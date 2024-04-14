Армен Гаспарян: Россия запускает волну, которая или доведет Украину до паралича, или прочистит ей мозги - 14.04.2024 Украина.ру
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Армен Гаспарян: Россия запускает волну, которая или доведет Украину до паралича, или прочистит ей мозги
Армен Гаспарян: Россия запускает волну, которая или доведет Украину до паралича, или прочистит ей мозги - 14.04.2024 Украина.ру
Армен Гаспарян: Россия запускает волну, которая или доведет Украину до паралича, или прочистит ей мозги
Пока киевский режим может не обращать внимание на экономику, потому что они "отражают невиданную в мире агрессию". Но рано или поздно количество перейдет в качество
2024-04-14T15:06
2024-04-14T15:06
интервью
россия
украина
харьков
одесса
днепропетровск
терроризм
энергетика
василий прозоров
экономика
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Сыграет один момент, о котором Украине даже не догадывается, считает историк, публицист и радиоведущий Армен ГаспарянОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее в Москве взорвали автомобиль, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ Василию Прозорову, который в последние годы занимался расследованиями преступлений киевского режима. В момент взрыва мужчина был внутри машины. Сейчас он в больнице, у него повреждены ноги и рука.- Армен Сумбатович, я понимаю, что ФСБ работает не покладая рук. Мы постоянно видим информацию о задержании террористов. Еще больше информации о предотвращенных терактах не публикуется до окончания расследования. Я понимаю, что этот вопрос набил оскомину, но я его все же задам. Есть ли способ обезопасить себя от этой угрозы?- От терроризма обезопаситься невозможно вообще. Любой лидер общественного мнения в России находится в зоне риска. Своей работой он доставляет Зеленскому много неприятных мгновений. Украина давно составила списки лидеров общественного мнения, которых нужно убрать. Поэтому меня очень удивляет, когда кто-то в Телеграме называет себя главным врагом Зеленского. Ребята, о чем вы говорите? Откройте вы сайт украинской прокуратуры, сайт Зеленского и сайт СБУ. Там все эти списки есть. Если вы себя там нашли, то можете хвастать.А теперь мы подходим к самому плохому.Во-первых, очевидно, что украинская агентура очень вольготно себя чувствует в России. Президент уже говорил, что нам надо заниматься необходимой фильтрационной работой. Потому что у нас когда заходит речь про мигрантов, у нас почему-то не говорят, что речь идет не только о Средней Азии, но и об Украине. А между тем регулярно появляются новости, что там кого-то задержали из агентов СБУ, здесь кого-то обезвредили, тут накрыли, там предотвратили. Уже редкий день проходит без этого. Понятно, что "работают братья". Но, тем не менее, на это надо обратить внимание.Во-вторых, мне действительно интересно, когда у нас уже признают ГУР и СБУ террористическими организациями. Ведь теракты происходят регулярно. Если в случае с террористкой Треповой еще можно было говорить про какие-то разборки внутри России, то в случае с Василием Прозоровым все очевидно. Он целиком и полностью посвятил себя борьбе с киевским режимом. Очевидно, что украинцы, которые уехали в Россию бороться с этой властью, их главные враги.Поэтому нам всем надо быть предельно внимательными. Это же не кино. Дублей не будет. Пока не разгромлена эта вся боевка, нужно к этому подходить более чем серьезно.Кстати, оппозиционные украинские телеграм-каналы уже пишут, что киевский режим настолько поднял ставки, что это рано или поздно для него закончится плохо. Все же понимают, что наш президент – человек очень добрый. Но когда-нибудь его терпение тоже иссякнет. И тогда это все будет молниеносно решено.- Как раз есть такое выражение, что пуля очень хорошо прочищает голову, даже если попадает в филейную часть. Учитывая, что ВКС РФ плотно занялись украинской энергетикой, поможет ли отключение света помочь прочистить им головы?- Мои коллеги постоянно говорят мне, чтобы я перестал читать Украине экономический ликбез. "Мы все это знаем, а им неинтересно. Ты впустую тратишь время". Тем не менее, я эту лекцию прочту.Во-первых, работа этого механизма прочистки мозгов не должна ставиться на паузу.Во-вторых, помимо рубильника, под удар попадут украинские газовые хранилища. Неважно, кому они принадлежат, Киеву или Европе. Это автоматически означает дефицит газа, рост цен на голубое топливо и недополучение средств в бюджет.Да, пока киевский режим может не обращать внимание на экономику, потому что они "отражают невиданную в мире агрессию". Но рано или поздно количество перейдет в качество. Сыграет один момент, о котором Украине даже не догадывается.Нынешние люди в основном слишком городские. А лично знаю людей, которые ни разу не видели живую корову. Что они будут делать без света? "ТикТок" не запилить, сериал не посмотреть, в соцсетях не похулиганить. Следовательно, они будут стараться выйти из того же Харькова.Что такое Харьков? Это минимум 500 тысяч население. Представьте, что сейчас эта толпа встанет и пойдет в тот же Днепропетровск, который и так переполнен беженцами. Что вы с ней делать будете? Ее надо кормить, расселять и трудоустраивать. Общая безопасность в городе от этого явно не улучшится.А теперь представьте, что одномоментное выключение рубильника одновременно начинается в трех-четырех городах (Харьков, Одесса, Днепропетровск и Чернигов). Умножаем 500 тысяч еще на сколько-то и получаем вот эту толпу.Почему многие не воспринимают это всерьез? Потому что мы рабы советского кинематографа. Мы же помним сцены из фильмов про 1941 год, когда идет колонна беженцев. У нас же послезнание. Мы знаем, что их расселили, они пошли работать на завод и мы всех победили. Но никто же не задумывается над тем, как советское государство тогда справилось с сотнями тысяч жителей Украины и Белоруссии. Где именно эти люди жили? Как именно их трудоустраивали. А как параллельно с этим эвакуировалась промышленность?Короче говоря, я не знаю, как в режиме реального времени Украина будет справляться с таким наплывом беженцем. Ладно бы, если бы у нее экономика нормально работала. Но эти вопросы ее не волнуют, потому что "мы отражаем агрессию".Наверное, Украина сразу отправит на фронт всех беженцев-мужчин. У нее же в планах призвать 500 тысяч человек за год. Этим она и займется. Заберет всех, от мала до велика. С теми, кому за 20, даже разговаривать не будут. Там же уже бывали случаи, когда повестку вручили 14-летнему подростку. А рекорд по этому вопросу поставила Одесса, где повестку получил двухмесячный ребенок.- Вы затронули тему мобилизации. Верховная Рада во втором чтении приняла закон о ее ужесточении. К чему была эта формализация, если они и так гребли всех подряд?- Тут надо держать в уме 21 мая – формальную дату окончания президентского срока Зеленского. Мне кажется, что сейчас Украина будет спешить с тем, чтобы хоть как-то формализовать это беззаконие. Чтобы никто не мог сказать, что мобилизация и все остальное происходит по беспределу. А этого беспредела будет гораздо больше.Я не исключаю, что через пару недель Украина начнет изымать автотранспорт у населения, потому что армии нужнее, потому что западные поставки несколько застопорились. А это нанесет удар по еле дышащему среднему бизнесу, потому что у него в буквальном смысле будут отнимать последнее.Но особой реакции общества на это нет. Украинцы только иронизировали, что их на мобилизацию отправляет человек, который в 2014 году четыре раза профилонил присланные ему повестки. Это, конечно, пикантно. Но это ничего не добавляет в общей температуре по палате.
https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html
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Роман Гнатюк
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Украина.ру
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, россия, украина, харьков, одесса, днепропетровск, терроризм, энергетика, василий прозоров, экономика, мобилизация, общество, владимир зеленский
Интервью, Россия, Украина, Харьков, Одесса, Днепропетровск, терроризм, энергетика, Василий Прозоров, экономика, мобилизация, Общество, Владимир Зеленский

Армен Гаспарян: Россия запускает волну, которая или доведет Украину до паралича, или прочистит ей мозги

15:06 14.04.2024
 
© Владимир ТрефиловАрмен Гаспарян интервью
Армен Гаспарян интервью
© Владимир Трефилов
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Роман
Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пока киевский режим может не обращать внимание на экономику, потому что они "отражают невиданную в мире агрессию". Но рано или поздно количество перейдет в качество
Сыграет один момент, о котором Украине даже не догадывается, считает историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Москве взорвали автомобиль, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ Василию Прозорову, который в последние годы занимался расследованиями преступлений киевского режима. В момент взрыва мужчина был внутри машины. Сейчас он в больнице, у него повреждены ноги и рука.
- Армен Сумбатович, я понимаю, что ФСБ работает не покладая рук. Мы постоянно видим информацию о задержании террористов. Еще больше информации о предотвращенных терактах не публикуется до окончания расследования. Я понимаю, что этот вопрос набил оскомину, но я его все же задам. Есть ли способ обезопасить себя от этой угрозы?
- От терроризма обезопаситься невозможно вообще. Любой лидер общественного мнения в России находится в зоне риска. Своей работой он доставляет Зеленскому много неприятных мгновений. Украина давно составила списки лидеров общественного мнения, которых нужно убрать. Поэтому меня очень удивляет, когда кто-то в Телеграме называет себя главным врагом Зеленского. Ребята, о чем вы говорите? Откройте вы сайт украинской прокуратуры, сайт Зеленского и сайт СБУ. Там все эти списки есть. Если вы себя там нашли, то можете хвастать.
А теперь мы подходим к самому плохому.
Армен Гаспарян - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля 2022, 04:32
Армен Гаспарян: кто онИсторик, политолог, публицист, радиоведущий
Во-первых, очевидно, что украинская агентура очень вольготно себя чувствует в России. Президент уже говорил, что нам надо заниматься необходимой фильтрационной работой. Потому что у нас когда заходит речь про мигрантов, у нас почему-то не говорят, что речь идет не только о Средней Азии, но и об Украине. А между тем регулярно появляются новости, что там кого-то задержали из агентов СБУ, здесь кого-то обезвредили, тут накрыли, там предотвратили. Уже редкий день проходит без этого. Понятно, что "работают братья". Но, тем не менее, на это надо обратить внимание.
Во-вторых, мне действительно интересно, когда у нас уже признают ГУР и СБУ террористическими организациями. Ведь теракты происходят регулярно. Если в случае с террористкой Треповой еще можно было говорить про какие-то разборки внутри России, то в случае с Василием Прозоровым все очевидно. Он целиком и полностью посвятил себя борьбе с киевским режимом. Очевидно, что украинцы, которые уехали в Россию бороться с этой властью, их главные враги.
Поэтому нам всем надо быть предельно внимательными. Это же не кино. Дублей не будет. Пока не разгромлена эта вся боевка, нужно к этому подходить более чем серьезно.
Кстати, оппозиционные украинские телеграм-каналы уже пишут, что киевский режим настолько поднял ставки, что это рано или поздно для него закончится плохо. Все же понимают, что наш президент – человек очень добрый. Но когда-нибудь его терпение тоже иссякнет. И тогда это все будет молниеносно решено.
- Как раз есть такое выражение, что пуля очень хорошо прочищает голову, даже если попадает в филейную часть. Учитывая, что ВКС РФ плотно занялись украинской энергетикой, поможет ли отключение света помочь прочистить им головы?
- Мои коллеги постоянно говорят мне, чтобы я перестал читать Украине экономический ликбез. "Мы все это знаем, а им неинтересно. Ты впустую тратишь время". Тем не менее, я эту лекцию прочту.
Во-первых, работа этого механизма прочистки мозгов не должна ставиться на паузу.
Во-вторых, помимо рубильника, под удар попадут украинские газовые хранилища. Неважно, кому они принадлежат, Киеву или Европе. Это автоматически означает дефицит газа, рост цен на голубое топливо и недополучение средств в бюджет.
Да, пока киевский режим может не обращать внимание на экономику, потому что они "отражают невиданную в мире агрессию". Но рано или поздно количество перейдет в качество. Сыграет один момент, о котором Украине даже не догадывается.
Нынешние люди в основном слишком городские. А лично знаю людей, которые ни разу не видели живую корову. Что они будут делать без света? "ТикТок" не запилить, сериал не посмотреть, в соцсетях не похулиганить. Следовательно, они будут стараться выйти из того же Харькова.
Что такое Харьков? Это минимум 500 тысяч население. Представьте, что сейчас эта толпа встанет и пойдет в тот же Днепропетровск, который и так переполнен беженцами. Что вы с ней делать будете? Ее надо кормить, расселять и трудоустраивать. Общая безопасность в городе от этого явно не улучшится.
А теперь представьте, что одномоментное выключение рубильника одновременно начинается в трех-четырех городах (Харьков, Одесса, Днепропетровск и Чернигов). Умножаем 500 тысяч еще на сколько-то и получаем вот эту толпу.
Почему многие не воспринимают это всерьез? Потому что мы рабы советского кинематографа. Мы же помним сцены из фильмов про 1941 год, когда идет колонна беженцев. У нас же послезнание. Мы знаем, что их расселили, они пошли работать на завод и мы всех победили. Но никто же не задумывается над тем, как советское государство тогда справилось с сотнями тысяч жителей Украины и Белоруссии. Где именно эти люди жили? Как именно их трудоустраивали. А как параллельно с этим эвакуировалась промышленность?
Короче говоря, я не знаю, как в режиме реального времени Украина будет справляться с таким наплывом беженцем. Ладно бы, если бы у нее экономика нормально работала. Но эти вопросы ее не волнуют, потому что "мы отражаем агрессию".
Наверное, Украина сразу отправит на фронт всех беженцев-мужчин. У нее же в планах призвать 500 тысяч человек за год. Этим она и займется. Заберет всех, от мала до велика. С теми, кому за 20, даже разговаривать не будут. Там же уже бывали случаи, когда повестку вручили 14-летнему подростку. А рекорд по этому вопросу поставила Одесса, где повестку получил двухмесячный ребенок.
- Вы затронули тему мобилизации. Верховная Рада во втором чтении приняла закон о ее ужесточении. К чему была эта формализация, если они и так гребли всех подряд?
- Тут надо держать в уме 21 мая – формальную дату окончания президентского срока Зеленского. Мне кажется, что сейчас Украина будет спешить с тем, чтобы хоть как-то формализовать это беззаконие. Чтобы никто не мог сказать, что мобилизация и все остальное происходит по беспределу. А этого беспредела будет гораздо больше.
Я не исключаю, что через пару недель Украина начнет изымать автотранспорт у населения, потому что армии нужнее, потому что западные поставки несколько застопорились. А это нанесет удар по еле дышащему среднему бизнесу, потому что у него в буквальном смысле будут отнимать последнее.
Но особой реакции общества на это нет. Украинцы только иронизировали, что их на мобилизацию отправляет человек, который в 2014 году четыре раза профилонил присланные ему повестки. Это, конечно, пикантно. Но это ничего не добавляет в общей температуре по палате.
 
ИнтервьюРоссияУкраинаХарьковОдессаДнепропетровсктерроризмэнергетикаВасилий ПрозоровэкономикамобилизацияОбществоВладимир Зеленский
 
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