Беспредела на Украине будет гораздо больше — Гаспарян - 20.04.2024 Украина.ру
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Беспредела на Украине будет гораздо больше — Гаспарян
Беспредела на Украине будет гораздо больше — Гаспарян - 20.04.2024 Украина.ру
Беспредела на Украине будет гораздо больше — Гаспарян
Историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру объяснил, зачем украинские власти оперативно приняли закон об ужесточении мобилизации
2024-04-20T10:30
2024-04-20T10:30
армен гаспарян
новости
украина
россия
владимир зеленский
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"Тут надо держать в уме 21 мая – формальную дату окончания президентского срока Зеленского. Мне кажется, что сейчас Украина будет спешить с тем, чтобы хоть как-то формализовать это беззаконие. Чтобы никто не мог сказать, что мобилизация и все остальное происходит по беспределу. А этого беспредела будет гораздо больше. Я не исключаю, что через пару недель Украина начнет изымать автотранспорт у населения, потому что армии нужнее, потому что западные поставки несколько застопорились", - сказал Гаспарян.По его словам, это нанесет удар по еле живому среднему бизнесу, потому что у него будут отнимать последнее.Полный текст интервью Армен Гаспарян: Россия запускает волну, которая или доведет Украину до паралича, или прочистит ей мозги читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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армен гаспарян, новости, украина, россия, владимир зеленский
Армен Гаспарян, Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский

Беспредела на Украине будет гораздо больше — Гаспарян

10:30 20.04.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкП/к "Форточка возможностей президента Зеленского"
П/к Форточка возможностей президента Зеленского - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
Историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру объяснил, зачем украинские власти оперативно приняли закон об ужесточении мобилизации
"Тут надо держать в уме 21 мая – формальную дату окончания президентского срока Зеленского. Мне кажется, что сейчас Украина будет спешить с тем, чтобы хоть как-то формализовать это беззаконие. Чтобы никто не мог сказать, что мобилизация и все остальное происходит по беспределу. А этого беспредела будет гораздо больше. Я не исключаю, что через пару недель Украина начнет изымать автотранспорт у населения, потому что армии нужнее, потому что западные поставки несколько застопорились", - сказал Гаспарян.
По его словам, это нанесет удар по еле живому среднему бизнесу, потому что у него будут отнимать последнее.

"Но особой реакции общества на это нет. Украинцы только иронизировали, что их на мобилизацию отправляет человек, который в 2014 году четыре раза профилонил присланные ему повестки. Это, конечно, пикантно. Но это ничего не добавляет в общей температуре по палате", - подытожил публицист.

Полный текст интервью Армен Гаспарян: Россия запускает волну, которая или доведет Украину до паралича, или прочистит ей мозги читайте на сайте Украина.ру.
 
Армен ГаспарянНовостиУкраинаРоссияВладимир Зеленский
 
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