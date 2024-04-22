https://ukraina.ru/20240422/1054645085.html
Захарова рассказала, как США отвлекали внимание от нового транша Киеву
Захарова рассказала, как США отвлекали внимание от нового транша Киеву - 22.04.2024 Украина.ру
Захарова рассказала, как США отвлекали внимание от нового транша Киеву
Поддержание дискуссии вокруг "формулы Зеленского" в мире было нужно США для отвлечения внимания от нового выделения средств в поддержку террористической деятельности киевского режима. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-04-22T10:52
2024-04-22T10:52
2024-04-22T10:52
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киев
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мария захарова
"формула мира"
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"Эти разговоры со стороны Соединенных Штатов, их политологов, со стороны тех, кого они рекрутировали на международной площадке в поддержку так называемой "формулы Зеленского", - все это призвано было отвлечь внимание от очередного транша на поддержку террористической деятельности вот этих преступников на Банковой", - сказала Захарова.В минувшую субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США.
https://ukraina.ru/20240421/1054640096.html
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сша, новости, киев, россия, помощь, мария захарова, "формула мира"
США, Новости, Киев, Россия, помощь, Мария Захарова, "формула мира"
Захарова рассказала, как США отвлекали внимание от нового транша Киеву
Поддержание дискуссии вокруг "формулы Зеленского" в мире было нужно США для отвлечения внимания от нового выделения средств в поддержку террористической деятельности киевского режима. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова