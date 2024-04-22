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Бельгия подвела НАТО: солдаты будут кричать "пиф-паф" и бросаться камнями - депутат

Бельгия подвела НАТО: солдаты будут кричать "пиф-паф" и бросаться камнями - депутат - 22.04.2024 Украина.ру

Бельгия подвела НАТО: солдаты будут кричать "пиф-паф" и бросаться камнями - депутат

Запасы боеприпасов Бельгии составляют 7 процентов от требований НАТО. Об этом заявил депутат Палаты представителей Бельгии Тео Франкен в интервью радиопередаче De Ochtend. Тезисы из интервью Франкен опубликовал в соцсети X

2024-04-22T12:12

2024-04-22T12:12

2024-04-22T12:12

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НАТО требует от государств-членов поддерживать определенный запас боеприпасов. Это гарантирует, что страна сможет вести оборону.Он добавил, что страна может дойти и до нуля процентов, и тогда солдатам на учениях "придется кричать "пиф-паф".Именно поэтому Бельгия не может ничего сделать для помощи Украине, отметил Франкен.Он напомнил высказывание бывшего заместителя министра обороны Бельгии Марка Тиса. Бельгийским военнослужащим в случае военного конфликта "придётся бросать камни".Бельгийский депутат полагает, что Бельгии необходимо расширить собственное производство вооружений.

https://ukraina.ru/20240421/1054639180.html

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