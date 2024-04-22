https://ukraina.ru/20240422/1054649638.html

"Сбежал из концлагеря": украинский пограничник перешел в Молдавию во время патрулирования

"Сбежал из концлагеря": украинский пограничник перешел в Молдавию во время патрулирования - 22.04.2024 Украина.ру

"Сбежал из концлагеря": украинский пограничник перешел в Молдавию во время патрулирования

Украинский пограничник во время ночного патрулирования убежал в Молдавию, пишет издание "Страна.ua"

2024-04-22T15:29

2024-04-22T15:29

2024-04-22T15:29

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В селе Серпневое Тарутинского района Одесской области пограничник во время патрулирования границы сбежал в Молдавию."Когда напарник пограничника уснул, мужчина переоделся в гражданскую одежду, оставил военную форму и оружие возле дерева и перешел границу", - говорится в материале.Информацию подтвердил его брат, который служит в Вооруженных силах Украины и находится на фронте. Он сообщил, что "его бро ушёл в Молдову".Местные паблики также написали об этой истории.В комментариях одесситы поддержали выбор пограничника. "Совесть у него чиста. Только уважение пацану", "Он выбрал правильный путь", "0 осуждений, 100 понимания", "Красава, сбежал с концлагеря", - прокомментировали украинцы.Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко 22 апреля рассказал, что украинцы призывного возраста платят от 3 до 10 тысяч долларов за незаконный выезд из страны. Ежедневно порядка десяти мужчин пытаются выехать с Украины.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.

https://ukraina.ru/20240422/1054643312.html

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новости, молдавия, украина, одесская область, госпогранслужба, мобилизация, уклонисты