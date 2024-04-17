https://ukraina.ru/20240417/1054567760.html
Стало известно, когда в Конгрессе состоится голосование по пакетам помощи Украине и Израилю
Стало известно, когда в Конгрессе состоится голосование по пакетам помощи Украине и Израилю - 17.04.2024 Украина.ру
Стало известно, когда в Конгрессе состоится голосование по пакетам помощи Украине и Израилю
Голосование по пакетам военной помощи Украине и Израилю состоится в субботу, 20 апреля, сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По московскому времени, оно пройдет в ночь на воскресенье
2024-04-17T18:39
2024-04-17T18:39
2024-04-17T18:47
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Джонсон напомнил, что принять решение по пакетам военной помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону предстоит после "значительных отзывов и обсуждений участников" и для того, чтобы "противостоять России, Ирану и Китаю". "Мы ожидаем голосования по этим законопроектам в субботу вечером. Спасибо всем за ваши отзывы и поддержку. Продолжаем нашу работу вместе", – написал он в сети. Примечательно, что из его сообщения следует, что голосовать будут за новые законопроекты (по каждой стране будет отдельный), а не за уже согласованный Сенатом документ. Суммы, прописанные в новых законопроектах, пока не разглашаются. Помимо этого, конгрессмены также планируют обсудить вопросы, связанные с безопасностью границ, санкциями, запретом известного приложения TikTok.Накануне сообщалось, что Белый дом резко изменил позицию по разделению законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню, несмотря на то, что ранее был противником такого решения.
https://ukraina.ru/20240404/1054315063.html
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новости, украина, израиль, борис джонсон, тайвань, военная помощь, финансирование, сво, голосование, россия, китай, иран
Новости, Украина, Израиль, Борис Джонсон, Тайвань, военная помощь, финансирование, СВО, голосование, Россия, Китай, Иран
Стало известно, когда в Конгрессе состоится голосование по пакетам помощи Украине и Израилю
18:39 17.04.2024 (обновлено: 18:47 17.04.2024)
Голосование по пакетам военной помощи Украине и Израилю состоится в субботу, 20 апреля, сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По московскому времени, оно пройдет в ночь на воскресенье
Джонсон напомнил, что принять решение по пакетам военной помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону предстоит после "значительных отзывов и обсуждений участников" и для того, чтобы "противостоять России, Ирану и Китаю".
"Мы ожидаем голосования по этим законопроектам в субботу вечером. Спасибо всем за ваши отзывы и поддержку. Продолжаем нашу работу вместе", – написал он в сети.
Примечательно, что из его сообщения следует, что голосовать будут за новые законопроекты (по каждой стране будет отдельный), а не за уже согласованный Сенатом документ. Суммы, прописанные в новых законопроектах, пока не разглашаются.
Помимо этого, конгрессмены также планируют обсудить вопросы, связанные с безопасностью границ, санкциями, запретом известного приложения TikTok.
Накануне сообщалось, что Белый дом резко изменил
позицию по разделению законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню, несмотря на то, что ранее был противником такого решения.