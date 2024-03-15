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Байден саботировал мирное соглашение между Москвой и Киевом - Маск

Байден саботировал мирное соглашение между Москвой и Киевом - Маск - 15.03.2024 Украина.ру

Байден саботировал мирное соглашение между Москвой и Киевом - Маск

Американские предприниматель Илон Маск согласился с заявлением о том, что американский президент Джо Байден саботировал мирное соглашение между Россией и Украиной

2024-03-15T07:20

2024-03-15T07:20

2024-03-15T07:25

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Он отреагировал на слова предпринимателя Дэвида Сакса, который указал, что президент США блокировал проект мирного соглашения между двумя странами весной 2022 года.Маск согласился с мнением Сакса о том, что политика Байдена направлена на продление прокси-войны с Россией.На днях Маск отмечал, что попытки наступать, сражаясь с российской армией, только ослабили Вооруженные силы Украины (ВСУ), им следует укрепляться на расстоянии от линии фронта. Он напомнил, что около года назад уже писал о том, что ВСУ не стоит пытаться наступать против хорошо укрепившихся российских войск — вместо этого надо самим строить укрепления.

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новости, россия, москва, киев, илон маск, джеффри сакс, джо байден, вооруженные силы украины