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В США законопроекты о помощи Киеву и конфискации активов РФ прошел процедурное голосование

В США законопроекты о помощи Киеву и конфискации активов РФ прошел процедурное голосование - 19.04.2024 Украина.ру

В США законопроекты о помощи Киеву и конфискации активов РФ прошел процедурное голосование

Палата представителей Конгресса США допустила к голосованию законопроекты о помощи Украине и конфискации российских активов, замороженных после начала спецоперации. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на заявление Бюджетного управления Белого дома

2024-04-19T19:13

2024-04-19T19:13

2024-04-19T19:32

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Администрация Джо Байдена призывает обе палаты Конгресса быстро направить законопроекты на стол президента. Издание напоминает, что 20 апреля состоится голосование по пакетам помощи Израилю, Украине, союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, а также за законопроект, направленный на запрет приложения TikTok в США. "Мы собираемся поступить правильно и позволить вещам идти своим чередом", — отметил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.Накануне президент США Джо Байден заявил, что поддерживает пакет. Украинские СМИ писали, что в результате субботнего голосования Киев может одновременно получить кредит в размере 61 миллиарда долларов и арестованные активы РФ.

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новости, киев, сша, россия, украина, сво, конгресс сша, военная помощь, военная техника, финансирование, всу, спецоперация