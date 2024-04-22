Не только "Змей Горыныч": эксперт о том, как танки "Царь-мангал" могут помочь ВС РФ при штурме Угледара - 22.04.2024 Украина.ру
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Не только "Змей Горыныч": эксперт о том, как танки "Царь-мангал" могут помочь ВС РФ при штурме Угледара
Не только "Змей Горыныч": эксперт о том, как танки "Царь-мангал" могут помочь ВС РФ при штурме Угледара - 22.04.2024 Украина.ру
Не только "Змей Горыныч": эксперт о том, как танки "Царь-мангал" могут помочь ВС РФ при штурме Угледара
Наличие дополнительной защиты позволит танку "Царь-мангал" быть тараном для прохода в заграждениях и минных полях. Такое техническое новшество - очень хороший опыт, который позволит сберечь жизни личного состава. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-04-22T04:40
2024-04-22T04:40
новости
россия
запад
угледар
владимир евсеев
танки
минирование
сво
донбасс
бронетехника
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Ранее в телеграм-каналах появилось видео о том, как российские войска при штурме Красногоровки применили "Царь-мангал" — танк Т-72, который со всех сторон оснастили дополнительными комплектами брони, защищающими технику от снарядов ПТУР и FPV-дронов.Наличие дополнительных средств защиты позволят "Царь-мангалу" быть тараном для прохода в заграждениях и минных полях. Это очень хороший опыт, потому что до сих пор ни у одной из сторон нет эффективных систем разминирования, рассказал эксперт.Тот же "Змей Горыныч" (боевая машина УР-77 "Метеорит") не проявил себя так, как на это рассчитывали. Теперь для разминирования можно дооборудовать уже имеющиеся танки. При этом необязательно, чтобы машины были в идеальном техническом состоянии, добавил он.На Западе уже есть неплохая система разминирования на базе танка "Абрамс". ВС РФ тоже могли бы применять этот опыт в районе Угледара, где полно минных полей. Идея танка "Царь-мангал" означает, что мы движемся в том направлении, чтобы сберечь жизни личного состава, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, запад, угледар, владимир евсеев, танки, минирование, сво, донбасс, бронетехника
Новости, Россия, Запад, Угледар, Владимир Евсеев, танки, минирование, СВО, Донбасс, бронетехника

Не только "Змей Горыныч": эксперт о том, как танки "Царь-мангал" могут помочь ВС РФ при штурме Угледара

04:40 22.04.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПроизводство танков на "Уралвагонзаводе"
Производство танков на Уралвагонзаводе - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Наличие дополнительной защиты позволит танку "Царь-мангал" быть тараном для прохода в заграждениях и минных полях. Такое техническое новшество - очень хороший опыт, который позволит сберечь жизни личного состава. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее в телеграм-каналах появилось видео о том, как российские войска при штурме Красногоровки применили "Царь-мангал" — танк Т-72, который со всех сторон оснастили дополнительными комплектами брони, защищающими технику от снарядов ПТУР и FPV-дронов.
Наличие дополнительных средств защиты позволят "Царь-мангалу" быть тараном для прохода в заграждениях и минных полях. Это очень хороший опыт, потому что до сих пор ни у одной из сторон нет эффективных систем разминирования, рассказал эксперт.
Тот же "Змей Горыныч" (боевая машина УР-77 "Метеорит") не проявил себя так, как на это рассчитывали. Теперь для разминирования можно дооборудовать уже имеющиеся танки. При этом необязательно, чтобы машины были в идеальном техническом состоянии, добавил он.
"Для "Змея Горыныча" нужно было что-то типа шланга, который сначала раскатывается, а только потом осуществляет подрыв. И для этого требовалось физическое присутствие саперов, которые подвергались бы неоправданному риску. Мы не понимали, как этим заниматься", - подчеркнул Евсеев.
На Западе уже есть неплохая система разминирования на базе танка "Абрамс". ВС РФ тоже могли бы применять этот опыт в районе Угледара, где полно минных полей. Идея танка "Царь-мангал" означает, что мы движемся в том направлении, чтобы сберечь жизни личного состава, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Голубовский интервью
18 апреля, 19:30
Дмитрий Голубовский: Когда Россия в Одессе получит главный приз СВО, ей придется договариваться с КитаемЕсли мы хотим, чтобы Китай оказывал нам широкую поддержку в продвижении на Украине, мы должны подробно объяснить китайцам, в чем их интерес. Поэтому с Китаем нужно совершенно четко определить параметры отношения стратегического партнерства, заключить пакт о взаимной поддержке
 
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