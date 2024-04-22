https://ukraina.ru/20240422/1054657727.html

Байден спровоцировал дипломатический скандал, придумав, что его дядю съели каннибалы – Bild

Байден спровоцировал дипломатический скандал, придумав, что его дядю съели каннибалы – Bild - 22.04.2024 Украина.ру

Байден спровоцировал дипломатический скандал, придумав, что его дядю съели каннибалы – Bild

Президент США Джо Байден унизил жителей Папуа-Новой Гвинеи, рассказав фейковую историю о своем дяде, которого якобы съели каннибалы этого государства. Слова хозяина Белого дома вызвали гнев премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Джеймса Марапе, передает Bild

2024-04-22T18:31

2024-04-22T18:31

2024-04-22T18:31

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Речь идет о заявлении Байдена, сделанном в ходе предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Там он рассказал, что его дядя Эмброуз Финнеган, погибший во Второй мировой войне, якобы был съеден каннибалами. Как позже пояснили в Белом доме, на самом деле самолёт Финнегана пропал в море в 1944 году. В ответ на слова Байдена премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе заявил, что тот "по-видимому, имел в виду, что его дядю съели каннибалы после того, как его самолёт сбили над Папуа — Новой Гвинеей". "Слова президента Байдена, возможно, были оговоркой, но моя страна не заслуживает того, чтобы на неё навешивали подобные ярлыки", — заявил Марапе. Помимо этого, он призвал власти США помочь устранить следы войны в островном государстве, в том числе забрать останки солдат, боеприпасы и обломки военной техники. Ранее сообщалось, что Джо Байден саботировал мирное соглашение между Москвой и Киевом.

https://ukraina.ru/20240216/1053331613.html

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новости, сша, джо байден, папуа-новая гвинея, bild, дипломатические отношения, скандал