодежь на убой в ВСУ – все дело в технологиях
17:36На тракториста, избившего Героя России, возбудили уголовное дело
17:27Максим Бардин: Глубинная Молдавия не готова быть "анти-Россией" и убивать себя как Украина
17:25После 2024 года Украину ожидает неопределенность, несмотря на помощь США – Reuters
17:03Хроника уничтожения: как Россия превращает западное оружие на Украине в металлолом
17:01"Пугачева погрузилась в мир пошлости Галкина". Киселев о незамеченном юбилее примадонны
16:53Суд вынес приговор наемникам из Грузии, примкнувшим к ВСУ
16:52Бардин Максим: кто он
16:50Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMS
Лента новостейМолния