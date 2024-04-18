https://ukraina.ru/20240418/1054593344.html

Украина одновременно получит кредит и арестованные активы РФ – СМИ

Украина одновременно получит кредит и арестованные активы РФ – СМИ - 18.04.2024 Украина.ру

Украина одновременно получит кредит и арестованные активы РФ – СМИ

Предложенный в Палате представителей Конгресса США "Акт о мире в XXI веке через силу", который предусматривает конфискацию российских активов в пользу Украины может быть принят одновременно с законом о кредитовании. Об этом сообщает "РБК-Украина"

2024-04-18T21:19

2024-04-18T21:19

2024-04-18T21:19

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Уточняется, что законопроект о конфискации активов России уже был предложен в Палате представителей Конгресса. Так, не позднее чем через 90 дней после принятия этого документа президент США Джо Байден будет должен подать Конгрессу отчет, в котором указано каждое физическое и юридическое лицо, в отношении которого введены санкции Евросоюза. Источники издания, которые участвуют в переговорах с США по вопросам финансирования, допускают объединение законопроектов в один."Да, такой вариант возможен", – приводит издание слова собеседника. Если "Акт о мире в XXI веке через силу" вступит в силу, Киев дополнительно получит восемь миллиардов долларов из арестованных активов РФ.

https://ukraina.ru/20240417/1054567760.html

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