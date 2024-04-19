В США законопроекты о помощи Киеву и конфискации активов РФ прошел процедурное голосование
19:13 19.04.2024 (обновлено: 19:32 19.04.2024)
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Палата представителей Конгресса США допустила к голосованию законопроекты о помощи Украине и конфискации российских активов, замороженных после начала спецоперации. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на заявление Бюджетного управления Белого дома
"Мир наблюдает за тем, что делает Конгресс. Принятие этих законов станет мощным сигналом о силе американского лидерства в решающий момент", — уточняет СМИ.
Администрация Джо Байдена призывает обе палаты Конгресса быстро направить законопроекты на стол президента.
Издание напоминает, что 20 апреля состоится голосование по пакетам помощи Израилю, Украине, союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, а также за законопроект, направленный на запрет приложения TikTok в США.
"Мы собираемся поступить правильно и позволить вещам идти своим чередом", — отметил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что поддерживает пакет. Украинские СМИ писали, что в результате субботнего голосования Киев может одновременно получить кредит в размере 61 миллиарда долларов и арестованные активы РФ.
4 апреля, 19:42Единственная в Конгрессе США уроженка Украины проголосует против нового пакета помощи Киеву - WPЧлен палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц, имеющая украинское происхождение, скептически относится к увеличению помощи Киеву и открыто выступила против нового пакета военной помощи объёмом 60 миллиардов долларов. Об этом пишет газета The Washington Post