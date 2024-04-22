https://ukraina.ru/20240422/1054657727.html
Байден спровоцировал дипломатический скандал, придумав, что его дядю съели каннибалы – Bild
Байден спровоцировал дипломатический скандал, придумав, что его дядю съели каннибалы – Bild - 22.04.2024 Украина.ру
Байден спровоцировал дипломатический скандал, придумав, что его дядю съели каннибалы – Bild
Президент США Джо Байден унизил жителей Папуа-Новой Гвинеи, рассказав фейковую историю о своем дяде, которого якобы съели каннибалы этого государства. Слова хозяина Белого дома вызвали гнев премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Джеймса Марапе, передает Bild
2024-04-22T18:31
2024-04-22T18:31
2024-04-22T18:31
новости
сша
джо байден
папуа-новая гвинея
bild
дипломатические отношения
скандал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051816359_0:8:1612:914_1920x0_80_0_0_17e815a3ca1799b2bcbafdf280141c10.jpg
Речь идет о заявлении Байдена, сделанном в ходе предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Там он рассказал, что его дядя Эмброуз Финнеган, погибший во Второй мировой войне, якобы был съеден каннибалами. Как позже пояснили в Белом доме, на самом деле самолёт Финнегана пропал в море в 1944 году. В ответ на слова Байдена премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе заявил, что тот "по-видимому, имел в виду, что его дядю съели каннибалы после того, как его самолёт сбили над Папуа — Новой Гвинеей". "Слова президента Байдена, возможно, были оговоркой, но моя страна не заслуживает того, чтобы на неё навешивали подобные ярлыки", — заявил Марапе. Помимо этого, он призвал власти США помочь устранить следы войны в островном государстве, в том числе забрать останки солдат, боеприпасы и обломки военной техники. Ранее сообщалось, что Джо Байден саботировал мирное соглашение между Москвой и Киевом.
https://ukraina.ru/20240216/1053331613.html
сша
папуа-новая гвинея
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051816359_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_9008953e59da99a686216c2390d96d1c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, джо байден, папуа-новая гвинея, bild, дипломатические отношения, скандал
Байден спровоцировал дипломатический скандал, придумав, что его дядю съели каннибалы – Bild
Президент США Джо Байден унизил жителей Папуа-Новой Гвинеи, рассказав фейковую историю о своем дяде, которого якобы съели каннибалы этого государства. Слова хозяина Белого дома вызвали гнев премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Джеймса Марапе, передает Bild
Речь идет о заявлении Байдена, сделанном в ходе предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Там он рассказал, что его дядя Эмброуз Финнеган, погибший во Второй мировой войне, якобы был съеден каннибалами.
"Он (прим. ред. - Финнеган) летал на одномоторных самолётах, совершал разведывательные полёты над Новой Гвинеей. Его сбили в районе, где тогда было много каннибалов. Тело так и не нашли, потому что в той части Новой Гвинеи действительно было много каннибалов", – приводит издание слова главы государства.
Как позже пояснили в Белом доме, на самом деле самолёт Финнегана пропал в море в 1944 году. В ответ на слова Байдена премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе заявил, что тот "по-видимому, имел в виду, что его дядю съели каннибалы после того, как его самолёт сбили над Папуа — Новой Гвинеей".
"Слова президента Байдена, возможно, были оговоркой, но моя страна не заслуживает того, чтобы на неё навешивали подобные ярлыки", — заявил Марапе.
Помимо этого, он призвал власти США помочь устранить следы войны в островном государстве, в том числе забрать останки солдат, боеприпасы и обломки военной техники.
Ранее сообщалось, что Джо Байден саботировал
мирное соглашение между Москвой и Киевом.