Байден саботировал мирное соглашение между Москвой и Киевом - Маск
07:20 15.03.2024 (обновлено: 07:25 15.03.2024)
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Американские предприниматель Илон Маск согласился с заявлением о том, что американский президент Джо Байден саботировал мирное соглашение между Россией и Украиной
Он отреагировал на слова предпринимателя Дэвида Сакса, который указал, что президент США блокировал проект мирного соглашения между двумя странами весной 2022 года.
Маск согласился с мнением Сакса о том, что политика Байдена направлена на продление прокси-войны с Россией.
"Верно", - написал Маск к комментарию с цитатами Сакса.
На днях Маск отмечал, что попытки наступать, сражаясь с российской армией, только ослабили Вооруженные силы Украины (ВСУ), им следует укрепляться на расстоянии от линии фронта.
Он напомнил, что около года назад уже писал о том, что ВСУ не стоит пытаться наступать против хорошо укрепившихся российских войск — вместо этого надо самим строить укрепления.
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