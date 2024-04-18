https://ukraina.ru/20240418/1054593344.html
Украина одновременно получит кредит и арестованные активы РФ – СМИ
Украина одновременно получит кредит и арестованные активы РФ – СМИ - 18.04.2024 Украина.ру
Украина одновременно получит кредит и арестованные активы РФ – СМИ
Предложенный в Палате представителей Конгресса США "Акт о мире в XXI веке через силу", который предусматривает конфискацию российских активов в пользу Украины может быть принят одновременно с законом о кредитовании. Об этом сообщает "РБК-Украина"
2024-04-18T21:19
2024-04-18T21:19
2024-04-18T21:19
новости
украина
сша
ес
джо байден
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0d/1050156933_0:167:1920:1247_1920x0_80_0_0_547bf38b2f1d52d911db93d37e785ecd.jpg
Уточняется, что законопроект о конфискации активов России уже был предложен в Палате представителей Конгресса. Так, не позднее чем через 90 дней после принятия этого документа президент США Джо Байден будет должен подать Конгрессу отчет, в котором указано каждое физическое и юридическое лицо, в отношении которого введены санкции Евросоюза. Источники издания, которые участвуют в переговорах с США по вопросам финансирования, допускают объединение законопроектов в один."Да, такой вариант возможен", – приводит издание слова собеседника. Если "Акт о мире в XXI веке через силу" вступит в силу, Киев дополнительно получит восемь миллиардов долларов из арестованных активов РФ.
https://ukraina.ru/20240417/1054567760.html
украина
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0d/1050156933_114:0:1821:1280_1920x0_80_0_0_5b081c1b43939e3c97c5918848d1c41f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, ес, джо байден, россия
Новости, Украина, США, ЕС, Джо Байден, Россия
Украина одновременно получит кредит и арестованные активы РФ – СМИ
Предложенный в Палате представителей Конгресса США "Акт о мире в XXI веке через силу", который предусматривает конфискацию российских активов в пользу Украины может быть принят одновременно с законом о кредитовании. Об этом сообщает "РБК-Украина"
Уточняется, что законопроект о конфискации активов России уже был предложен в Палате представителей Конгресса.
Так, не позднее чем через 90 дней после принятия этого документа президент США Джо Байден будет должен подать Конгрессу отчет, в котором указано каждое физическое и юридическое лицо, в отношении которого введены санкции Евросоюза.
Источники издания, которые участвуют в переговорах с США по вопросам финансирования, допускают объединение законопроектов в один.
"Да, такой вариант возможен", – приводит издание слова собеседника.
Если "Акт о мире в XXI веке через силу" вступит в силу, Киев дополнительно получит восемь миллиардов долларов из арестованных активов РФ.