https://ukraina.ru/20240422/1054656133.html

Родственники убитого мотоциклиста заявили об угрозах со стороны Аббасовых

Родственники убитого мотоциклиста заявили об угрозах со стороны Аббасовых - 22.04.2024 Украина.ру

Родственники убитого мотоциклиста заявили об угрозах со стороны Аббасовых

Родственники мотоциклиста, которого нелегал Шахин Аббасов убил из-за замечания о парковке, заявили об угрозах от его родственников. Об этом заявил представитель потерпевшей стороны, пишут журналисты РИА Новости

2024-04-22T17:53

2024-04-22T17:53

2024-04-22T17:53

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"Мы подали заявление в правоохранительные органы после поступивших угроз от родственников Аббасова", - заявил он.Во время судебного заседания следователь заявила, что родственники Аббасова связывались с семьей убитого и пытались договориться во избежание уголовного дела.Ранее сообщалось, что отец и дядю подозреваемого Шахина Аббасова также арестованы.Телеграм-канал "Zergulio" со ссылкой на слова следователя сообщил, что Бахтияр Аббасов - дядя подозреваемого - активно способствовал сокрытию преступления и давил на потерпевших, принуждая их к даче ложных показаний.Следствие также считает, что Бахтияр незаконно приобрел российское гражданство.Сегодня, 22 апреля, Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал подозреваемого Шахина Аббасова по делу об убийстве.Сам Шахин Аббасов просил отправить его под домашний арест, вину в преднамеренном убийстве не признал, попросил переквалифицировать дело. При этом русским языком он не владеет, пользовался услугами переводчика, сообщили СМИ.В среду, 17 апреля, 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре на Краснодарской улице. 24-летний москвич Кирилл Ковалёв высказал недовольство и сделал замечание водителю. В ответ Аббасов напал на мужчину, избил и ударил ножом в живот. Потерпевший умер в больнице от полученных травм.Спустя два дня, 19 апреля, его и двух двоюродных братьев задержали в Ростовской области. В Следственном комитете Ф выяснили, что нападавший находится в России нелегально. А его временная регистрация истекла в феврале.

https://ukraina.ru/20240422/1054650321.html

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