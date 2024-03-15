Байден саботировал мирное соглашение между Москвой и Киевом - Маск - 15.03.2024 Украина.ру
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Байден саботировал мирное соглашение между Москвой и Киевом - Маск
Байден саботировал мирное соглашение между Москвой и Киевом - Маск - 15.03.2024 Украина.ру
Байден саботировал мирное соглашение между Москвой и Киевом - Маск
Американские предприниматель Илон Маск согласился с заявлением о том, что американский президент Джо Байден саботировал мирное соглашение между Россией и Украиной
2024-03-15T07:20
2024-03-15T07:25
новости
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илон маск
джеффри сакс
джо байден
вооруженные силы украины
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Он отреагировал на слова предпринимателя Дэвида Сакса, который указал, что президент США блокировал проект мирного соглашения между двумя странами весной 2022 года.Маск согласился с мнением Сакса о том, что политика Байдена направлена на продление прокси-войны с Россией.На днях Маск отмечал, что попытки наступать, сражаясь с российской армией, только ослабили Вооруженные силы Украины (ВСУ), им следует укрепляться на расстоянии от линии фронта. Он напомнил, что около года назад уже писал о том, что ВСУ не стоит пытаться наступать против хорошо укрепившихся российских войск — вместо этого надо самим строить укрепления.
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новости, россия, москва, киев, илон маск, джеффри сакс, джо байден, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Москва, Киев, Илон Маск, Джеффри Сакс, Джо Байден, Вооруженные силы Украины

Байден саботировал мирное соглашение между Москвой и Киевом - Маск

07:20 15.03.2024 (обновлено: 07:25 15.03.2024)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP / Alex Brandon
Читать в
Американские предприниматель Илон Маск согласился с заявлением о том, что американский президент Джо Байден саботировал мирное соглашение между Россией и Украиной
Он отреагировал на слова предпринимателя Дэвида Сакса, который указал, что президент США блокировал проект мирного соглашения между двумя странами весной 2022 года.
Маск согласился с мнением Сакса о том, что политика Байдена направлена на продление прокси-войны с Россией.
"Верно", - написал Маск к комментарию с цитатами Сакса.
На днях Маск отмечал, что попытки наступать, сражаясь с российской армией, только ослабили Вооруженные силы Украины (ВСУ), им следует укрепляться на расстоянии от линии фронта.
Он напомнил, что около года назад уже писал о том, что ВСУ не стоит пытаться наступать против хорошо укрепившихся российских войск — вместо этого надо самим строить укрепления.
- РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Вчера, 18:45
Готовность США к переговорам с Россией: конец проекта "Украина" или новый блеф?Президент РФ Владимир Путин чётко обозначил, на каких условиях Россия готова вести переговоры с Западом, и американцы поговаривают о готовности к диалогу. Но не факт, что это не очередная уловка, и давать гарантии России на самом деле никто не собирается
 
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