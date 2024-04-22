Захарова рассказала, как США отвлекали внимание от нового транша Киеву - 22.04.2024 Украина.ру
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Захарова рассказала, как США отвлекали внимание от нового транша Киеву
Захарова рассказала, как США отвлекали внимание от нового транша Киеву - 22.04.2024 Украина.ру
Захарова рассказала, как США отвлекали внимание от нового транша Киеву
Поддержание дискуссии вокруг "формулы Зеленского" в мире было нужно США для отвлечения внимания от нового выделения средств в поддержку террористической деятельности киевского режима. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-04-22T10:52
2024-04-22T10:52
сша
новости
киев
россия
помощь
мария захарова
"формула мира"
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"Эти разговоры со стороны Соединенных Штатов, их политологов, со стороны тех, кого они рекрутировали на международной площадке в поддержку так называемой "формулы Зеленского", - все это призвано было отвлечь внимание от очередного транша на поддержку террористической деятельности вот этих преступников на Банковой", - сказала Захарова.В минувшую субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США.
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сша, новости, киев, россия, помощь, мария захарова, "формула мира"
США, Новости, Киев, Россия, помощь, Мария Захарова, "формула мира"

Захарова рассказала, как США отвлекали внимание от нового транша Киеву

10:52 22.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Поддержание дискуссии вокруг "формулы Зеленского" в мире было нужно США для отвлечения внимания от нового выделения средств в поддержку террористической деятельности киевского режима. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Эти разговоры со стороны Соединенных Штатов, их политологов, со стороны тех, кого они рекрутировали на международной площадке в поддержку так называемой "формулы Зеленского", - все это призвано было отвлечь внимание от очередного транша на поддержку террористической деятельности вот этих преступников на Банковой", - сказала Захарова.
В минувшую субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.
После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США.
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