Байден спровоцировал дипломатический скандал, придумав, что его дядю съели каннибалы – Bild - 22.04.2024 Украина.ру
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Байден спровоцировал дипломатический скандал, придумав, что его дядю съели каннибалы – Bild
Байден спровоцировал дипломатический скандал, придумав, что его дядю съели каннибалы – Bild - 22.04.2024 Украина.ру
Байден спровоцировал дипломатический скандал, придумав, что его дядю съели каннибалы – Bild
Президент США Джо Байден унизил жителей Папуа-Новой Гвинеи, рассказав фейковую историю о своем дяде, которого якобы съели каннибалы этого государства. Слова хозяина Белого дома вызвали гнев премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Джеймса Марапе, передает Bild
2024-04-22T18:31
2024-04-22T18:31
новости
сша
джо байден
папуа-новая гвинея
bild
дипломатические отношения
скандал
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Речь идет о заявлении Байдена, сделанном в ходе предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Там он рассказал, что его дядя Эмброуз Финнеган, погибший во Второй мировой войне, якобы был съеден каннибалами. Как позже пояснили в Белом доме, на самом деле самолёт Финнегана пропал в море в 1944 году. В ответ на слова Байдена премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе заявил, что тот "по-видимому, имел в виду, что его дядю съели каннибалы после того, как его самолёт сбили над Папуа — Новой Гвинеей". "Слова президента Байдена, возможно, были оговоркой, но моя страна не заслуживает того, чтобы на неё навешивали подобные ярлыки", — заявил Марапе. Помимо этого, он призвал власти США помочь устранить следы войны в островном государстве, в том числе забрать останки солдат, боеприпасы и обломки военной техники. Ранее сообщалось, что Джо Байден саботировал мирное соглашение между Москвой и Киевом.
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новости, сша, джо байден, папуа-новая гвинея, bild, дипломатические отношения, скандал
Новости, США, Джо Байден, Папуа-Новая Гвинея, Bild, дипломатические отношения, скандал

Байден спровоцировал дипломатический скандал, придумав, что его дядю съели каннибалы – Bild

18:31 22.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден унизил жителей Папуа-Новой Гвинеи, рассказав фейковую историю о своем дяде, которого якобы съели каннибалы этого государства. Слова хозяина Белого дома вызвали гнев премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Джеймса Марапе, передает Bild
Речь идет о заявлении Байдена, сделанном в ходе предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Там он рассказал, что его дядя Эмброуз Финнеган, погибший во Второй мировой войне, якобы был съеден каннибалами.
"Он (прим. ред. - Финнеган) летал на одномоторных самолётах, совершал разведывательные полёты над Новой Гвинеей. Его сбили в районе, где тогда было много каннибалов. Тело так и не нашли, потому что в той части Новой Гвинеи действительно было много каннибалов", – приводит издание слова главы государства.
Как позже пояснили в Белом доме, на самом деле самолёт Финнегана пропал в море в 1944 году. В ответ на слова Байдена премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе заявил, что тот "по-видимому, имел в виду, что его дядю съели каннибалы после того, как его самолёт сбили над Папуа — Новой Гвинеей".

"Слова президента Байдена, возможно, были оговоркой, но моя страна не заслуживает того, чтобы на неё навешивали подобные ярлыки", — заявил Марапе.

Помимо этого, он призвал власти США помочь устранить следы войны в островном государстве, в том числе забрать останки солдат, боеприпасы и обломки военной техники.
Ранее сообщалось, что Джо Байден саботировал мирное соглашение между Москвой и Киевом.
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