Бельгия подвела НАТО: солдаты будут кричать "пиф-паф" и бросаться камнями - депутат - 22.04.2024 Украина.ру
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Бельгия подвела НАТО: солдаты будут кричать "пиф-паф" и бросаться камнями - депутат
Бельгия подвела НАТО: солдаты будут кричать "пиф-паф" и бросаться камнями - депутат - 22.04.2024 Украина.ру
Бельгия подвела НАТО: солдаты будут кричать "пиф-паф" и бросаться камнями - депутат
Запасы боеприпасов Бельгии составляют 7 процентов от требований НАТО. Об этом заявил депутат Палаты представителей Бельгии Тео Франкен в интервью радиопередаче De Ochtend. Тезисы из интервью Франкен опубликовал в соцсети X
2024-04-22T12:12
2024-04-22T12:12
новости
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НАТО требует от государств-членов поддерживать определенный запас боеприпасов. Это гарантирует, что страна сможет вести оборону.Он добавил, что страна может дойти и до нуля процентов, и тогда солдатам на учениях "придется кричать "пиф-паф".Именно поэтому Бельгия не может ничего сделать для помощи Украине, отметил Франкен.Он напомнил высказывание бывшего заместителя министра обороны Бельгии Марка Тиса. Бельгийским военнослужащим в случае военного конфликта "придётся бросать камни".Бельгийский депутат полагает, что Бельгии необходимо расширить собственное производство вооружений.
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новости, бельгия, европа, украина, нато, военнослужащий, оборона, зарубежье
Новости, Бельгия, Европа, Украина, НАТО, военнослужащий, оборона, Зарубежье

Бельгия подвела НАТО: солдаты будут кричать "пиф-паф" и бросаться камнями - депутат

12:12 22.04.2024
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© NATO
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Запасы боеприпасов Бельгии составляют 7 процентов от требований НАТО. Об этом заявил депутат Палаты представителей Бельгии Тео Франкен в интервью радиопередаче De Ochtend. Тезисы из интервью Франкен опубликовал в соцсети X
НАТО требует от государств-членов поддерживать определенный запас боеприпасов. Это гарантирует, что страна сможет вести оборону.

"Бельгия едва ли сможет что-то поставить. Наши собственные запасы составляют лишь 7% от стандартов НАТО. Если в Европе начнется война, мы станем обузой, а не помощником для наших союзников, потому что нам придется самим просить у соседей", - заявил Франкен.

Он добавил, что страна может дойти и до нуля процентов, и тогда солдатам на учениях "придется кричать "пиф-паф".
Именно поэтому Бельгия не может ничего сделать для помощи Украине, отметил Франкен.
Он напомнил высказывание бывшего заместителя министра обороны Бельгии Марка Тиса. Бельгийским военнослужащим в случае военного конфликта "придётся бросать камни".
Бельгийский депутат полагает, что Бельгии необходимо расширить собственное производство вооружений.
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