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Беспредела на Украине будет гораздо больше — Гаспарян
Беспредела на Украине будет гораздо больше — Гаспарян - 20.04.2024 Украина.ру
Беспредела на Украине будет гораздо больше — Гаспарян
Историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру объяснил, зачем украинские власти оперативно приняли закон об ужесточении мобилизации
2024-04-20T10:30
2024-04-20T10:30
2024-04-20T10:30
армен гаспарян
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"Тут надо держать в уме 21 мая – формальную дату окончания президентского срока Зеленского. Мне кажется, что сейчас Украина будет спешить с тем, чтобы хоть как-то формализовать это беззаконие. Чтобы никто не мог сказать, что мобилизация и все остальное происходит по беспределу. А этого беспредела будет гораздо больше. Я не исключаю, что через пару недель Украина начнет изымать автотранспорт у населения, потому что армии нужнее, потому что западные поставки несколько застопорились", - сказал Гаспарян.По его словам, это нанесет удар по еле живому среднему бизнесу, потому что у него будут отнимать последнее.Полный текст интервью Армен Гаспарян: Россия запускает волну, которая или доведет Украину до паралича, или прочистит ей мозги читайте на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
армен гаспарян, новости, украина, россия, владимир зеленский
Армен Гаспарян, Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский
Беспредела на Украине будет гораздо больше — Гаспарян
Историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру объяснил, зачем украинские власти оперативно приняли закон об ужесточении мобилизации
"Тут надо держать в уме 21 мая – формальную дату окончания президентского срока Зеленского. Мне кажется, что сейчас Украина будет спешить с тем, чтобы хоть как-то формализовать это беззаконие. Чтобы никто не мог сказать, что мобилизация и все остальное происходит по беспределу. А этого беспредела будет гораздо больше. Я не исключаю, что через пару недель Украина начнет изымать автотранспорт у населения, потому что армии нужнее, потому что западные поставки несколько застопорились", - сказал Гаспарян.
По его словам, это нанесет удар по еле живому среднему бизнесу, потому что у него будут отнимать последнее.
"Но особой реакции общества на это нет. Украинцы только иронизировали, что их на мобилизацию отправляет человек, который в 2014 году четыре раза профилонил присланные ему повестки. Это, конечно, пикантно. Но это ничего не добавляет в общей температуре по палате", - подытожил публицист.