https://ukraina.ru/20240422/1054645085.html

Захарова рассказала, как США отвлекали внимание от нового транша Киеву

Захарова рассказала, как США отвлекали внимание от нового транша Киеву - 22.04.2024 Украина.ру

Захарова рассказала, как США отвлекали внимание от нового транша Киеву

Поддержание дискуссии вокруг "формулы Зеленского" в мире было нужно США для отвлечения внимания от нового выделения средств в поддержку террористической деятельности киевского режима. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-04-22T10:52

2024-04-22T10:52

2024-04-22T10:52

сша

новости

киев

россия

помощь

мария захарова

"формула мира"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_e72663d6b6a54064b10207d16b529ff5.jpg

"Эти разговоры со стороны Соединенных Штатов, их политологов, со стороны тех, кого они рекрутировали на международной площадке в поддержку так называемой "формулы Зеленского", - все это призвано было отвлечь внимание от очередного транша на поддержку террористической деятельности вот этих преступников на Банковой", - сказала Захарова.В минувшую субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США.

https://ukraina.ru/20240421/1054640096.html

сша

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, новости, киев, россия, помощь, мария захарова, "формула мира"