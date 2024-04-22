https://ukraina.ru/20240422/1054646428.html
Бельгия подвела НАТО: солдаты будут кричать "пиф-паф" и бросаться камнями - депутат
Бельгия подвела НАТО: солдаты будут кричать "пиф-паф" и бросаться камнями - депутат - 22.04.2024 Украина.ру
Бельгия подвела НАТО: солдаты будут кричать "пиф-паф" и бросаться камнями - депутат
Запасы боеприпасов Бельгии составляют 7 процентов от требований НАТО. Об этом заявил депутат Палаты представителей Бельгии Тео Франкен в интервью радиопередаче De Ochtend. Тезисы из интервью Франкен опубликовал в соцсети X
2024-04-22T12:12
2024-04-22T12:12
2024-04-22T12:12
новости
бельгия
европа
украина
нато
военнослужащий
оборона
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037272780_0:135:2201:1373_1920x0_80_0_0_2c2a84f4173a0600dae4614877b17c12.jpg.webp
НАТО требует от государств-членов поддерживать определенный запас боеприпасов. Это гарантирует, что страна сможет вести оборону.Он добавил, что страна может дойти и до нуля процентов, и тогда солдатам на учениях "придется кричать "пиф-паф".Именно поэтому Бельгия не может ничего сделать для помощи Украине, отметил Франкен.Он напомнил высказывание бывшего заместителя министра обороны Бельгии Марка Тиса. Бельгийским военнослужащим в случае военного конфликта "придётся бросать камни".Бельгийский депутат полагает, что Бельгии необходимо расширить собственное производство вооружений.
https://ukraina.ru/20240421/1054639180.html
бельгия
европа
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037272780_0:0:1957:1467_1920x0_80_0_0_346995b2ed0d2bfb8c7d96b295e245dd.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бельгия, европа, украина, нато, военнослужащий, оборона, зарубежье
Новости, Бельгия, Европа, Украина, НАТО, военнослужащий, оборона, Зарубежье
Бельгия подвела НАТО: солдаты будут кричать "пиф-паф" и бросаться камнями - депутат
Запасы боеприпасов Бельгии составляют 7 процентов от требований НАТО. Об этом заявил депутат Палаты представителей Бельгии Тео Франкен в интервью радиопередаче De Ochtend. Тезисы из интервью Франкен опубликовал в соцсети X
НАТО требует от государств-членов поддерживать определенный запас боеприпасов. Это гарантирует, что страна сможет вести оборону.
"Бельгия едва ли сможет что-то поставить. Наши собственные запасы составляют лишь 7% от стандартов НАТО. Если в Европе начнется война, мы станем обузой, а не помощником для наших союзников, потому что нам придется самим просить у соседей", - заявил Франкен.
Он добавил, что страна может дойти и до нуля процентов, и тогда солдатам на учениях "придется кричать "пиф-паф".
Именно поэтому Бельгия не может ничего сделать для помощи Украине, отметил Франкен.
Он напомнил высказывание бывшего заместителя министра обороны Бельгии Марка Тиса. Бельгийским военнослужащим в случае военного конфликта "придётся бросать камни".
Бельгийский депутат полагает, что Бельгии необходимо расширить собственное производство вооружений.