https://ukraina.ru/20240422/1054658552.html

В Харьковской области обесточены около сотни населенных пунктов

В Харьковской области обесточены около сотни населенных пунктов - 22.04.2024 Украина.ру

В Харьковской области обесточены около сотни населенных пунктов

В результате боевых действий в Харьковской области без света остаются жители почти сотни населенных пунктов. Об этом 22 апреля заявил исполняющий обязанности генерального директора АО "Харьковоблэнерго" Вячеслав Кравцов, передает "Интерфакс Украина"

2024-04-22T20:01

2024-04-22T20:01

2024-04-22T20:01

новости

харьковская область

россия

украина

харьковоблэнерго

всу

сво

спецоперация

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102456/50/1024565092_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_93525640e07338978f16c9df4333a07d.jpg.webp

Кравцов добавил, что массированные атаки ВС РФ привели к тому, что в регионе оказались повреждены тысячи энергетических объектов, а сотни единиц автотранспортной спецтехники уничтожены. По его словам, все обесточенные населенные пункты находятся в зоне активных боевых действий. При этом ремонт осложнен обстрелами, минированием и техническими возможностями Украины. Сегодня российская армия поразила поразила телевышку на которой были на системы связи противовоздушной обороны. Напомним, Вооруженные силы Украины обстреливают мирные населенные пункты Белгородской области именно из Харьковской области. В ответ – ВС РФ наносит удары возмездия. По словам президента России Владимира Путина, подразделения и так делают это лояльно, потому как дождались пока закончилась зима.

https://ukraina.ru/20240411/1054462622.html

харьковская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьковская область, россия, украина, харьковоблэнерго, всу, сво, спецоперация, вс рф