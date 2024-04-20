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Беспредела на Украине будет гораздо больше — Гаспарян

Беспредела на Украине будет гораздо больше — Гаспарян - 20.04.2024 Украина.ру

Беспредела на Украине будет гораздо больше — Гаспарян

Историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру объяснил, зачем украинские власти оперативно приняли закон об ужесточении мобилизации

2024-04-20T10:30

2024-04-20T10:30

2024-04-20T10:30

армен гаспарян

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украина

россия

владимир зеленский

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"Тут надо держать в уме 21 мая – формальную дату окончания президентского срока Зеленского. Мне кажется, что сейчас Украина будет спешить с тем, чтобы хоть как-то формализовать это беззаконие. Чтобы никто не мог сказать, что мобилизация и все остальное происходит по беспределу. А этого беспредела будет гораздо больше. Я не исключаю, что через пару недель Украина начнет изымать автотранспорт у населения, потому что армии нужнее, потому что западные поставки несколько застопорились", - сказал Гаспарян.По его словам, это нанесет удар по еле живому среднему бизнесу, потому что у него будут отнимать последнее.Полный текст интервью Армен Гаспарян: Россия запускает волну, которая или доведет Украину до паралича, или прочистит ей мозги читайте на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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армен гаспарян, новости, украина, россия, владимир зеленский